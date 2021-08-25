https://uz.sputniknews.ru/20210825/rynok-kitaya-otkrylsya-uzbekskim-limonam-20237845.html

Рынок Китая открылся узбекским лимонам

Рынок Китая открылся узбекским лимонам

Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях с Главным таможенным управлением КНР. К узбекским экспортерам выдвинут ряд требований. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T17:16+0500

2021-08-25T17:16+0500

2021-08-25T17:16+0500

экономика

узбекистан

китай

экспорт

агентство по карантину и защите растений узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/759/07/7590760_0:60:2881:1681_1920x0_80_0_0_8dd012f23d85e26e736f291c4a0c8643.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан готовится поставлять лимоны в Китай. Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях и подписании протокола о фитосанитарных требованиях с Главным таможенным управлением КНР.По данным агентства, чтобы попасть на китайский рынок узбекская продукция должна соответствовать принципам Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, Международной конвенции о карантине и защите растений, а также ряду законов Китайской Народной Республики.Предприниматели-экспортеры должны соблюдать строгие условия. В первую очередь должна быть совместная регистрация карантинных служб Узбекистана и Китая садов, теплиц и упаковочных предприятий, продукт не должен содержать вредителей, в партиях не должно быть гнилых и увядших плодов, веток и листьев, корней и почвы.Кроме того, сады и теплицы, в которых выращивается лимон, а также упаковочные предприятия должны находиться под постоянным контролем инспектора агентства по карантину и защите растений. Под надзором должна осуществляться упаковка, хранение и транспортировка продукции.К экспортируемому товару есть также ряд других требований, с которыми можно ознакомиться на сайте Агентства. При их несоблюдении продукция может быть отозвана с китайских пограничных контрольно-пропускных пунктов или уничтожена. Это может привести к ограничению доступа к рынку.До сих пор лимонная продукция, выращенная в Узбекистане, экспортировалась в такие страны, как Индия, Япония, Мьянма, Гана. Теперь к ним присоединился Китай.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html

https://uz.sputniknews.ru/20210318/kak-uvelichit-obemy-eksporta-natsionalnoy-produktsii--ekonomisty-znayut-otvet-17834969.html

узбекистан

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, китай, экспорт, агентство по карантину и защите растений узбекистана