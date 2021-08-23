https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-rasskazal-kak-osuschestvlyaetsya-zaschita-gosgranitsy-s-afganistanom-20205668.html

Мирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном

Мирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном

Лидер Узбекистана рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с соответствующими структурами государств региона по афганскому... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T21:56+0500

2021-08-23T21:56+0500

2021-08-23T21:56+0500

политика

саммит одкб в душанбе

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В числе участников внеочередного саммита ОДКБ, который состоялся в формате видеоконференцсвязи и был посвящен обсуждению обострившейся ситуации в Афганистане, принимали участие лидеры государств-членов организации. Шавкат Мирзиёев участвовал как приглашенный гость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.Главы государств обстоятельно обменялись мнениями касательно складывающейся обстановки в соседней стране, а также обсудили принимаемые меры по реагированию на вызовы и угрозы стабильности в регионе.Президент Узбекистана в свою очередь проинформировал участников диалога о реализуемых мероприятиях, призванных содействовать обеспечению региональной безопасности. Речь, в частности, об охране и защите государственной границы с Афганистаном.Шавкат Мирзиёев рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярном обмене информацией по ситуации в регионе.Напомним, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который после завершения саммита дал интервью РИА Новости, рассказал, что вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.

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саммит одкб в душанбе, шавкат мирзиёев