https://uz.sputniknews.ru/20210826/my-rassmatrivaem-taliban-kak-neosporimyy-faktor-afganskogo-obschestva--mid-ruz-20257208.html
Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
Узбекистан исходит из того, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T17:27+0500
2021-08-26T17:27+0500
2021-08-26T17:34+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
заявление
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ташкент поддерживает контакты с талибами уже несколько лет и рассматривает движение как неоспоримый фактор афганского общества, приводит РИА Новости слова из заявления первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева. Выступая на сессии Сената в четверг, он отметил, что сейчас в Узбекистане исходят из той ситуации, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство. После начала вывода американских военных ситуация в Афганистане резко обострилась. Талибы быстро взяли под контроль практически всю территорию страны. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и обосновались в президентском дворце. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства и призвал к вооруженному сопротивлению.Единственной на данный момент неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Эксперты предрекают ей статус очага сопротивления. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html
https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html
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узбекистан, ташкент, мид узбекистана, заявление
Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
17:27 26.08.2021 (обновлено: 17:34 26.08.2021)
Узбекистан исходит из того, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Ташкент поддерживает контакты с талибами уже несколько лет и рассматривает движение как неоспоримый фактор афганского общества, приводит РИА Новости
слова из заявления первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева.
Выступая на сессии Сената в четверг, он отметил, что сейчас в Узбекистане исходят из той ситуации, что движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане и полностью контролирует государство.
"Мы поддерживаем формирование в Афганистане правительства, которое учитывает интересы всех политических сил и добивается их путем мирных переговоров. Мы всегда держались в стороне от идеи, что афганская проблема может быть решена с помощью силы в Афганистане", — сказал Арзиев.
После начала вывода американских военных ситуация в Афганистане резко обострилась. Талибы быстро взяли под контроль практически всю территорию страны. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и обосновались в президентском дворце.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства и призвал к вооруженному сопротивлению.
Единственной на данный момент неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Эксперты предрекают ей статус очага сопротивления.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран