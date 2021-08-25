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Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/vyshli-i-vsex-srazili-sbornaya-uzbekistana-na-otkrytii-paralimpiady--video-20226306.html
Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео
Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео
Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T09:27+0500
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узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
токио
спортсмен
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Токио накануне прошла торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие состоялось на Японском национальном стадионе. Несмотря на пустые трибуны, праздник получился ярким. Церемония запомнилась своей необычной шоу-программой и парадом спортсменов. В шествии приняли участие 163 национальные команды, в том числе сборная Узбекистана. Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым.При этом изначально знаменосцем сборной должна была быть Нурхон Курбанова. Однако по приезде в Токио она была помещена на карантин.Напомним, что Паралимпиада продлится до 5 сентября. В этот раз узбекскую делегацию представляют 48 спортсменов. Всего атлеты смогли завоевать 55 лицензий в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/silnye-duxom-i-telom-sostav-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-v-tokio-20173824.html
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узбекистан, спорт, токио, спортсмен, спортивные соревнования

Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео

09:27 25.08.2021 (обновлено: 09:36 25.08.2021)
2201
© AFP / YASUYOSHI CHIBAЦеремония открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио
Церемония открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© AFP / YASUYOSHI CHIBA
Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Токио накануне прошла торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр.
Мероприятие состоялось на Японском национальном стадионе. Несмотря на пустые трибуны, праздник получился ярким.
Церемония запомнилась своей необычной шоу-программой и парадом спортсменов.
В шествии приняли участие 163 национальные команды, в том числе сборная Узбекистана.
Знамя страны на открытии Игр несли чемпионка мира по параканоэ Шахноза Мирзаева вместе с паралегкоатлетом Мухаммадом Риксимовым.
При этом изначально знаменосцем сборной должна была быть Нурхон Курбанова. Однако по приезде в Токио она была помещена на карантин.
Напомним, что Паралимпиада продлится до 5 сентября. В этот раз узбекскую делегацию представляют 48 спортсменов.
Всего атлеты смогли завоевать 55 лицензий в восьми видах спорта.
Паралимпийские игры 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Инфографика
Сильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
22 августа, 18:27
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900000
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