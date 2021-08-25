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Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
Несмотря на пандемию COVID-19, учебный год в Узбекистане начнется в традиционном формате, сообщает правительство республики. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T17:03+0500
2021-08-25T17:03+0500
общество
образование
узбекистан
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Студенты и аспиранты всех узбекских вузов начнут учиться 6 сентября в традиционном (офлайн) формате, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в общеобразовательных школах учеба будет проходить в гибридном формате: в зависимости от эпидемиологической ситуации, отдельные учебные заведения могут переходить на дистанционное обучение. Для поддержки удаленного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".
https://uz.sputniknews.ru/20210821/shans-na-postuplenie-obyavlena-data-dopolnitelnogo-ekzamena-v-vuzy-20176759.html
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образование, узбекистан, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование

Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме

17:03 25.08.2021
40
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСтуденты, иллюстративное фото
Студенты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Несмотря на пандемию COVID-19, учебный год в Узбекистане начнется в традиционном формате, сообщает правительство республики.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Студенты и аспиранты всех узбекских вузов начнут учиться 6 сентября в традиционном (офлайн) формате, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в общеобразовательных школах учеба будет проходить в гибридном формате: в зависимости от эпидемиологической ситуации, отдельные учебные заведения могут переходить на дистанционное обучение. Для поддержки удаленного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
Общество
Шанс на поступление: объявлена дата дополнительного экзамена в вузы
21 августа, 11:23
28973
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