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https://uz.sputniknews.ru/20210825/rynok-kitaya-otkrylsya-uzbekskim-limonam-20237845.html
Рынок Китая открылся узбекским лимонам
Рынок Китая открылся узбекским лимонам
Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях с Главным таможенным управлением КНР. К узбекским экспортерам выдвинут ряд требований. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T17:16+0500
2021-08-25T17:16+0500
экономика
узбекистан
китай
экспорт
агентство по карантину и защите растений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан готовится поставлять лимоны в Китай. Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях и подписании протокола о фитосанитарных требованиях с Главным таможенным управлением КНР.По данным агентства, чтобы попасть на китайский рынок узбекская продукция должна соответствовать принципам Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, Международной конвенции о карантине и защите растений, а также ряду законов Китайской Народной Республики.Предприниматели-экспортеры должны соблюдать строгие условия. В первую очередь должна быть совместная регистрация карантинных служб Узбекистана и Китая садов, теплиц и упаковочных предприятий, продукт не должен содержать вредителей, в партиях не должно быть гнилых и увядших плодов, веток и листьев, корней и почвы.Кроме того, сады и теплицы, в которых выращивается лимон, а также упаковочные предприятия должны находиться под постоянным контролем инспектора агентства по карантину и защите растений. Под надзором должна осуществляться упаковка, хранение и транспортировка продукции.К экспортируемому товару есть также ряд других требований, с которыми можно ознакомиться на сайте Агентства. При их несоблюдении продукция может быть отозвана с китайских пограничных контрольно-пропускных пунктов или уничтожена. Это может привести к ограничению доступа к рынку.До сих пор лимонная продукция, выращенная в Узбекистане, экспортировалась в такие страны, как Индия, Япония, Мьянма, Гана. Теперь к ним присоединился Китай.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html
https://uz.sputniknews.ru/20210318/kak-uvelichit-obemy-eksporta-natsionalnoy-produktsii--ekonomisty-znayut-otvet-17834969.html
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узбекистан, китай, экспорт, агентство по карантину и защите растений узбекистана

Рынок Китая открылся узбекским лимонам

17:16 25.08.2021
867
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛимоны на прилавке на рынке "Мехргон" в Душанбе.
Лимоны на прилавке на рынке Мехргон в Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
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Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях с Главным таможенным управлением КНР. К узбекским экспортерам выдвинут ряд требований.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан готовится поставлять лимоны в Китай. Агентство по карантину и защите растений РУз сообщило о договоренностях и подписании протокола о фитосанитарных требованиях с Главным таможенным управлением КНР.
По данным агентства, чтобы попасть на китайский рынок узбекская продукция должна соответствовать принципам Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, Международной конвенции о карантине и защите растений, а также ряду законов Китайской Народной Республики.
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Предприниматели-экспортеры должны соблюдать строгие условия. В первую очередь должна быть совместная регистрация карантинных служб Узбекистана и Китая садов, теплиц и упаковочных предприятий, продукт не должен содержать вредителей, в партиях не должно быть гнилых и увядших плодов, веток и листьев, корней и почвы.
Кроме того, сады и теплицы, в которых выращивается лимон, а также упаковочные предприятия должны находиться под постоянным контролем инспектора агентства по карантину и защите растений. Под надзором должна осуществляться упаковка, хранение и транспортировка продукции.
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К экспортируемому товару есть также ряд других требований, с которыми можно ознакомиться на сайте Агентства. При их несоблюдении продукция может быть отозвана с китайских пограничных контрольно-пропускных пунктов или уничтожена. Это может привести к ограничению доступа к рынку.
До сих пор лимонная продукция, выращенная в Узбекистане, экспортировалась в такие страны, как Индия, Япония, Мьянма, Гана. Теперь к ним присоединился Китай.
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