https://uz.sputniknews.ru/20210824/v-uzbekistane-sozdan-pyatyy-klub-po-polo-20216244.html
В Узбекистане создан пятый клуб по поло
В Узбекистане создан пятый клуб по поло
Об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T15:10+0500
2021-08-24T15:10+0500
2021-08-24T15:10+0500
спорт
национальный олимпийский комитет узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20216350_0:78:1200:754_1920x0_80_0_0_b97c9fd7a02daab977a43e14835adcdf.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане создан ещё один поло-клуб, сообщает Национальный олимпийский комитет.По данным НОК, об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд ответственных лиц. Что это было за мероприятие — не сообщается, как и подробностей о клубе. Известно лишь, что называться он будет Mega Sport.О создании в Узбекистане Федерации поло стало известно в октябре 2020 года. Как тогда заявил Газиев, “во времена правления династии Тимуридов наши предки очень любили играть в эту игру, и теперь настало время ее возродить”.До сегодняшнего дня в республике действовали четыре команды по этому виду спорта. Первые соревнования прошли уже спустя несколько дней после объявлении о создании федерации. В качестве показательной игры в ташкентском спортклубе Universal Jumping Agro встретились команды "Темуриды" из Кашкадарьинской области и "Бабуриды" из Ферганской долины, которые и стали победителями.Уже в самом начале января впервые в истории Узбекистана прошел матч по конному поло на снегу. Организован он был на высоте 1 820 метров над уровнем моря. Игра завершилась в ползу команды Universal Jumping.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/polo--vpered-na-pakhtakore-soshlis-vsadniki-s-myachom-17858803.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-nachnut-aktivno-populyarizirovat-konnyy-sport-i-konevodstvo-17724478.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20216350_79:0:1146:800_1920x0_80_0_0_c204b6127569df3a297330c51b3f95b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальный олимпийский комитет узбекистана
В Узбекистане создан пятый клуб по поло
Об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд ответственных лиц.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В Узбекистане создан ещё один поло-клуб, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
По данным НОК, об этом стало известно на одном из мероприятий, прошедших в столице, где присутствовали председатель федерации поло Узбекистана Бахромжон Газиев и ряд ответственных лиц. Что это было за мероприятие — не сообщается, как и подробностей о клубе. Известно лишь, что называться он будет Mega Sport.
“Формирование таких клубов послужит широкой популяризации конного спорта и коневодства в стране, повышению интереса молодёжи к спорту и укреплению пропаганды здорового образа жизни”, — говорится в сообщении.
О создании в Узбекистане Федерации поло стало известно
в октябре 2020 года. Как тогда заявил Газиев, “во времена правления династии Тимуридов наши предки очень любили играть в эту игру, и теперь настало время ее возродить”.
До сегодняшнего дня в республике действовали четыре команды по этому виду спорта. Первые соревнования прошли
уже спустя несколько дней после объявлении о создании федерации.
В качестве показательной игры в ташкентском спортклубе Universal Jumping Agro встретились команды "Темуриды" из Кашкадарьинской области и "Бабуриды" из Ферганской долины, которые и стали победителями.
Уже в самом начале января впервые в истории Узбекистана прошел
матч по конному поло на снегу. Организован он был на высоте 1 820 метров над уровнем моря. Игра завершилась в ползу команды Universal Jumping.