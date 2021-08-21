https://uz.sputniknews.ru/20210821/shans-na-postuplenie-obyavlena-data-dopolnitelnogo-ekzamena-v-vuzy-20176759.html
Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
Больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T11:23+0500
2021-08-21T11:23+0500
2021-08-21T11:24+0500
общество
государственный центр тестирования узбекистана
абитуриенты
вступительные экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841909_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5fb0badba350fc027b8104a90fbdbae7.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Государственном центре тестирования объявили, что дополнительные экзамены для тех, кто не смог пройти тестирование по уважительным причинам, назначены на 23 августа."Уважительными" считаются лишь два случая. Это повышение температуры тела выше 37 градусов на момент основного тестирования (только при составлении соответствующего акта) и ситуация, когда абитуриент подал заявку на дополнительное тестирование из-за коронавируса до 16 августа, если наличие коронавируса подтверждено Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Нынешняя возможность поступить, предоставленная ГЦТ, последняя: больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. В обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/abiturienty-vtorogodniki-doljny-oplatit-za-uchastie-v-testovyx-ekzamenax-v-vuzy---gtst-19744307.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841909_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_504911265c1e483a269e1933b041265f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный центр тестирования узбекистана, абитуриенты, вступительные экзамены
Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
11:23 21.08.2021 (обновлено: 11:24 21.08.2021)
Больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
В Государственном центре тестирования объявили
, что дополнительные экзамены для тех, кто не смог пройти тестирование по уважительным причинам, назначены на 23 августа.
"Уважительными" считаются лишь два случая. Это повышение температуры тела выше 37 градусов на момент основного тестирования (только при составлении соответствующего акта) и ситуация, когда абитуриент подал заявку на дополнительное тестирование из-за коронавируса до 16 августа, если наличие коронавируса подтверждено Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Нынешняя возможность поступить, предоставленная ГЦТ, последняя: больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.
В этом году у поступающих в вузы будет
на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. В обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.