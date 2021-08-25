https://uz.sputniknews.ru/20210825/vyshli-i-vsex-srazili-sbornaya-uzbekistana-na-otkrytii-paralimpiady--video-20226306.html

Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео

Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео

Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T09:27+0500

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2021-08-25T09:36+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Токио накануне прошла торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие состоялось на Японском национальном стадионе. Несмотря на пустые трибуны, праздник получился ярким. Церемония запомнилась своей необычной шоу-программой и парадом спортсменов. В шествии приняли участие 163 национальные команды, в том числе сборная Узбекистана. Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым.При этом изначально знаменосцем сборной должна была быть Нурхон Курбанова. Однако по приезде в Токио она была помещена на карантин.Напомним, что Паралимпиада продлится до 5 сентября. В этот раз узбекскую делегацию представляют 48 спортсменов. Всего атлеты смогли завоевать 55 лицензий в восьми видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210822/silnye-duxom-i-telom-sostav-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-v-tokio-20173824.html

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