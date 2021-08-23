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https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-rasskazal-kak-osuschestvlyaetsya-zaschita-gosgranitsy-s-afganistanom-20205668.html
Мирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном
Мирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном
Лидер Узбекистана рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с соответствующими структурами государств региона по афганскому... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T21:56+0500
2021-08-23T21:56+0500
политика
саммит одкб в душанбе
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В числе участников внеочередного саммита ОДКБ, который состоялся в формате видеоконференцсвязи и был посвящен обсуждению обострившейся ситуации в Афганистане, принимали участие лидеры государств-членов организации. Шавкат Мирзиёев участвовал как приглашенный гость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.Главы государств обстоятельно обменялись мнениями касательно складывающейся обстановки в соседней стране, а также обсудили принимаемые меры по реагированию на вызовы и угрозы стабильности в регионе.Президент Узбекистана в свою очередь проинформировал участников диалога о реализуемых мероприятиях, призванных содействовать обеспечению региональной безопасности. Речь, в частности, об охране и защите государственной границы с Афганистаном.Шавкат Мирзиёев рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярном обмене информацией по ситуации в регионе.Напомним, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который после завершения саммита дал интервью РИА Новости, рассказал, что вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/vajno-ne-dopustit-popadanie-radikalnogo-islamizma-v-strany-odkb---peskov-20202099.html
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саммит одкб в душанбе, шавкат мирзиёев

Мирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном

21:56 23.08.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в саммите ОДКБ
Президент Узбекистана принял участие в саммите ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с соответствующими структурами государств региона по афганскому направлению.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В числе участников внеочередного саммита ОДКБ, который состоялся в формате видеоконференцсвязи и был посвящен обсуждению обострившейся ситуации в Афганистане, принимали участие лидеры государств-членов организации. Шавкат Мирзиёев участвовал как приглашенный гость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Главы государств обстоятельно обменялись мнениями касательно складывающейся обстановки в соседней стране, а также обсудили принимаемые меры по реагированию на вызовы и угрозы стабильности в регионе.
Президент Узбекистана в свою очередь проинформировал участников диалога о реализуемых мероприятиях, призванных содействовать обеспечению региональной безопасности. Речь, в частности, об охране и защите государственной границы с Афганистаном.
Шавкат Мирзиёев рассказал о налаженном взаимодействии и оперативном обмене информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.
По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярном обмене информацией по ситуации в регионе.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Напомним, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который после завершения саммита дал интервью РИА Новости, рассказал, что вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.
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