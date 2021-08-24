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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/vvs-germanii-dostavili-v-tashkent-bolee-500-evakuirovannyx-iz-kabula-20206214.html
ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула
ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула
Никто из эвакуированных не покинет транзитную зону столичного аэропорта и не выйдет в город, ранее сообщили в Минтрансе Узбекистана. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T08:36+0500
2021-08-24T09:29+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
афганистан
эвакуация
аэропорт
германия
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии в понедельник доставил в Ташкент еще около 520 эвакуированных из Кабула.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта узбекской столицы.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.В аэропорту Ташкента эвакуируемые (они находятся в транзитной зоне) снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.За последнюю неделю власти ФРГ вывезли из Кабула через Ташкент свыше 2 тысяч эвакуированных — граждан Германии и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.С 19 августа закрыт терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, самолет, радикальное движение "талибан"

ВВС Германии доставили в Ташкент более 500 эвакуированных из Кабула

08:36 24.08.2021 (обновлено: 09:29 24.08.2021)
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© AFP / GIUSEPPE CACACEВоенно-транспортный самолет Airbus A400M эвакуирует людей из Афганистана
Военно-транспортный самолет Airbus A400M эвакуирует людей из Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© AFP / GIUSEPPE CACACE
Никто из эвакуированных не покинет транзитную зону столичного аэропорта и не выйдет в город, ранее сообщили в Минтрансе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии в понедельник доставил в Ташкент еще около 520 эвакуированных из Кабула.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта узбекской столицы.
"Самолеты Airbus A400M ВВС Германии сегодня совершили три спецрейса из Ташкента в Кабул и обратно, на них всего вывезено около 520 эвакуированных из Афганистана", —сказал сотрудник аэропорта.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.
В аэропорту Ташкента эвакуируемые (они находятся в транзитной зоне) снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.
Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.
За последнюю неделю власти ФРГ вывезли из Кабула через Ташкент свыше 2 тысяч эвакуированных — граждан Германии и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.
С 19 августа закрыт терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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