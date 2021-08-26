https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-agrologisticheskie-raspredelitelnye-tsentry-20257031.html

В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры

В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры

Россия и Узбекистан продолжают развивать агрологистические проекты. Уже осенью планируется запустить агроэкспресс, а в ближайшем будущем создать крупнейший... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T16:54+0500

2021-08-26T16:54+0500

2021-08-26T17:00+0500

общество

узбекистан

сотрудничество

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана попросили российских партнеров помочь построить в Бухарской и Хорезмской областях оптово-распределительные центры. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Лищук.Накануне в Московском региональном отделении "Деловой России" прошло совместное заседание Комитета по торговле и Евразийского бизнес-альянса. Участники говорили об интеграционных проектах России, Узбекистана и Испании. Обсуждали перспективы и практику. В дискуссии приняли участие и представители администрации Бухары и Бухарской области, сотрудники отраслевых ассоциаций и бизнесмены Узбекистана, России и Испании. Говорили об активизации экспорта узбекистанской агропродукции в Россию и ЕС, строительстве новых оптово-распределительных центров в Бухаре и Хорезме, запуске "Агроэкспресса", привлечении инвестиций и развитии туристического потенциала Бухарской области. Российские инвесторы получают хорошие льготы и преференции в Узбекистане и готовы сотрудничать с Бухарой в области легкой промышленности и закупок плодоовощной продукции. Российский бизнес готов поставлять в Узбекистан технологическое оборудование, бытовую технику, стройматериалы, черную и красную икру.Напомним, что в Джизаке создается российско-узбекский агрологистический комплекс, который в перспективе сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, бизнесмены Бухарской области планируют открыть в столице России фирменные магазины с фруктами и овощами, а также кафе и рестораны.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, сотрудничество, агропромышленность