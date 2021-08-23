https://uz.sputniknews.ru/20210823/sdelaet-li-andersson-iz-uzbekskix-avto-skazku-i-chto-mojet-etomu-pomeshat-20203986.html

Сделает ли Андерссон из узбекских авто сказку и что может этому помешать

Сделает ли Андерссон из узбекских авто сказку и что может этому помешать

В UzAuto Motors новый директор – ведущий мировой топ-менеджер в области автомобилестроения Бу Андерссон. Он будет оптимизировать расходы, налаживать... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T19:03+0500

2021-08-23T19:03+0500

2021-08-23T19:04+0500

экономика

узбекистан

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автопром

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Что известный шведский специалист может привнести на консервативный рынок Узбекистана и за что его благодарят в АвтоВАЗе и ГАЗе, корреспондент Sputnik обсудил с независимым автоэкспертом Алексеем Шараповым и партнером аналитического агентства "Автостат" Игорем Моржаретто, которые знакомы с Андерссоном лично.Зачем Бу Андерссона позвали в Узбекистан?С 2018 года UzAuto Motors претерпевает масштабные изменения, цель которых превратить убыточный бизнес в стабильную прибыль. Завод получил льготы и был освобожден государством от налогов. Однако пока автомобили на экспорт продаются дешевле, чем на внутреннем рынке.По мнению узбекских специалистов, Андерссон способен помочь компании модернизировать производство и преодолеть кризис, связанный с логистикой и дефицитом полупроводников.Абсолютный профессионал, но не дипломатС 2009 по 2013 год Андерссон руководил российским автозаводом ГАЗ, где показал свою эффективность. Позже он был привлечен на пост президента АвтоВАЗа, где поднимал производство. У шведского специалиста достаточно жесткий характер, что отмечают и наши автоэскперты, но равных в деле ему нет."Именно при Бу Андерссоне ГАЗ сделал важный шаг: перешел от дешевой ненадежной ГАЗели к более современным моделям "ГАЗель Бизнес" и "ГАЗель" NEXT", — отмечает Игорь Моржаретто.Под руководством шведского менеджера "Группа ГАЗ", несмотря на санкции, которые обрушились на нее последние годы, сумела выстоять и остаться крупнейшим производителем коммерческой техники в РФ. В 2012 году компания получила чистую прибыль 8,8 миллиарда рублей по МСФО, что на 3,5 % превысило показатель 2011 года.За два года работы в АвтоВАЗе Андерссон провел полную трансформацию производства, избавился от одиозных поставщиков и привел серьезных надежных партнеров. Но принципиальный швед не смог ужиться с бывшими компаньонами, из-за чего покинул концерн, так и не завершив начатое до конца.Напомним, что именно при шведском топ-менеджере было выведено семейство автомобилей Lada Vesta, получивших признание даже на Западе.Что касается назначения Андерссона главой в узбекский автоконцерн, по мнению Игоря Моржаретто, для шведа это будет сложная страна с точки зрения системы взаимоотношений. Автоэксперт отмечает, что в Узбекистане нужно считаться с интересами разных категорий и групп влияния, а Бу в этом смысле не слишком дипломатичен.В то же время Алексей Шарапов добавляет, что для шведского специалиста не важно, в какой компании и какой стране работать, также не имеет значения актуальность модельного ряда, главное, что этот человек "умеет бороться с бардаком на автопроизводстве".Бу Андерссон награжден премией международного Российского автомобильного форума 2013 года "За вклад в интеграцию российской автомобильной промышленности в мировую автомобильную промышленность", а также признан "Лучшим руководителем 2010 года" в российской автомобильной промышленности на международном автомобильном форуме Адама Смита.

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https://uz.sputniknews.ru/20200312/Pochemu-v-Uzbekistane-snova-podorozhali-avto-i-est-li-alternativa-GM-13658589.html

https://uz.sputniknews.ru/20210621/avtovaz-nachnet-sborku-avtomobiley-lada-v-uzbekistane-v-techenie-goda-19326600.html

https://uz.sputniknews.ru/20210823/v-kazaxstane-vypustili-pervuyu-partiyu-krossovera-chevrolet-tracker-20202550.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, gm uzbekistan, автопром