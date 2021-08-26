https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-uzbekistane-vyberut-luchshix-pravooxraniteley-20258392.html

В Узбекистане выберут лучших правоохранителей

В Узбекистане выберут лучших правоохранителей

В стране будет проходить ежегодный конкурс среди представителей сферы. Главный приз — денежное вознаграждение. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T18:31+0500

2021-08-26T18:31+0500

2021-08-26T18:31+0500

общество

узбекистан

мвд

конкурс

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В системе органов внутренних дел Узбекистана пройдет конкурс на определение лучших сотрудников, сообщает Минюст страны.Соответствующее мероприятие предусмотрено постановлением правительства. Согласно утвержденному этим документом положению, республиканский конкурс будет проводиться на региональном отборочном и республиканском финальном этапах по следующим номинациям:В конкурсе смогут принять участие сотрудники, имеющие опыт практической работы в сфере профилактики правонарушений, следственной и оперативно-розыскной деятельности не менее одного года, а в номинации “Лучший начальник территориального органа внутренних дел” — не менее двух лет на руководящих должностях территориального подразделения.Зарегистрировать свою кандидатуру будет возможным через официальный сайт МВД “www.iiv.uz” ежегодно в июне-июле. Конкурс планируется проводить ежегодно с 1 августа по 30 сентября в два этапа:Победители получат материальное стимулирование в размере 50 процентов от месячного денежного содержания. Сотрудники, занявшие второе и третье места, — в размере 20 и 10 процентов соответственно.Их имена будут объявляться на ежегодном главном праздничном мероприятии “25 октября – День сотрудника органов внутренних дел”.

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