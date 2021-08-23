https://uz.sputniknews.ru/20210823/spetspredstavitel-es-oznakomilas-s-situatsiey-na-uzbeksko-afganskoy-granitse-20197934.html

Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе

Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе

Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр". 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T13:44+0500

2021-08-23T13:44+0500

2021-08-23T13:51+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

европа

афганистан

термез

граница

ес

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала во время визита в Узбекистан посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЕС в республике.В частности, спецпредставитель побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".Хакала также проведет встречи с представителями правительства и парламента Узбекистана, зарубежных дипмиссий и международных организаций. Сообщается, что визит Тери Хакалы продлится до четверга, 26 августа.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210821/afgantsy-nashli-xitryy-sposob-ofitsialno-peresech-granitsu-uzbekistana-20177990.html

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узбекистан, европа, афганистан, термез, граница, ес, радикальное движение "талибан"