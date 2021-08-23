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Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров
Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров
На ВДНХ готовится к открытию самая обширная экспозиция узбекских товаров в России, приуроченная к визиту президента Узбекистана. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T11:31+0500
2021-08-23T11:31+0500
экономика
узбекистан
торговля
товары
вднх
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте реализацию инвестиционных проектов в рамках программы экономического сотрудничества, на общую сумму 5,8 миллиарда долларов.В частности, чиновники обговорили вопросы, связанные с подготовкой выставки узбекских товаров в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, которая должна стать самой обширной и разнообразной в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Соглашение о проведении выставки в павильоне "Узбекистан" было подписано в мае 2019 года. В соответствии с документом, павильон и земельный участок предоставлен узбекской стороне в аренду на 49 лет. Выставка должна была пройти в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в РФ в 2020 году, однако в связи с пандемией, визит и выставка перенесены на 2021 год.Кроме того, стороны договорились о проведении II Форума межрегионального сотрудничества. Для подготовки к форуму планируется 42 взаимных визита руководства региональных администраций двух стран. Мероприятие должно укрепить сотрудничество между регионами. По итогам первого такого форума в 2018 году достигнуты соглашения на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США.По итогам встречи министры подписали "дорожную карту" по реализации меморандума о развитии логистических коридоров, в частности, открытие агрологистических и оптово-распределительных центров, запуск "Агроэкспресса", упрощение таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур для перемещения товаров между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html
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узбекистан, торговля, товары, вднх

Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров

11:31 23.08.2021
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© SputnikВыставка "Восточный базар Тюбитейка"
Выставка Восточный базар Тюбитейка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Sputnik
На ВДНХ готовится к открытию самая обширная экспозиция узбекских товаров в России, приуроченная к визиту президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте реализацию инвестиционных проектов в рамках программы экономического сотрудничества, на общую сумму 5,8 миллиарда долларов.
В частности, чиновники обговорили вопросы, связанные с подготовкой выставки узбекских товаров в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, которая должна стать самой обширной и разнообразной в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
"Был рассмотрен ход подготовки к проведению отраслевой выставки Made in Uzbekistan в Москве, которая станет самой масштабной экспозицией продукции узбекского производства, которая когда-либо проводилась в РФ", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.
Соглашение о проведении выставки в павильоне "Узбекистан" было подписано в мае 2019 года. В соответствии с документом, павильон и земельный участок предоставлен узбекской стороне в аренду на 49 лет. Выставка должна была пройти в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в РФ в 2020 году, однако в связи с пандемией, визит и выставка перенесены на 2021 год.
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Кроме того, стороны договорились о проведении II Форума межрегионального сотрудничества. Для подготовки к форуму планируется 42 взаимных визита руководства региональных администраций двух стран. Мероприятие должно укрепить сотрудничество между регионами. По итогам первого такого форума в 2018 году достигнуты соглашения на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США.
По итогам встречи министры подписали "дорожную карту" по реализации меморандума о развитии логистических коридоров, в частности, открытие агрологистических и оптово-распределительных центров, запуск "Агроэкспресса", упрощение таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур для перемещения товаров между двумя странами.
Встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз С. Умурзакова с зампредседателя правительства РФ А. Оверчуком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Экономика
Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
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