https://uz.sputniknews.ru/20210824/v-uzbekistane-sozdan-pyatyy-klub-po-polo-20216244.html

В Узбекистане создан пятый клуб по поло

В Узбекистане создан пятый клуб по поло

Об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T15:10+0500

2021-08-24T15:10+0500

2021-08-24T15:10+0500

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане создан ещё один поло-клуб, сообщает Национальный олимпийский комитет.По данным НОК, об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд ответственных лиц. Что это было за мероприятие — не сообщается, как и подробностей о клубе. Известно лишь, что называться он будет Mega Sport.О создании в Узбекистане Федерации поло стало известно в октябре 2020 года. Как тогда заявил Газиев, “во времена правления династии Тимуридов наши предки очень любили играть в эту игру, и теперь настало время ее возродить”.До сегодняшнего дня в республике действовали четыре команды по этому виду спорта. Первые соревнования прошли уже спустя несколько дней после объявлении о создании федерации. В качестве показательной игры в ташкентском спортклубе Universal Jumping Agro встретились команды "Темуриды" из Кашкадарьинской области и "Бабуриды" из Ферганской долины, которые и стали победителями.Уже в самом начале января впервые в истории Узбекистана прошел матч по конному поло на снегу. Организован он был на высоте 1 820 метров над уровнем моря. Игра завершилась в ползу команды Universal Jumping.

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