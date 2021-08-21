https://uz.sputniknews.ru/20210821/layner-vvs-germanii-evakuiroval-v-tashkent-172-cheloveka-iz-kabula-20178848.html

Лайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула

Лайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула

Все эвакуированные из Афганистана в Ташкент граждане будут переправлены в Германию гражданскими самолетами. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T15:16+0500

2021-08-21T15:16+0500

2021-08-21T15:16+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

эвакуация

беженцы

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Военно-транспортный самолет Airbus A-400M ВВС Германии сегодня ночью эвакуировал в столицу Узбекистана еще 172 человека из Кабула. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения, озвученные сотрудником аэропорта Ташкента. Далее эти люди будут переправлены во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.Несколько дней назад Берлин обратился к Ташкенту с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан из Афганистана. На днях в столицу прибыл второй самолет авиакомпании Lufthansa, который помимо немецких граждан эвакуирует технический персонал, обслуживавший диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганцев.В этой связи в Ташкенте с 19 августа на неопределенный срок закрыт терминал, обслуживающий местные авиаперелеты. Как пояснили в Минтрансе, никто из прибывших из ИРА граждан не выйдет в город и не покинет транзитную зону аэропорта пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.Ситуация в Афганистане после того, как талибы* начали захват власти. После того, как столица республики оказалась под контролем радикалов, представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. * — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html

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афганистан, эвакуация, беженцы