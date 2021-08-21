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Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
Больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T11:23+0500
2021-08-21T11:24+0500
общество
государственный центр тестирования узбекистана
абитуриенты
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Государственном центре тестирования объявили, что дополнительные экзамены для тех, кто не смог пройти тестирование по уважительным причинам, назначены на 23 августа."Уважительными" считаются лишь два случая. Это повышение температуры тела выше 37 градусов на момент основного тестирования (только при составлении соответствующего акта) и ситуация, когда абитуриент подал заявку на дополнительное тестирование из-за коронавируса до 16 августа, если наличие коронавируса подтверждено Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Нынешняя возможность поступить, предоставленная ГЦТ, последняя: больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. В обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/abiturienty-vtorogodniki-doljny-oplatit-za-uchastie-v-testovyx-ekzamenax-v-vuzy---gtst-19744307.html
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государственный центр тестирования узбекистана, абитуриенты, вступительные экзамены

Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы

11:23 21.08.2021 (обновлено: 11:24 21.08.2021)
2322
© Пресс-служба МИСиСВступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
© Пресс-служба МИСиС
Больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Государственном центре тестирования объявили, что дополнительные экзамены для тех, кто не смог пройти тестирование по уважительным причинам, назначены на 23 августа.

"Уважительными" считаются лишь два случая. Это повышение температуры тела выше 37 градусов на момент основного тестирования (только при составлении соответствующего акта) и ситуация, когда абитуриент подал заявку на дополнительное тестирование из-за коронавируса до 16 августа, если наличие коронавируса подтверждено Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Нынешняя возможность поступить, предоставленная ГЦТ, последняя: больше повторные экзамены для абитуриентов с повышенной температурой тела и полностью невыздоровевших проводиться не будут.
Вступительные экзамены в Ташкентский филиал МИСиС - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Общество
"Абитуриенты-второгодники" должны оплатить за участие в тестовых экзаменах в вузы — ГЦТ
19 июля, 19:08
9551
В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. В обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.
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