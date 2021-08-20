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Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в российские вузы
Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в российские вузы
Минобрнауки сообщил о получении разрешения на возвращение в РФ иностранных студентов и разработал соответствующий алгоритм. Он будет утвержден в ближайшее... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T16:25+0500
2021-08-20T17:11+0500
россия
студенты
вузы
иностранцы
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.По данным ведомства, о конкретных сроках будет известно позже. Алгоритм уже разработан, в данное время он находится на утверждении.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.Министр пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет в том числе об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.Что касается безопасности в период пандемии, то, по словам Фалькова, российские вузы готовы предоставить совершеннолетним иностранцам возможность привиться от коронавируса. "Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", — заявил он в интервью каналу "Россия 24".
https://uz.sputniknews.ru/20210702/vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-inostrantsy-budut-obuchatsya-v-vuzax-rossii-19519061.html
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студенты, вузы, иностранцы, высшее образование

Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в российские вузы

16:25 20.08.2021 (обновлено: 17:11 20.08.2021)
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© CC0 / Unsplash / Sincerely MediaСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© CC0 / Unsplash / Sincerely Media
Минобрнауки сообщил о получении разрешения на возвращение в РФ иностранных студентов и разработал соответствующий алгоритм. Он будет утвержден в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.
По данным ведомства, о конкретных сроках будет известно позже. Алгоритм уже разработан, в данное время он находится на утверждении.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, — уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", — заявили в ведомстве.
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После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИД и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", — приводит пресс-служба слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Министр пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет в том числе об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.
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Что касается безопасности в период пандемии, то, по словам Фалькова, российские вузы готовы предоставить совершеннолетним иностранцам возможность привиться от коронавируса.
"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", — заявил он в интервью каналу "Россия 24".
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