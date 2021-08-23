https://uz.sputniknews.ru/20210823/afganskiy-biznesmen-iz-termeza-my-ne-ojidali-stol-stremitelnogo-padeniya-kabula-20190017.html

Афганский бизнесмен из Термеза: мы не ожидали столь стремительного падения Кабула

Афганский бизнесмен из Термеза: мы не ожидали столь стремительного падения Кабула

После смены власти в Афганистане тысячи людей пытаются покинуть страну через аэропорт Кабула. Талибы обещают всеобщую амнистию и намерены вести переговоры для... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T07:16+0500

2021-08-23T07:16+0500

2021-08-23T07:16+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

бизнес

термез

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Граждане Афганистана, живущие и работающие в других государствах, настороженно следят за развитием ситуации у себя на родине. Один из бизнесменов, несколько лет живущих в Термезе, рассказал, что был шокирован тем, насколько быстро капитулировала правительственная армия.Фаридулллах Хассанзада приехал в Термез в 2018 году и открыл в городе свой ресторан, который пользуется популярностью и у заезжих афганцев, и у местных.По его словам, многие говорят, что нынешние талибы отличаются от тех, что захватили власть в середине 1990 годов. К тому же бизнесмен рад, что почти сразу после смены власти удалось восстановить работу узбекско-афганской границы, что для любой торговли и любого дела крайне важно."Термез приграничный город, конечно, сюда часто приезжали гости из Афганистана, поэтому таких клиентов несколько поубавилось. Но к нам приходят и местные жители, так что заведение работает", — отметил Хассанзада.Оптимизм внушают и итоги встречи хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова с предпринимателями, на которой он заверил представителей бизнеса, что новые власти в Кабуле не намерены препятствовать узбекско-афганским отношениям.Власть в Кабуле сменилась 15 августа, после того, как "Талибан"* объявил о полном контроле на всей территории Афганистана (кроме Панджшерского ущелья, где продолжают оказывать сопротивления сторонники Ахмада Масуда младшего). Экс-президент ИРА Ашраф Гани скрывается в ОАЭ, обещая вернуться на родину в скором времени.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html

https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, бизнес, термез