https://uz.sputniknews.ru/20210824/kakuyu-doljnost-poluchil-eks-gendirektor-uzauto-motors-20206753.html
Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
В АО "Узавтосаноат" отметили большие заслуги руководителя, который находился "у руля" несколько лет. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T09:26+0500
2021-08-24T09:26+0500
2021-08-24T09:31+0500
общество
узбекистан
директор
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне стало известно о назначении шведского топ-менеджера Бу Андерссона на пост генерального директора UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.Ранее эту должность занимал Рустам Ражабов.Впрочем, несмотря на освобождение от должности, Ражабов все еще остается в структуре АО "Узавтосаноат", которой принадлежат обе дочерние компании.В АО "Узавтосаноат" отметили огромный вклад Ражабова в трансформацию UzAuto Motors — в частности, именно он принял программу по оптимизации и увеличению эффективности производства, которая позволила превратить убыточную компанию в бизнес, приносящий стабильную прибыль.Кроме того, при Ражабове предприятие обеспечило себе постоянное лидерство на рынке Казахстана. На нового гендиректора также возлагаются большие надежды. Сможет ли Бу Андерссон сделать из узбекских авто сказку и что может этому помешать — рассказали эксперты в беседе со Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/sdelaet-li-andersson-iz-uzbekskix-avto-skazku-i-chto-mojet-etomu-pomeshat-20203986.html
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узбекистан, директор, uzauto motors
Какую должность занял экс-гендиректор UzAuto Motors
09:26 24.08.2021 (обновлено: 09:31 24.08.2021)
В АО "Узавтосаноат" отметили большие заслуги руководителя, который находился "у руля" несколько лет.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Накануне стало известно
о назначении шведского топ-менеджера Бу Андерссона на пост генерального директора UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.
Ранее эту должность занимал Рустам Ражабов.
Впрочем, несмотря на освобождение от должности, Ражабов все еще остается в структуре АО "Узавтосаноат", которой принадлежат обе дочерние компании.
"Рустам Ражабов <...> назначен генеральным директором управляющей компании предприятиями-производителями коммерческой техники структуры АО "Узавтосаноат" — Commercial Vehicles Management", — говорится
в официальном заявлении.
В АО "Узавтосаноат" отметили огромный вклад Ражабова в трансформацию UzAuto Motors — в частности, именно он принял программу по оптимизации и увеличению эффективности производства, которая позволила превратить убыточную компанию в бизнес, приносящий стабильную прибыль.
Кроме того, при Ражабове предприятие обеспечило себе постоянное лидерство на рынке Казахстана.
На нового гендиректора также возлагаются большие надежды. Сможет ли Бу Андерссон сделать из узбекских авто сказку и что может этому помешать — рассказали эксперты в беседе со Sputnik Узбекистан.