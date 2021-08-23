Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Афганский бизнесмен из Термеза: мы не ожидали столь стремительного падения Кабула
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАфганский предприниматель Фаридулллах Хассанзада, работающий в Термезе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После смены власти в Афганистане тысячи людей пытаются покинуть страну через аэропорт Кабула. Талибы обещают всеобщую амнистию и намерены вести переговоры для создания инклюзивного правительства, но не все в ИРА доверяют их словам.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Граждане Афганистана, живущие и работающие в других государствах, настороженно следят за развитием ситуации у себя на родине. Один из бизнесменов, несколько лет живущих в Термезе, рассказал, что был шокирован тем, насколько быстро капитулировала правительственная армия.
Фаридулллах Хассанзада приехал в Термез в 2018 году и открыл в городе свой ресторан, который пользуется популярностью и у заезжих афганцев, и у местных.
"Если честно, мы не ожидали такого развития событий. У Афганистана была своя армия, была внешняя и внутренняя политика. Но случилось что случилось – власть сменилась. Вообще, афганцы — не воинственный народ, а наоборот – миролюбивые. Конечно здесь было вмешательство внешних сил. Будем следить, как новая власть станет управлять страной", — признается предприниматель.
© Sputnik / Рамиз БахтияровОдин из ресторанов Термеза, который держит бизнесмен из Афганистана
Один из ресторанов Термеза, который держит бизнесмен из Афганистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По его словам, многие говорят, что нынешние талибы отличаются от тех, что захватили власть в середине 1990 годов. К тому же бизнесмен рад, что почти сразу после смены власти удалось восстановить работу узбекско-афганской границы, что для любой торговли и любого дела крайне важно.
"Термез приграничный город, конечно, сюда часто приезжали гости из Афганистана, поэтому таких клиентов несколько поубавилось. Но к нам приходят и местные жители, так что заведение работает", — отметил Хассанзада.
Оптимизм внушают и итоги встречи хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова с предпринимателями, на которой он заверил представителей бизнеса, что новые власти в Кабуле не намерены препятствовать узбекско-афганским отношениям.
21 августа, 15:18
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Власть в Кабуле сменилась 15 августа, после того, как "Талибан"* объявил о полном контроле на всей территории Афганистана (кроме Панджшерского ущелья, где продолжают оказывать сопротивления сторонники Ахмада Масуда младшего). Экс-президент ИРА Ашраф Гани скрывается в ОАЭ, обещая вернуться на родину в скором времени.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.