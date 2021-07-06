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https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-uty-prokommentirovali-xischeniya-pochti-na-900-mln-sumov-pri-stroitelstve-metro-v-tashkente-19568005.html
В УТЙ прокомментировали хищения почти на 900 млн сумов при строительстве метро в Ташкенте
В УТЙ прокомментировали хищения почти на 900 млн сумов при строительстве метро в Ташкенте
По данным компании, в ходе проведенного расследования были установлены личности злоумышленников. С них взыскали ущерб в размере 180 962 364 сумов. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T21:49+0500
2021-07-06T21:49+0500
общество
ташкентский метрополитен
хищение госсобственности
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали информацию о расхищении 899 млн сумов при возведении кольцевой линии столичной подземки.В компании уточнили, что строительные работы на 11-километровом участке "Дустлик-2 – Куйлюк" начались еще в 2019 году, а завершились в марте 2020-го. Однако усиление карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции отложило открытие объекта на неопределенный срок. Все рабочие и служащие, принимавшие участие в строительстве, были изолированы до смягчения введенных ограничений.Затем сотрудники предприятия "Первый энергомонтажный поезд" осмотрели надземный участок "Дустлик-2 – Куйлюк" и обнаружили недостачу кабельной продукции. После выявления данного факта ответственные лица подали заявление в транспортную прокуратуру.По данным предварительного следствия, неизвестные граждане похитили кабельную продукцию на 899 131 590 сумов. Отмечается, что в результате проведенного расследования были установлены личности злоумышленников. С них взыскали ущерб в размере 180 962 364 сумов.Всех правонарушителей привлекли к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РУз.Напомним: 5 июля транспортная прокуратура в ходе изучения инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца, выявила хищения в особо крупном размере при строительстве кольцевой линии столичного метрополитена. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/passajiram-stolichnoy-podzemki-vozmestyat-ubytki-pri-avariyax-v-metro--proekt-18917994.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/nazvana-prichina-izmeneniya-grafika-raboty-tashkentskogo-metro-18813793.html
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ташкентский метрополитен, хищение госсобственности, узбекистон темир йуллари

В УТЙ прокомментировали хищения почти на 900 млн сумов при строительстве метро в Ташкенте

21:49 06.07.2021
669
© "Узбекистон темир йуллари"Состоялся тестовый запуск поезда на Сергелийской линии метро
Состоялся тестовый запуск поезда на Сергелийской линии метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© "Узбекистон темир йуллари"
По данным компании, в ходе проведенного расследования были установлены личности злоумышленников. С них взыскали ущерб в размере 180 962 364 сумов.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали информацию о расхищении 899 млн сумов при возведении кольцевой линии столичной подземки.
В компании уточнили, что строительные работы на 11-километровом участке "Дустлик-2 – Куйлюк" начались еще в 2019 году, а завершились в марте 2020-го. Однако усиление карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции отложило открытие объекта на неопределенный срок. Все рабочие и служащие, принимавшие участие в строительстве, были изолированы до смягчения введенных ограничений.
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Затем сотрудники предприятия "Первый энергомонтажный поезд" осмотрели надземный участок "Дустлик-2 – Куйлюк" и обнаружили недостачу кабельной продукции. После выявления данного факта ответственные лица подали заявление в транспортную прокуратуру.
По данным предварительного следствия, неизвестные граждане похитили кабельную продукцию на 899 131 590 сумов. Отмечается, что в результате проведенного расследования были установлены личности злоумышленников. С них взыскали ущерб в размере 180 962 364 сумов.
Всех правонарушителей привлекли к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РУз.
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Напомним: 5 июля транспортная прокуратура в ходе изучения инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца, выявила хищения в особо крупном размере при строительстве кольцевой линии столичного метрополитена. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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