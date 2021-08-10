https://uz.sputniknews.ru/20210810/rossiya-i-uzbekistan-zapustyat-agroekspress-20018802.html
Россия и Узбекистан запустят "Агроэкспресс"
Россия и Узбекистан запустят "Агроэкспресс"
В рамках проекта сельхозпродукцию будут перевозить между странами ускоренные поезда в рефрижираторных контейнерах. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T12:42+0500
2021-08-10T12:42+0500
2021-08-10T12:42+0500
экономика
узбекистан
экспорт
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16128168_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dddc6747ed6c514a6ecba9303d16e0f8.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Российско-узбекский проект "Агроэкспресс" сейчас дорабатывается и вскоре будет запущен, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.В связи с резким ростом цен на продукты, Президент РФ Владимир Путин дал 9 августа поручение правительству принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из ближнего зарубежья.По его словам, уже разработан план действий, который предусматривает согласование технических условий взаимодействия таможенных и контрольных служб, тарифы и формирование подвижного состава для проекта.В июне Российский экспортный центр (РЭЦ), "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах. К агрологистическому коридору присоединился и Казахстан, через территорию которого будут доставляться грузы. Как указали в пресс-службе Минэкономразвития, запуск аналогичного проекта прорабатывается и с Азербайджаном.Кроме того, в Джизакской области Узбекистана начато строительство оптово-логистического центра сельхозпродукции, что также поможет увеличить объем поставок, рассказал президент НАОРЦ Сергей Лисовский. По данным Госкомстата Узбекистана, за первое полугодие текущего года страна экспортировала в Россию овощей и фруктов на сумму 113,7 миллионов долларов США.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html
https://uz.sputniknews.ru/20210802/za-polgoda-uzbekistan-eksportiroval-ovoschey-i-fruktov-na-402-milliona-dollarov-19917008.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16128168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7c91d9d17a2237323488a3d77fe3f9c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экспорт, сельское хозяйство
Россия и Узбекистан запустят "Агроэкспресс"
В рамках проекта сельхозпродукцию будут перевозить между странами ускоренные поезда в рефрижираторных контейнерах.
ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik.
Российско-узбекский проект "Агроэкспресс" сейчас дорабатывается и вскоре будет запущен, заявил РИА Новости
заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
В связи с резким ростом цен на продукты, Президент РФ Владимир Путин дал 9 августа поручение правительству принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из ближнего зарубежья.
"В настоящее время документ дорабатывается узбекской стороной. Реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе планируется внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери", - добавил замминистра.
По его словам, уже разработан план действий, который предусматривает согласование технических условий взаимодействия таможенных и контрольных служб, тарифы и формирование подвижного состава для проекта.
В июне Российский экспортный центр (РЭЦ), "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах. К агрологистическому коридору присоединился и Казахстан, через территорию которого будут доставляться грузы.
Как указали в пресс-службе Минэкономразвития, запуск аналогичного проекта прорабатывается и с Азербайджаном.
Кроме того, в Джизакской области Узбекистана начато строительство оптово-логистического центра сельхозпродукции, что также поможет увеличить объем поставок, рассказал президент НАОРЦ Сергей Лисовский
.
По данным Госкомстата Узбекистана, за первое полугодие текущего года страна экспортировала в Россию овощей и фруктов на сумму 113,7 миллионов долларов США.