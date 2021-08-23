https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistanskie-upravlentsy-proshli-v-final-konkursa-lidery-rossii-20200609.html
Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"
Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"
Семеро узбекистанцев получили шанс побороться за победу на очном этапе трека "Международный" в 2022 году. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T16:03+0500
2021-08-23T16:03+0500
2021-08-23T16:03+0500
общество
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финал
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, чьи граждане стали лучшими в международной категории конкурса "Лидеры России" - в финал конкурса вышло семь узбекистанцев, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей", организовавшего конкурс.Всего в финал трека "Международный" вышли 102 участника из 23 стран. Все финалисты по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в России. В 2022 году финалистам предстоит встретиться в очно и побороться за главный приз трека – гражданство РФ по упрощенной схеме.В первой, заочной части состязания приняли участие 10 776 человек из 150 стран мира. Среди них – управленцы и бизнесмены, ученые и творческие люди. На первом этапе конкурсанты проходили онлайн-тесты на интеллект и управленческие способности, а также доказывали знание истории, культуры, географии, экономики и права России."Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнование проводится в четвертый раз, и впервые в рамках проекта проводится трек "Международный" для участников из других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/startoval-konkurs-grantov-na-prosveschenie-i-nauku-na-russkom-yazyke-19937149.html
https://uz.sputniknews.ru/20210720/federatsiya-migrantov-rossii-zapustila-mejdunarodnyy-konkurs-krasoty-i-talanta-19757139.html
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узбекистан, конкурс, финал
Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"
Семеро узбекистанцев получили шанс побороться за победу на очном этапе трека "Международный" в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, чьи граждане стали лучшими в международной категории конкурса "Лидеры России" - в финал конкурса вышло семь узбекистанцев, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей", организовавшего конкурс.
"Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов – граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в том числе столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания", – отметил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Всего в финал трека "Международный" вышли 102 участника из 23 стран. Все финалисты по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в России. В 2022 году финалистам предстоит встретиться в очно и побороться за главный приз трека – гражданство РФ по упрощенной схеме.
"Больше всего участников из Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии, Азербайджана. Это руководители высшего и среднего звена, главы организаций, линейные руководители акционеры и собственники", отметил глава АНО "Россия –страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В первой, заочной части состязания приняли участие 10 776 человек из 150 стран мира. Среди них – управленцы и бизнесмены, ученые и творческие люди. На первом этапе конкурсанты проходили онлайн-тесты на интеллект и управленческие способности, а также доказывали знание истории, культуры, географии, экономики и права России.
"Я бы рассматривал сформировавшийся актив участников как потенциал для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для большого евразийского партнерства", – подчеркнул заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнование проводится в четвертый раз, и впервые в рамках проекта проводится трек "Международный" для участников из других стран.