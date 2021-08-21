https://uz.sputniknews.ru/20210821/naznachen-predsedatel-ao-uztransgaz-20177798.html

Назначен председатель АО "Узтрансгаз"

Назначен председатель АО "Узтрансгаз"

Новый глава АО "Узтрансгаз" ранее замещал министра энергетики, а до этого руководил Управлением геологии, добычи нефти и газа Минэнерго. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T13:08+0500

2021-08-21T13:08+0500

2021-08-21T13:08+0500

общество

узтрансгаз

министерство энергетики узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Кабмине назначили нового председателя правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.В ведомстве проинформировали, что до нынешнего назначения Нарматов работал заместителем министра энергетики, а ранее возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа, а еще ранее возглавлял правление АО "Андижаннефть".Напомним, в мае этого года агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.Тогда Алмалыкский горно-металлургический комбинат был признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/ao-uztransgaz-postroit-k-2023-godu-315-km-gazoprovoda-18850272.html

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узтрансгаз, министерство энергетики узбекистана, назначение