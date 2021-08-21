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Назначен председатель АО "Узтрансгаз"
Назначен председатель АО "Узтрансгаз"
Новый глава АО "Узтрансгаз" ранее замещал министра энергетики, а до этого руководил Управлением геологии, добычи нефти и газа Минэнерго. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T13:08+0500
2021-08-21T13:08+0500
общество
узтрансгаз
министерство энергетики узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Кабмине назначили нового председателя правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.В ведомстве проинформировали, что до нынешнего назначения Нарматов работал заместителем министра энергетики, а ранее возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа, а еще ранее возглавлял правление АО "Андижаннефть".Напомним, в мае этого года агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.Тогда Алмалыкский горно-металлургический комбинат был признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/ao-uztransgaz-postroit-k-2023-godu-315-km-gazoprovoda-18850272.html
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узтрансгаз, министерство энергетики узбекистана, назначение

Назначен председатель АО "Узтрансгаз"

13:08 21.08.2021
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© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаНовый председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов
Новый председатель правления АО Узтрансгаз Бехзот Нарматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Новый глава АО "Узтрансгаз" ранее замещал министра энергетики, а до этого руководил Управлением геологии, добычи нефти и газа Минэнерго.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Кабмине назначили нового председателя правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
В ведомстве проинформировали, что до нынешнего назначения Нарматов работал заместителем министра энергетики, а ранее возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа, а еще ранее возглавлял правление АО "Андижаннефть".
Газопровод - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
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21 мая, 19:51
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Напомним, в мае этого года агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.
Тогда Алмалыкский горно-металлургический комбинат был признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.
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