https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-agrologisticheskie-raspredelitelnye-tsentry-20257031.html
В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
Россия и Узбекистан продолжают развивать агрологистические проекты. Уже осенью планируется запустить агроэкспресс, а в ближайшем будущем создать крупнейший... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T16:54+0500
2021-08-26T16:54+0500
2021-08-26T17:00+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
агропромышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18779532_0:282:3076:2012_1920x0_80_0_0_77d0df10d8d56f3f05ef0be5509d7b8d.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана попросили российских партнеров помочь построить в Бухарской и Хорезмской областях оптово-распределительные центры. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Лищук.Накануне в Московском региональном отделении "Деловой России" прошло совместное заседание Комитета по торговле и Евразийского бизнес-альянса. Участники говорили об интеграционных проектах России, Узбекистана и Испании. Обсуждали перспективы и практику. В дискуссии приняли участие и представители администрации Бухары и Бухарской области, сотрудники отраслевых ассоциаций и бизнесмены Узбекистана, России и Испании. Говорили об активизации экспорта узбекистанской агропродукции в Россию и ЕС, строительстве новых оптово-распределительных центров в Бухаре и Хорезме, запуске "Агроэкспресса", привлечении инвестиций и развитии туристического потенциала Бухарской области. Российские инвесторы получают хорошие льготы и преференции в Узбекистане и готовы сотрудничать с Бухарой в области легкой промышленности и закупок плодоовощной продукции. Российский бизнес готов поставлять в Узбекистан технологическое оборудование, бытовую технику, стройматериалы, черную и красную икру.Напомним, что в Джизаке создается российско-узбекский агрологистический комплекс, который в перспективе сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, бизнесмены Бухарской области планируют открыть в столице России фирменные магазины с фруктами и овощами, а также кафе и рестораны.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18779532_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c83967c1f93369b04aa46240ffed0350.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сотрудничество, агропромышленность
В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
16:54 26.08.2021 (обновлено: 17:00 26.08.2021)
Россия и Узбекистан продолжают развивать агрологистические проекты. Уже осенью планируется запустить агроэкспресс, а в ближайшем будущем создать крупнейший распределительный хаб в Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Предприниматели из Узбекистана попросили российских партнеров помочь построить в Бухарской и Хорезмской областях оптово-распределительные центры. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Лищук.
Накануне в Московском региональном отделении "Деловой России" прошло совместное заседание Комитета по торговле и Евразийского бизнес-альянса. Участники говорили об интеграционных проектах России, Узбекистана и Испании. Обсуждали перспективы и практику. В дискуссии приняли участие и представители администрации Бухары и Бухарской области, сотрудники отраслевых ассоциаций и бизнесмены Узбекистана, России и Испании.
Говорили об активизации экспорта узбекистанской агропродукции в Россию и ЕС, строительстве новых оптово-распределительных центров в Бухаре и Хорезме, запуске "Агроэкспресса", привлечении инвестиций и развитии туристического потенциала Бухарской области.
Российские инвесторы получают хорошие льготы и преференции в Узбекистане и готовы сотрудничать с Бухарой в области легкой промышленности и закупок плодоовощной продукции.
Российский бизнес готов поставлять в Узбекистан технологическое оборудование, бытовую технику, стройматериалы, черную и красную икру.
Напомним, что в Джизаке создается российско-узбекский агрологистический комплекс, который в перспективе сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, бизнесмены Бухарской области планируют открыть в столице России фирменные магазины с фруктами и овощами, а также кафе и рестораны.