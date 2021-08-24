Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210824/kakuyu-doljnost-poluchil-eks-gendirektor-uzauto-motors-20206753.html
Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
В АО "Узавтосаноат" отметили большие заслуги руководителя, который находился "у руля" несколько лет. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T09:26+0500
2021-08-24T09:31+0500
общество
узбекистан
директор
uzauto motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20206726_0:28:700:422_1920x0_80_0_0_edf681da397da1e10186140252971b19.png
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне стало известно о назначении шведского топ-менеджера Бу Андерссона на пост генерального директора UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.Ранее эту должность занимал Рустам Ражабов.Впрочем, несмотря на освобождение от должности, Ражабов все еще остается в структуре АО "Узавтосаноат", которой принадлежат обе дочерние компании.В АО "Узавтосаноат" отметили огромный вклад Ражабова в трансформацию UzAuto Motors — в частности, именно он принял программу по оптимизации и увеличению эффективности производства, которая позволила превратить убыточную компанию в бизнес, приносящий стабильную прибыль.Кроме того, при Ражабове предприятие обеспечило себе постоянное лидерство на рынке Казахстана. На нового гендиректора также возлагаются большие надежды. Сможет ли Бу Андерссон сделать из узбекских авто сказку и что может этому помешать — рассказали эксперты в беседе со Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/sdelaet-li-andersson-iz-uzbekskix-avto-skazku-i-chto-mojet-etomu-pomeshat-20203986.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20206726_40:0:661:466_1920x0_80_0_0_d03d502e2827fad177e71f432591ea53.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, директор, uzauto motors

Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors

09:26 24.08.2021 (обновлено: 09:31 24.08.2021)
709
© Пресс-служба АО "Узавтосаноат"Рустам Ражабов
Рустам Ражабов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Пресс-служба АО "Узавтосаноат"
В АО "Узавтосаноат" отметили большие заслуги руководителя, который находился "у руля" несколько лет.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне стало известно о назначении шведского топ-менеджера Бу Андерссона на пост генерального директора UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.
Ранее эту должность занимал Рустам Ражабов.
Впрочем, несмотря на освобождение от должности, Ражабов все еще остается в структуре АО "Узавтосаноат", которой принадлежат обе дочерние компании.
"Рустам Ражабов <...> назначен генеральным директором управляющей компании предприятиями-производителями коммерческой техники структуры АО "Узавтосаноат" — Commercial Vehicles Management", — говорится в официальном заявлении.
В АО "Узавтосаноат" отметили огромный вклад Ражабова в трансформацию UzAuto Motors — в частности, именно он принял программу по оптимизации и увеличению эффективности производства, которая позволила превратить убыточную компанию в бизнес, приносящий стабильную прибыль.
Кроме того, при Ражабове предприятие обеспечило себе постоянное лидерство на рынке Казахстана.
На нового гендиректора также возлагаются большие надежды. Сможет ли Бу Андерссон сделать из узбекских авто сказку и что может этому помешать — рассказали эксперты в беседе со Sputnik Узбекистан.
Автосалон GM Uzbekistan - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Экономика
Сделает ли Андерссон из узбекских авто сказку и что может этому помешать
Вчера, 19:03
2560
18
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:26Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье
10:52Тридцать лет деградации. Что Украина отмечает в День независимости
10:26Нарушены мои права интеллектуальной собственности — как взыскать ущерб?
10:14"Не получилось": в Киеве нашли виновного в провале большой атаки на Крым
10:04Почти 170 узбекистанцев отправились работать на стройки России — фото
09:46Назначены два дополнительных поезда для вывоза узбекистанцев из России
09:26Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
09:00Самолет из Цюриха для эвакуированных из Кабула доставил в Ташкент маски от COVID
08:36ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула
08:18В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео
ВчераМирзиёев рассказал, как осуществляется защита госграницы с Афганистаном
ВчераПожар в аэропорту Кабула: самолеты не могут приземлиться
ВчераХалид Нур: Мы не хотим быть гостями, мы хотим быть частью власти
ВчераУзбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
ВчераМожно ли узбекистанцам попасть в Россию без прививки - ответ специалиста
ВчераСделает ли Андерссон из узбекских авто сказку и что может этому помешать
ВчераМирзиёев и Рахмон снова обсудили региональную безопасность
ВчераДоговоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект
ВчераБолее 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара
ВчераВ Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker