https://uz.sputniknews.ru/20210822/mid-shveytsarii-perenes-reys-v-tashkent-iz-za-obstanovki-v-aeroportu-kabula-20184066.html

МИД Швейцарии перенес рейс в Ташкент из-за обстановки в аэропорту Кабула

МИД Швейцарии перенес рейс в Ташкент из-за обстановки в аэропорту Кабула

В воскресенье стало известно, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T13:02+0500

2021-08-22T13:02+0500

2021-08-22T13:02+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

афганистан

эвакуация

аэропорт

швейцария

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии принял решение перенести чартерный рейс в Ташкент для эвакуации из Афганистана граждан конфедерации и других стран из-за осложнившейся ситуации с безопасностью в аэропорту Кабула. По данным швейцарского МИД, доступ в аэропорт был осложнен из-за большого скопления людей и случаев нарушения порядка у воздушной гавани. В заявлении отмечается, что другие страны также сталкиваются с трудностями при эвакуации своих граждан и местных жителей из Афганистана."МИД пристально наблюдает за ситуацией и усиленно прорабатывает другие варианты эвакуации", — сообщило ведомство.В воскресенье стало известно, что аэропорт Кабула вовсе закроют. Пока на 48 часов, пишет агентство Khaama Press.Это будет сделано для того, что эвакуировать тех, кто уже находится на территории воздушной гавани. При этом у ворот аэропорта скопились тысячи афганцев, которые хотят покинуть страну.В ближайшие часы талибы пообещали наладить обстановку и облегчить процедуру выезда из аэропорта. Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.Неделю назад члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас активно проходит эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Их вывозят через аэропорт Кабула — это единственный путь. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, швейцария, рейс, кабул, самолет, радикальное движение "талибан"