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https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-agrologisticheskie-raspredelitelnye-tsentry-20257031.html
В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
Россия и Узбекистан продолжают развивать агрологистические проекты. Уже осенью планируется запустить агроэкспресс, а в ближайшем будущем создать крупнейший... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T16:54+0500
2021-08-26T17:00+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана попросили российских партнеров помочь построить в Бухарской и Хорезмской областях оптово-распределительные центры. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Лищук.Накануне в Московском региональном отделении "Деловой России" прошло совместное заседание Комитета по торговле и Евразийского бизнес-альянса. Участники говорили об интеграционных проектах России, Узбекистана и Испании. Обсуждали перспективы и практику. В дискуссии приняли участие и представители администрации Бухары и Бухарской области, сотрудники отраслевых ассоциаций и бизнесмены Узбекистана, России и Испании. Говорили об активизации экспорта узбекистанской агропродукции в Россию и ЕС, строительстве новых оптово-распределительных центров в Бухаре и Хорезме, запуске "Агроэкспресса", привлечении инвестиций и развитии туристического потенциала Бухарской области. Российские инвесторы получают хорошие льготы и преференции в Узбекистане и готовы сотрудничать с Бухарой в области легкой промышленности и закупок плодоовощной продукции. Российский бизнес готов поставлять в Узбекистан технологическое оборудование, бытовую технику, стройматериалы, черную и красную икру.Напомним, что в Джизаке создается российско-узбекский агрологистический комплекс, который в перспективе сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, бизнесмены Бухарской области планируют открыть в столице России фирменные магазины с фруктами и овощами, а также кафе и рестораны.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
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узбекистан, сотрудничество, агропромышленность

В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры

16:54 26.08.2021 (обновлено: 17:00 26.08.2021)
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© Пресс-служба президента РТВыставка сельхозпродукции в Согдийской области
Выставка сельхозпродукции в Согдийской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Пресс-служба президента РТ
Анна Черкасова
Все материалы
Россия и Узбекистан продолжают развивать агрологистические проекты. Уже осенью планируется запустить агроэкспресс, а в ближайшем будущем создать крупнейший распределительный хаб в Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана попросили российских партнеров помочь построить в Бухарской и Хорезмской областях оптово-распределительные центры. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Лищук.
Накануне в Московском региональном отделении "Деловой России" прошло совместное заседание Комитета по торговле и Евразийского бизнес-альянса. Участники говорили об интеграционных проектах России, Узбекистана и Испании. Обсуждали перспективы и практику. В дискуссии приняли участие и представители администрации Бухары и Бухарской области, сотрудники отраслевых ассоциаций и бизнесмены Узбекистана, России и Испании.
Говорили об активизации экспорта узбекистанской агропродукции в Россию и ЕС, строительстве новых оптово-распределительных центров в Бухаре и Хорезме, запуске "Агроэкспресса", привлечении инвестиций и развитии туристического потенциала Бухарской области.
Грузоперевозки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Общество
"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"
24 августа, 12:33
1236
Российские инвесторы получают хорошие льготы и преференции в Узбекистане и готовы сотрудничать с Бухарой в области легкой промышленности и закупок плодоовощной продукции.
Российский бизнес готов поставлять в Узбекистан технологическое оборудование, бытовую технику, стройматериалы, черную и красную икру.
Напомним, что в Джизаке создается российско-узбекский агрологистический комплекс, который в перспективе сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, бизнесмены Бухарской области планируют открыть в столице России фирменные магазины с фруктами и овощами, а также кафе и рестораны.
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