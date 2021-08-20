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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/neispravnost-ustranena-evakuatsiya-prodoljaetsya-20162645.html
Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается
Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается
Самолет ВВС Германии, в котором обнаружена неисправность, отремонтирован, поломка никак не повлияла на вывоз немецких граждан и беженцев из Афганистана –... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:14+0500
2021-08-20T13:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
эвакуация
узбекистан
германия
афганистан
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Один из транспортных самолетов Airbus А-400M Luftwaffe накануне не смог подняться в воздух из-за обнаруженной неполадки, сообщил 20 августа Telegram-канал "Новости ташкентского неба" со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.В Ташкент был срочно отправлен резервный борт с запасными частями для военного транспортного судна. В Интернете высказывались предположения, что у самолета "Люфтваффе" была пробита покрышка из-за посадки на грунт, поскольку ВПП была заблокирована людьми.Как позже сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии, поломка была оперативно устранена, воздушный мост "Кабул — Ташкент" вновь заработал, и операция по эвакуации идет полным ходом.С 17 августа в аэропорту Ташкента приземлились семь самолетов бундесвера, которые эвакуировали более 900 граждан Германии и помогавших им афганцев. На сегодня запланировано еще четыре рейса, а затем спецрейсы будут вылетать из Кабула один раз в день в зависимости от ситуации.Для эвакуации граждан Германии в Ташкенте на неопределенный срок закрыт аэропорт "Ташкент-3", обслуживающий местные рейсы. Эвакуация иностранцев из Афганистана ведется также через аэропорт в г. Навои.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
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эвакуация, узбекистан, германия, афганистан

Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается

11:14 20.08.2021 (обновлено: 13:57 20.08.2021)
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© REUTERS / Marc Tessensohn Эвакуированные из Афганистана, Узбекистан
Эвакуированные из Афганистана, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Marc Tessensohn
Самолет ВВС Германии, в котором обнаружена неисправность, отремонтирован, поломка никак не повлияла на вывоз немецких граждан и беженцев из Афганистана – пресс-служба.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Один из транспортных самолетов Airbus А-400M Luftwaffe накануне не смог подняться в воздух из-за обнаруженной неполадки, сообщил 20 августа Telegram-канал "Новости ташкентского неба" со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.
В Ташкент был срочно отправлен резервный борт с запасными частями для военного транспортного судна. В Интернете высказывались предположения, что у самолета "Люфтваффе" была пробита покрышка из-за посадки на грунт, поскольку ВПП была заблокирована людьми.
Как позже сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии, поломка была оперативно устранена, воздушный мост "Кабул — Ташкент" вновь заработал, и операция по эвакуации идет полным ходом.
С 17 августа в аэропорту Ташкента приземлились семь самолетов бундесвера, которые эвакуировали более 900 граждан Германии и помогавших им афганцев. На сегодня запланировано еще четыре рейса, а затем спецрейсы будут вылетать из Кабула один раз в день в зависимости от ситуации.
Для эвакуации граждан Германии в Ташкенте на неопределенный срок закрыт аэропорт "Ташкент-3", обслуживающий местные рейсы. Эвакуация иностранцев из Афганистана ведется также через аэропорт в г. Навои.
На пропускном пункте «Ворота дружбы» в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
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На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов
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