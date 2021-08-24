https://uz.sputniknews.ru/20210824/vvs-germanii-dostavili-v-tashkent-bolee-500-evakuirovannyx-iz-kabula-20206214.html

ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула

ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула

Никто из эвакуированных не покинет транзитную зону столичного аэропорта и не выйдет в город, ранее сообщили в Минтрансе Узбекистана. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T08:36+0500

2021-08-24T08:36+0500

2021-08-24T09:29+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

афганистан

эвакуация

аэропорт

германия

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии в понедельник доставил в Ташкент еще около 520 эвакуированных из Кабула.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта узбекской столицы.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.В аэропорту Ташкента эвакуируемые (они находятся в транзитной зоне) снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.За последнюю неделю власти ФРГ вывезли из Кабула через Ташкент свыше 2 тысяч эвакуированных — граждан Германии и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.С 19 августа закрыт терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html

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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, самолет, радикальное движение "талибан"