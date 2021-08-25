https://uz.sputniknews.ru/20210825/zverskie-appetity-kto-v-uzbekistane-rasxitil-sotni-mlrd-byudjetnyx-deneg-20233876.html

Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег

Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег

Госфинконтроль провел крупные проверки в бюджетных организациях страны и объявил кто из них и сколько ворует. По данным ведомства, в этом году у казнокрадов... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T14:27+0500

2021-08-25T14:27+0500

2021-08-25T14:27+0500

экономика

узбекистан

министерство финансов узбекистана

коррупция

финансы

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Департамент госфинконтроля Минфина Республики Узбекистан выявил нецелевое использование бюджетных денег в первые шесть месяцев 2021 года в размере 372,7 млрд сумов, сообщается на сайте ведомства.Речь о нарушениях бюджетной дисциплины, нехватке денежных и товарно-материальных ценностей и необоснованных расходах, обнаруженных благодаря 3480 контрольным мероприятиям, проведенным в первом полугодии.Согласно отчетам, больше всего финансовых нарушений связано с заработной платой и приравненными к ней выплатами — это 120,1 млрд сумов. В разрезе министерств это выглядит следующим образом:Случаи финансовых нарушений на крупные суммы обнаружены также в других ведомствах и бюджетных организациях их системы: министерствах водного хозяйства (6,8 млрд сумов), физической культуры и спорта (6,4 млрд сумов), высшего и среднего специального образования (5,2 млрд сумов), занятости и трудовых отношений (4,5 млрд сум), сельского хозяйства (4,2 млрд сумов), обороны (3,2 млрд сумов), культуры (2,6 млрд сумов), государственных комитетах ветеринарии и развития животноводства (4,7 млрд сумов), лесного хозяйства (4,4 млрд сумов), экологии и охраны окружающей среды (3,1 млрд сумов).Контрольные мероприятия выявили также финансовые нарушения в хокимиятах (5 млрд сумов), действующих при них управлениях благоустройства (5,6 млрд сумов) и инжиниринговых компаниях “Служба единого заказчика” (55,8 млрд сумов).Кроме того, материалы о нарушениях на 369,9 млрд сумов, выявленных в ходе 2696 контрольных мероприятий, переданы в правоохранительные органы для получения правовой оценки.По данным ведомства, в бюджет удалось возвратить 313,7 млрд сумов.

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узбекистан, министерство финансов узбекистана, коррупция, финансы