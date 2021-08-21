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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210821/layner-vvs-germanii-evakuiroval-v-tashkent-172-cheloveka-iz-kabula-20178848.html
Лайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула
Лайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула
Все эвакуированные из Афганистана в Ташкент граждане будут переправлены в Германию гражданскими самолетами. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T15:16+0500
2021-08-21T15:16+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
эвакуация
беженцы
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Военно-транспортный самолет Airbus A-400M ВВС Германии сегодня ночью эвакуировал в столицу Узбекистана еще 172 человека из Кабула. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения, озвученные сотрудником аэропорта Ташкента. Далее эти люди будут переправлены во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.Несколько дней назад Берлин обратился к Ташкенту с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан из Афганистана. На днях в столицу прибыл второй самолет авиакомпании Lufthansa, который помимо немецких граждан эвакуирует технический персонал, обслуживавший диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганцев.В этой связи в Ташкенте с 19 августа на неопределенный срок закрыт терминал, обслуживающий местные авиаперелеты. Как пояснили в Минтрансе, никто из прибывших из ИРА граждан не выйдет в город и не покинет транзитную зону аэропорта пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.Ситуация в Афганистане после того, как талибы* начали захват власти. После того, как столица республики оказалась под контролем радикалов, представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. * — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html
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афганистан, эвакуация, беженцы

Лайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула

15:16 21.08.2021
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© AFP / MARC TESSENSOHNСамолет Luftwaffe приземляется в аэропорту Ташкента
Самолет Luftwaffe приземляется в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
© AFP / MARC TESSENSOHN
Все эвакуированные из Афганистана в Ташкент граждане будут переправлены в Германию гражданскими самолетами.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Военно-транспортный самолет Airbus A-400M ВВС Германии сегодня ночью эвакуировал в столицу Узбекистана еще 172 человека из Кабула. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения, озвученные сотрудником аэропорта Ташкента. Далее эти люди будут переправлены во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.
Несколько дней назад Берлин обратился к Ташкенту с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан из Афганистана. На днях в столицу прибыл второй самолет авиакомпании Lufthansa, который помимо немецких граждан эвакуирует технический персонал, обслуживавший диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганцев.
В этой связи в Ташкенте с 19 августа на неопределенный срок закрыт терминал, обслуживающий местные авиаперелеты. Как пояснили в Минтрансе, никто из прибывших из ИРА граждан не выйдет в город и не покинет транзитную зону аэропорта пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Вчера, 21:13
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Ситуация в Афганистане после того, как талибы* начали захват власти. После того, как столица республики оказалась под контролем радикалов, представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
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