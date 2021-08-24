https://uz.sputniknews.ru/20210824/kakuyu-doljnost-poluchil-eks-gendirektor-uzauto-motors-20206753.html

Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors

Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors

В АО "Узавтосаноат" отметили большие заслуги руководителя, который находился "у руля" несколько лет. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T09:26+0500

2021-08-24T09:26+0500

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общество

узбекистан

директор

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне стало известно о назначении шведского топ-менеджера Бу Андерссона на пост генерального директора UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.Ранее эту должность занимал Рустам Ражабов.Впрочем, несмотря на освобождение от должности, Ражабов все еще остается в структуре АО "Узавтосаноат", которой принадлежат обе дочерние компании.В АО "Узавтосаноат" отметили огромный вклад Ражабова в трансформацию UzAuto Motors — в частности, именно он принял программу по оптимизации и увеличению эффективности производства, которая позволила превратить убыточную компанию в бизнес, приносящий стабильную прибыль.Кроме того, при Ражабове предприятие обеспечило себе постоянное лидерство на рынке Казахстана. На нового гендиректора также возлагаются большие надежды. Сможет ли Бу Андерссон сделать из узбекских авто сказку и что может этому помешать — рассказали эксперты в беседе со Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/sdelaet-li-andersson-iz-uzbekskix-avto-skazku-i-chto-mojet-etomu-pomeshat-20203986.html

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узбекистан, директор, uzauto motors