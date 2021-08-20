https://uz.sputniknews.ru/20210820/neispravnost-ustranena-evakuatsiya-prodoljaetsya-20162645.html

Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается

Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается

Самолет ВВС Германии, в котором обнаружена неисправность, отремонтирован, поломка никак не повлияла на вывоз немецких граждан и беженцев из Афганистана –... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T11:14+0500

2021-08-20T11:14+0500

2021-08-20T13:57+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

эвакуация

узбекистан

германия

афганистан

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Один из транспортных самолетов Airbus А-400M Luftwaffe накануне не смог подняться в воздух из-за обнаруженной неполадки, сообщил 20 августа Telegram-канал "Новости ташкентского неба" со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.В Ташкент был срочно отправлен резервный борт с запасными частями для военного транспортного судна. В Интернете высказывались предположения, что у самолета "Люфтваффе" была пробита покрышка из-за посадки на грунт, поскольку ВПП была заблокирована людьми.Как позже сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии, поломка была оперативно устранена, воздушный мост "Кабул — Ташкент" вновь заработал, и операция по эвакуации идет полным ходом.С 17 августа в аэропорту Ташкента приземлились семь самолетов бундесвера, которые эвакуировали более 900 граждан Германии и помогавших им афганцев. На сегодня запланировано еще четыре рейса, а затем спецрейсы будут вылетать из Кабула один раз в день в зависимости от ситуации.Для эвакуации граждан Германии в Ташкенте на неопределенный срок закрыт аэропорт "Ташкент-3", обслуживающий местные рейсы. Эвакуация иностранцев из Афганистана ведется также через аэропорт в г. Навои.

https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html

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эвакуация, узбекистан, германия, афганистан