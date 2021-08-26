Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-uzbekistane-vyberut-luchshix-pravooxraniteley-20258392.html
В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
В стране будет проходить ежегодный конкурс среди представителей сферы. Главный приз — денежное вознаграждение. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T18:31+0500
2021-08-26T18:31+0500
общество
узбекистан
мвд
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1390/25/13902509_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ccf01f05e41ffafb94c61f1008b83821.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В системе органов внутренних дел Узбекистана пройдет конкурс на определение лучших сотрудников, сообщает Минюст страны.Соответствующее мероприятие предусмотрено постановлением правительства. Согласно утвержденному этим документом положению, республиканский конкурс будет проводиться на региональном отборочном и республиканском финальном этапах по следующим номинациям:В конкурсе смогут принять участие сотрудники, имеющие опыт практической работы в сфере профилактики правонарушений, следственной и оперативно-розыскной деятельности не менее одного года, а в номинации “Лучший начальник территориального органа внутренних дел” — не менее двух лет на руководящих должностях территориального подразделения.Зарегистрировать свою кандидатуру будет возможным через официальный сайт МВД “www.iiv.uz” ежегодно в июне-июле. Конкурс планируется проводить ежегодно с 1 августа по 30 сентября в два этапа:Победители получат материальное стимулирование в размере 50 процентов от месячного денежного содержания. Сотрудники, занявшие второе и третье места, — в размере 20 и 10 процентов соответственно.Их имена будут объявляться на ежегодном главном праздничном мероприятии “25 октября – День сотрудника органов внутренних дел”.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/mirziyoev-utverdil-soglashenie-mejdu-mvd-uzbekistana-i-rf-ob-obmene-informatsiey-18886706.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-uzbekistane-budut-nakazyvat-za-rasprostranenie-personalnyx-dannyx-pravooxraniteley-18187966.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1390/25/13902509_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_5b3a77533724e1cbe914a71437dbf76b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, мвд, конкурс

В Узбекистане выберут лучших правоохранителей

18:31 26.08.2021
392
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная гвардия и сотрудник Внутренних дел на посту
Национальная гвардия и сотрудник Внутренних дел на посту - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В стране будет проходить ежегодный конкурс среди представителей сферы. Главный приз — денежное вознаграждение.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В системе органов внутренних дел Узбекистана пройдет конкурс на определение лучших сотрудников, сообщает Минюст страны.
Соответствующее мероприятие предусмотрено постановлением правительства. Согласно утвержденному этим документом положению, республиканский конкурс будет проводиться на региональном отборочном и республиканском финальном этапах по следующим номинациям:
“Лучший руководитель территориального органа внутренних дел”;
“Лучший инспектор по профилактике”;
“Лучший следователь”;
“Лучший оперативный работник”.
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Политика
Мирзиёев утвердил соглашение между МВД Узбекистана и РФ об обмене информацией
25 мая, 08:38
2020
В конкурсе смогут принять участие сотрудники, имеющие опыт практической работы в сфере профилактики правонарушений, следственной и оперативно-розыскной деятельности не менее одного года, а в номинации “Лучший начальник территориального органа внутренних дел” — не менее двух лет на руководящих должностях территориального подразделения.
Зарегистрировать свою кандидатуру будет возможным через официальный сайт МВД “www.iiv.uz” ежегодно в июне-июле. Конкурс планируется проводить ежегодно с 1 августа по 30 сентября в два этапа:
региональный отборочный этап – в августе;
республиканский финальный этап – в сентябре.
Узбекские милиционеры - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Общество
В Узбекистане будут наказывать за распространение персональных данных правоохранителей
6 апреля, 18:51
814
Победители получат материальное стимулирование в размере 50 процентов от месячного денежного содержания. Сотрудники, занявшие второе и третье места, — в размере 20 и 10 процентов соответственно.
Их имена будут объявляться на ежегодном главном праздничном мероприятии “25 октября – День сотрудника органов внутренних дел”.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:49Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД
20:05Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
19:44Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
19:41Футболист сборной Узбекистана Юлдошев перешел в российский клуб
19:17Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле
19:17Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании
18:51Какие изменения в законодательство вступают в силу с сентября - обзор
18:31В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
18:02Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
17:27Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
16:54В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
16:45Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото
15:55За жестокость по отношению к животным может грозить уголовное наказание
15:29Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
15:25Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
15:00Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события
14:55В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"
14:01Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов
13:58В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане
13:30Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава