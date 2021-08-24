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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/tashkent-poluchil-iz-shveytsarii-maski-ot-covid-dlya-evakuirovannyx-iz-afganistana-20206421.html
Самолет из Цюриха для эвакуированных из Кабула доставил в Ташкент маски от COVID
Самолет из Цюриха для эвакуированных из Кабула доставил в Ташкент маски от COVID
Средства индивидуальной защиты распределят между медицинскими учреждениями Узбекистана, где лечатся больные с коронавирусом. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T09:00+0500
2021-08-24T10:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
афганистан
аэропорт
швейцария
гуманитарная помощь
радикальное движение "талибан"
защитные маски
медицинская маска
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Самолет Boeing-777 швейцарской Swiss, прибывший в Ташкент забрать эвакуируемых из Афганистана, доставил 1,1 миллиона защитных масок от коронавируса для медучреждений Узбекистана.Об этом РИА Новости сообщил представитель Минздрава республики.По его словам, маски будут распределены между медицинскими учреждениями Узбекистана, где лечатся больные с COVID-19.Согласно заявлению швейцарского МИД, в понедельник из Цюриха в Ташкент вылетел чартерный рейс для эвакуации из Афганистана граждан Конфедерации и других стран. Ранее, 21 августа, его вылет был отложен из-за осложнившейся ситуации с безопасностью в аэропорту Кабула. Швейцария к понедельнику эвакуировала из Афганистана около 70 сотрудников офиса дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, подразделение МИД страны) и 30 человек, имеющих связи с конфедерацией.Между тем активно эвакуируют граждан и другие страны. В частности, Германия. Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210824/vvs-germanii-dostavili-v-tashkent-bolee-500-evakuirovannyx-iz-kabula-20206214.html
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ташкент, афганистан, аэропорт, швейцария, гуманитарная помощь, радикальное движение "талибан", защитные маски, медицинская маска

Самолет из Цюриха для эвакуированных из Кабула доставил в Ташкент маски от COVID

09:00 24.08.2021 (обновлено: 10:55 24.08.2021)
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© Pixabay / Jeyaratnam Caniceus Земной шар в средстве индивидуальной защиты
Земной шар в средстве индивидуальной защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / Jeyaratnam Caniceus
Средства индивидуальной защиты распределят между медицинскими учреждениями Узбекистана, где лечатся больные с коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Самолет Boeing-777 швейцарской Swiss, прибывший в Ташкент забрать эвакуируемых из Афганистана, доставил 1,1 миллиона защитных масок от коронавируса для медучреждений Узбекистана.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Минздрава республики.

"Самолет Boeing-777 швейцарской Swiss вечером доставил в Ташкент из Цюриха гуманитарный груз из 1,145 миллиона медицинских защитных масок", — сказал представитель ведомства.

По его словам, маски будут распределены между медицинскими учреждениями Узбекистана, где лечатся больные с COVID-19.
Почему эвакуация ведется через Ташкент

Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.

В частности. власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.

Согласно заявлению швейцарского МИД, в понедельник из Цюриха в Ташкент вылетел чартерный рейс для эвакуации из Афганистана граждан Конфедерации и других стран.
Ранее, 21 августа, его вылет был отложен из-за осложнившейся ситуации с безопасностью в аэропорту Кабула.
Швейцария к понедельнику эвакуировала из Афганистана около 70 сотрудников офиса дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, подразделение МИД страны) и 30 человек, имеющих связи с конфедерацией.
Между тем активно эвакуируют граждан и другие страны. В частности, Германия.
Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.
Военно-транспортный самолет Airbus A400M эвакуирует людей из Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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