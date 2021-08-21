https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html
Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП
Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП
На фоне смены власти в Афганистане мировые державы продолжают эвакуацию иностранных граждан из аэропорта Кабула. Страны ЦА и Узбекистан в частности также... 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T15:18+0500
2021-08-21T15:18+0500
2021-08-21T15:20+0500
видео
узбекистан
афганистан
беженцы
термез
граница
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Граница между Узбекистаном и Афганистаном в районе Термеза работает в штатном режиме. Через КПП пропускают тех, кто имеет визы, вид на жительство или авиабилеты в третьи страны из аэропортов Узбекистана, передает корреспондент Sputnik. Также возобновилось грузовое автомобильное сообщение — фуры следуют в оба направления. Развернутый близ границы временный палаточный лагерь для беженцев сейчас пустует, накануне МИД Узбекистана объявил, что все 150 афганских граждан, находившихся там, после оказания им необходимой помощи были возвращены на родину, а у властей ИРА были взяты гарантии, что по отношению к беженцам не будут применяться никакие репрессивные меры.Между тем, некоторые афганцы пытаются проникнуть и остаться в Узбекистане, покупая авиабилеты в третьи страны и возвращая их по приезде в республику. По оценкам специалистов, в скором времени можно ожидать новой волны беженцев из ИРА, если ситуация в Афганистане не стабилизируется.Кроме того, есть смельчаки, кто с помощью пластиковых бутылок вплавь пересекает Амударью, попадая на территорию сопредельных стран. Несколько нелегалов уже задержаны.Как выглядит граница на утро 21 августа, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html
https://uz.sputniknews.ru/20210821/afgantsy-nashli-xitryy-sposob-ofitsialno-peresech-granitsu-uzbekistana-20177990.html
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узбекистан, афганистан, беженцы, термез, граница
Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП
15:18 21.08.2021 (обновлено: 15:20 21.08.2021)
На фоне смены власти в Афганистане мировые державы продолжают эвакуацию иностранных граждан из аэропорта Кабула. Страны ЦА и Узбекистан в частности также внимательно следят за ситуацией, в том числе в связи с возможным наплывом беженцев.
Граница между Узбекистаном и Афганистаном в районе Термеза работает в штатном режиме. Через КПП пропускают тех, кто имеет визы, вид на жительство или авиабилеты в третьи страны из аэропортов Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.
Также возобновилось грузовое автомобильное сообщение — фуры следуют в оба направления.
Развернутый близ границы временный палаточный лагерь для беженцев сейчас пустует, накануне МИД Узбекистана объявил, что все 150 афганских граждан, находившихся там, после оказания им необходимой помощи были возвращены на родину, а у властей ИРА были взяты гарантии, что по отношению к беженцам не будут применяться никакие репрессивные меры.
Между тем, некоторые афганцы пытаются проникнуть и остаться в Узбекистане, покупая авиабилеты в третьи страны и возвращая их по приезде в республику. По оценкам специалистов, в скором времени можно ожидать новой волны беженцев из ИРА, если ситуация в Афганистане не стабилизируется.
Кроме того, есть смельчаки, кто с помощью пластиковых бутылок
вплавь пересекает Амударью, попадая на территорию сопредельных стран. Несколько нелегалов уже задержаны.
Как выглядит граница на утро 21 августа, смотрите в нашем видео.