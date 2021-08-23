https://uz.sputniknews.ru/20210823/made-in-uzbekistan-v-moskve-otkroetsya-masshtabnaya-vystavka-tovarov-20193928.html

Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров

Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров

На ВДНХ готовится к открытию самая обширная экспозиция узбекских товаров в России, приуроченная к визиту президента Узбекистана. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T11:31+0500

2021-08-23T11:31+0500

2021-08-23T11:31+0500

экономика

узбекистан

торговля

товары

вднх

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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте реализацию инвестиционных проектов в рамках программы экономического сотрудничества, на общую сумму 5,8 миллиарда долларов.В частности, чиновники обговорили вопросы, связанные с подготовкой выставки узбекских товаров в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, которая должна стать самой обширной и разнообразной в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Соглашение о проведении выставки в павильоне "Узбекистан" было подписано в мае 2019 года. В соответствии с документом, павильон и земельный участок предоставлен узбекской стороне в аренду на 49 лет. Выставка должна была пройти в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в РФ в 2020 году, однако в связи с пандемией, визит и выставка перенесены на 2021 год.Кроме того, стороны договорились о проведении II Форума межрегионального сотрудничества. Для подготовки к форуму планируется 42 взаимных визита руководства региональных администраций двух стран. Мероприятие должно укрепить сотрудничество между регионами. По итогам первого такого форума в 2018 году достигнуты соглашения на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США.По итогам встречи министры подписали "дорожную карту" по реализации меморандума о развитии логистических коридоров, в частности, открытие агрологистических и оптово-распределительных центров, запуск "Агроэкспресса", упрощение таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур для перемещения товаров между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html

https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html

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