https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistanskie-upravlentsy-proshli-v-final-konkursa-lidery-rossii-20200609.html

Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"

Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"

Семеро узбекистанцев получили шанс побороться за победу на очном этапе трека "Международный" в 2022 году. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T16:03+0500

2021-08-23T16:03+0500

2021-08-23T16:03+0500

общество

узбекистан

конкурс

финал

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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, чьи граждане стали лучшими в международной категории конкурса "Лидеры России" - в финал конкурса вышло семь узбекистанцев, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей", организовавшего конкурс.Всего в финал трека "Международный" вышли 102 участника из 23 стран. Все финалисты по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в России. В 2022 году финалистам предстоит встретиться в очно и побороться за главный приз трека – гражданство РФ по упрощенной схеме.В первой, заочной части состязания приняли участие 10 776 человек из 150 стран мира. Среди них – управленцы и бизнесмены, ученые и творческие люди. На первом этапе конкурсанты проходили онлайн-тесты на интеллект и управленческие способности, а также доказывали знание истории, культуры, географии, экономики и права России."Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнование проводится в четвертый раз, и впервые в рамках проекта проводится трек "Международный" для участников из других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210720/federatsiya-migrantov-rossii-zapustila-mejdunarodnyy-konkurs-krasoty-i-talanta-19757139.html

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