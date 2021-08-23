https://uz.sputniknews.ru/20210823/mojno-li-uzbekistantsam-popast-v-rossiyu-bez-privivki---otvet-spetsialista-20204601.html

Можно ли узбекистанцам попасть в Россию без прививки - ответ специалиста

Можно ли узбекистанцам попасть в Россию без прививки - ответ специалиста

ПЦР-тест не нужно сдавать тем, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции, а также тем, кто уже сделал прививку. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T19:39+0500

2021-08-23T19:39+0500

2021-08-23T19:39+0500

общество

узбекистанцы

въезд

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В штабе по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистана рассказали, смогут ли граждане республики, не прошедшие вакцинацию, въехать на территорию России. По словам, специалистов, узбекистанцы, не получившие вакцину, будут допущены в РФ на основании установленных в этой стране требований: ПЦР-тест не нужно сдавать тем, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции, а также тем, кто уже сделал прививку. Граждане, не прошедшие вакцинацию или не имеющие антител после болезни, будут приняты в РФ только при отрицательном результате ПЦР-тесте, который нужно сдать дважды в течение пяти дней.Кроме того, согласно установленному в России порядку, граждане Узбекистана с 1 сентября 2021 года при въезде должны будут предоставить "зеленый" статус – QR-код в специальном приложении "Путешествую без COVID-19". Для этого не позже 72 часов до вылета, необходимо сдать анализы на ПЦР-тест в одной из аккредитованных лабораторий в Узбекистане (их список можно посмотреть в приложении).Напомним, на днях оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну студентов для продолжения учебы в вузах. Правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

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узбекистанцы, въезд, коронавирус covid-19