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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/spetspredstavitel-es-oznakomilas-s-situatsiey-na-uzbeksko-afganskoy-granitse-20197934.html
Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе
Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе
Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр". 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T13:44+0500
2021-08-23T13:51+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
европа
афганистан
термез
граница
ес
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала во время визита в Узбекистан посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЕС в республике.В частности, спецпредставитель побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".Хакала также проведет встречи с представителями правительства и парламента Узбекистана, зарубежных дипмиссий и международных организаций. Сообщается, что визит Тери Хакалы продлится до четверга, 26 августа.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html
https://uz.sputniknews.ru/20210821/afgantsy-nashli-xitryy-sposob-ofitsialno-peresech-granitsu-uzbekistana-20177990.html
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узбекистан, европа, афганистан, термез, граница, ес, радикальное движение "талибан"

Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе

13:44 23.08.2021 (обновлено: 13:51 23.08.2021)
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© AFP / FARSHAD USYANУзбекско-афганская граница
Узбекско-афганская граница - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© AFP / FARSHAD USYAN
Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала во время визита в Узбекистан посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЕС в республике.
"В связи с последними событиями в Афганистане 21-23 августа посол Хакала посетила Термез, чтобы ознакомиться с ситуацией на границе", — говорится в заявлении.
В частности, спецпредставитель побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".
Хакала также проведет встречи с представителями правительства и парламента Узбекистана, зарубежных дипмиссий и международных организаций.
"Визит отражает неизменный интерес Европейского союза к дальнейшему развитию позитивных отношений с Республикой Узбекистан и поддержанию плодотворного и открытого диалога во всех сферах сотрудничества", — добавили в представительстве.
Сообщается, что визит Тери Хакалы продлится до четверга, 26 августа.
Обстановка на КПП Термез на границе Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
КПП у границы Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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