https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-vuzy-nachnut-uchebnyy-god-v-oflayn-rejime-20237610.html
Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
Несмотря на пандемию COVID-19, учебный год в Узбекистане начнется в традиционном формате, сообщает правительство республики. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T17:03+0500
2021-08-25T17:03+0500
2021-08-25T17:03+0500
общество
образование
узбекистан
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Студенты и аспиранты всех узбекских вузов начнут учиться 6 сентября в традиционном (офлайн) формате, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в общеобразовательных школах учеба будет проходить в гибридном формате: в зависимости от эпидемиологической ситуации, отдельные учебные заведения могут переходить на дистанционное обучение. Для поддержки удаленного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".
https://uz.sputniknews.ru/20210821/shans-na-postuplenie-obyavlena-data-dopolnitelnogo-ekzamena-v-vuzy-20176759.html
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образование, узбекистан, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование
Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
Несмотря на пандемию COVID-19, учебный год в Узбекистане начнется в традиционном формате, сообщает правительство республики.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik.
Студенты и аспиранты всех узбекских вузов начнут учиться 6 сентября в традиционном (офлайн) формате, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики в Telegram-канале
.
Ранее сообщалось
, что в общеобразовательных школах учеба будет проходить в гибридном формате: в зависимости от эпидемиологической ситуации, отдельные учебные заведения могут переходить на дистанционное обучение. Для поддержки удаленного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".