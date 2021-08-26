https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-uzbekistane-vyberut-luchshix-pravooxraniteley-20258392.html
В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
В стране будет проходить ежегодный конкурс среди представителей сферы. Главный приз — денежное вознаграждение. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T18:31+0500
2021-08-26T18:31+0500
2021-08-26T18:31+0500
общество
узбекистан
мвд
конкурс
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В системе органов внутренних дел Узбекистана пройдет конкурс на определение лучших сотрудников, сообщает Минюст страны.Соответствующее мероприятие предусмотрено постановлением правительства. Согласно утвержденному этим документом положению, республиканский конкурс будет проводиться на региональном отборочном и республиканском финальном этапах по следующим номинациям:В конкурсе смогут принять участие сотрудники, имеющие опыт практической работы в сфере профилактики правонарушений, следственной и оперативно-розыскной деятельности не менее одного года, а в номинации “Лучший начальник территориального органа внутренних дел” — не менее двух лет на руководящих должностях территориального подразделения.Зарегистрировать свою кандидатуру будет возможным через официальный сайт МВД “www.iiv.uz” ежегодно в июне-июле. Конкурс планируется проводить ежегодно с 1 августа по 30 сентября в два этапа:Победители получат материальное стимулирование в размере 50 процентов от месячного денежного содержания. Сотрудники, занявшие второе и третье места, — в размере 20 и 10 процентов соответственно.Их имена будут объявляться на ежегодном главном праздничном мероприятии “25 октября – День сотрудника органов внутренних дел”.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/mirziyoev-utverdil-soglashenie-mejdu-mvd-uzbekistana-i-rf-ob-obmene-informatsiey-18886706.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-uzbekistane-budut-nakazyvat-za-rasprostranenie-personalnyx-dannyx-pravooxraniteley-18187966.html
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узбекистан, мвд, конкурс
В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
В стране будет проходить ежегодный конкурс среди представителей сферы. Главный приз — денежное вознаграждение.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В системе органов внутренних дел Узбекистана пройдет конкурс на определение лучших сотрудников, сообщает
Минюст страны.
Соответствующее мероприятие предусмотрено постановлением правительства. Согласно утвержденному этим документом положению, республиканский конкурс будет проводиться на региональном отборочном и республиканском финальном этапах по следующим номинациям:
“Лучший руководитель территориального органа внутренних дел”;
“Лучший инспектор по профилактике”;
“Лучший оперативный работник”.
В конкурсе смогут принять участие сотрудники, имеющие опыт практической работы в сфере профилактики правонарушений, следственной и оперативно-розыскной деятельности не менее одного года, а в номинации “Лучший начальник территориального органа внутренних дел” — не менее двух лет на руководящих должностях территориального подразделения.
Зарегистрировать свою кандидатуру будет возможным через официальный сайт МВД “www.iiv.uz” ежегодно в июне-июле. Конкурс планируется проводить ежегодно с 1 августа по 30 сентября в два этапа:
региональный отборочный этап – в августе;
республиканский финальный этап – в сентябре.
Победители получат материальное стимулирование в размере 50 процентов от месячного денежного содержания. Сотрудники, занявшие второе и третье места, — в размере 20 и 10 процентов соответственно.
Их имена будут объявляться на ежегодном главном праздничном мероприятии “25 октября – День сотрудника органов внутренних дел”.