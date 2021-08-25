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Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег
Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег
Госфинконтроль провел крупные проверки в бюджетных организациях страны и объявил кто из них и сколько ворует. По данным ведомства, в этом году у казнокрадов... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T14:27+0500
2021-08-25T14:27+0500
экономика
узбекистан
министерство финансов узбекистана
коррупция
финансы
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Департамент госфинконтроля Минфина Республики Узбекистан выявил нецелевое использование бюджетных денег в первые шесть месяцев 2021 года в размере 372,7 млрд сумов, сообщается на сайте ведомства.Речь о нарушениях бюджетной дисциплины, нехватке денежных и товарно-материальных ценностей и необоснованных расходах, обнаруженных благодаря 3480 контрольным мероприятиям, проведенным в первом полугодии.Согласно отчетам, больше всего финансовых нарушений связано с заработной платой и приравненными к ней выплатами — это 120,1 млрд сумов. В разрезе министерств это выглядит следующим образом:Случаи финансовых нарушений на крупные суммы обнаружены также в других ведомствах и бюджетных организациях их системы: министерствах водного хозяйства (6,8 млрд сумов), физической культуры и спорта (6,4 млрд сумов), высшего и среднего специального образования (5,2 млрд сумов), занятости и трудовых отношений (4,5 млрд сум), сельского хозяйства (4,2 млрд сумов), обороны (3,2 млрд сумов), культуры (2,6 млрд сумов), государственных комитетах ветеринарии и развития животноводства (4,7 млрд сумов), лесного хозяйства (4,4 млрд сумов), экологии и охраны окружающей среды (3,1 млрд сумов).Контрольные мероприятия выявили также финансовые нарушения в хокимиятах (5 млрд сумов), действующих при них управлениях благоустройства (5,6 млрд сумов) и инжиниринговых компаниях “Служба единого заказчика” (55,8 млрд сумов).Кроме того, материалы о нарушениях на 369,9 млрд сумов, выявленных в ходе 2696 контрольных мероприятий, переданы в правоохранительные органы для получения правовой оценки.По данным ведомства, в бюджет удалось возвратить 313,7 млрд сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210113/V-Uzbekistane-vyyavlena-rastrata-gosbyudzheta-pochti-na-chetvert-trln-sumov-15775047.html
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узбекистан, министерство финансов узбекистана, коррупция, финансы

Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег

14:27 25.08.2021
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© CC0 / Unsplash / Giorgio TrovatoДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© CC0 / Unsplash / Giorgio Trovato
Госфинконтроль провел крупные проверки в бюджетных организациях страны и объявил кто из них и сколько ворует. По данным ведомства, в этом году у казнокрадов аппетиты увеличились в разы.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Департамент госфинконтроля Минфина Республики Узбекистан выявил нецелевое использование бюджетных денег в первые шесть месяцев 2021 года в размере 372,7 млрд сумов, сообщается на сайте ведомства.
Речь о нарушениях бюджетной дисциплины, нехватке денежных и товарно-материальных ценностей и необоснованных расходах, обнаруженных благодаря 3480 контрольным мероприятиям, проведенным в первом полугодии.
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Согласно отчетам, больше всего финансовых нарушений связано с заработной платой и приравненными к ней выплатами — это 120,1 млрд сумов. В разрезе министерств это выглядит следующим образом:
Министерство народного образования — 336 случаев на 65,2 млрд сумов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года;
Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — 96 случаев на 59,3 млрд сумов. В первом полугодии 2020 года украли 981 млн сумов;
Министерство дошкольного образования — 368 нарушений на 59,2 млрд сумов. Это в 8,5 раз превышает показатель соответствующего периода прошлого года;
Министерство здравоохранения — 390 случаев на 41,7 млрд сумов. Это в 2,9 раза больше, чем в прошлом году;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства — 129 нарушений на 24,1 млрд сумов. В прошлом году – 903 млн сумов.
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Случаи финансовых нарушений на крупные суммы обнаружены также в других ведомствах и бюджетных организациях их системы: министерствах водного хозяйства (6,8 млрд сумов), физической культуры и спорта (6,4 млрд сумов), высшего и среднего специального образования (5,2 млрд сумов), занятости и трудовых отношений (4,5 млрд сум), сельского хозяйства (4,2 млрд сумов), обороны (3,2 млрд сумов), культуры (2,6 млрд сумов), государственных комитетах ветеринарии и развития животноводства (4,7 млрд сумов), лесного хозяйства (4,4 млрд сумов), экологии и охраны окружающей среды (3,1 млрд сумов).
Контрольные мероприятия выявили также финансовые нарушения в хокимиятах (5 млрд сумов), действующих при них управлениях благоустройства (5,6 млрд сумов) и инжиниринговых компаниях “Служба единого заказчика” (55,8 млрд сумов).
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“За допущенные ошибки в отношении двенадцати руководителей и иных должностных лиц организаций-получателей бюджетных средств составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в административные суды”, — говорится в сообщении Минфина.
Кроме того, материалы о нарушениях на 369,9 млрд сумов, выявленных в ходе 2696 контрольных мероприятий, переданы в правоохранительные органы для получения правовой оценки.
По данным ведомства, в бюджет удалось возвратить 313,7 млрд сумов.
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