https://uz.sputniknews.ru/20210826/my-rassmatrivaem-taliban-kak-neosporimyy-faktor-afganskogo-obschestva--mid-ruz-20257208.html

Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз

Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз

Узбекистан исходит из того, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T17:27+0500

2021-08-26T17:27+0500

2021-08-26T17:34+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

мид узбекистана

заявление

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ташкент поддерживает контакты с талибами уже несколько лет и рассматривает движение как неоспоримый фактор афганского общества, приводит РИА Новости слова из заявления первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева. Выступая на сессии Сената в четверг, он отметил, что сейчас в Узбекистане исходят из той ситуации, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство. После начала вывода американских военных ситуация в Афганистане резко обострилась. Талибы быстро взяли под контроль практически всю территорию страны. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и обосновались в президентском дворце. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства и призвал к вооруженному сопротивлению.Единственной на данный момент неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Эксперты предрекают ей статус очага сопротивления. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html

https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html

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узбекистан, ташкент, мид узбекистана, заявление