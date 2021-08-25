https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-vuzy-nachnut-uchebnyy-god-v-oflayn-rejime-20237610.html

Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме

Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме

Несмотря на пандемию COVID-19, учебный год в Узбекистане начнется в традиционном формате, сообщает правительство республики. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T17:03+0500

2021-08-25T17:03+0500

2021-08-25T17:03+0500

общество

образование

узбекистан

министерство высшего и среднего специального образования

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Студенты и аспиранты всех узбекских вузов начнут учиться 6 сентября в традиционном (офлайн) формате, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в общеобразовательных школах учеба будет проходить в гибридном формате: в зависимости от эпидемиологической ситуации, отдельные учебные заведения могут переходить на дистанционное обучение. Для поддержки удаленного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".

https://uz.sputniknews.ru/20210821/shans-na-postuplenie-obyavlena-data-dopolnitelnogo-ekzamena-v-vuzy-20176759.html

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образование, узбекистан, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование