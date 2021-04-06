В Узбекистане будут наказывать за распространение персональных данных правоохранителей

ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился ввести ответственность за распространение сведений о частной жизни сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.Соответствующая мера предусмотрена в указе президента “О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью”.Документом утверждается “Дорожная карта”, согласно которой в срок до 20 июня 2021 года должны быть внесены предложения по укреплению правовой защиты сотрудников органов правопорядка, направленных на:Ответственными за это назначено руководство Генпрокуратуры, Минюста, Верховного суда, Нацгвардии и Министерства обороны. В этих же стенах должны быть разработаны проекты законодательных актов, предусматривающие дальнейшее улучшение социально-правовой защиты и жилищно-бытовых условий сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.Этим же указом, как сообщалось ранее, на базе опорных пунктов ОВД поэтапно в столице и регионах республики планируется создать махаллинские пункты правопорядка, а с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля". Платформа позволит в онлайн-формате направлять обращения инспекторам по профилактике, а также отслеживать процесс и статус их рассмотрения. До конца текущего года систему намечено запустить и в других регионах республики.Вместе с тем, в структуре МВД появятся новые департаменты и центры, такие как оперативно-розыскной, департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма, департамент общественной безопасности и другие.Тем же документом предусмотрено внедрить информационные технологии в учреждения исполнения наказания для электронного контроля осужденных.Сотрудников обеспечат боди-камерами, а на территории учреждений установят смарт-камеры, которые смогут самостоятельно контролировать поведение преступников и выявлять факты нарушения порядка отбывания наказания.
Президент распорядился ужесточить наказание за унижение чести и достоинства правоохранителей, нанесение им телесных повреждений во время несения службы, а также ввести ответственность за распространение их личных данных.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился ввести ответственность за распространение сведений о частной жизни сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
Соответствующая мера предусмотрена в указе президента “О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью”.
Документом утверждается “Дорожная карта”, согласно которой в срок до 20 июня 2021 года должны быть внесены предложения по укреплению правовой защиты сотрудников органов правопорядка, направленных на:
усиление мер административной и уголовной ответственности лиц за унижение чести и достоинства, нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка в ходе исполнения ими служебных обязанностей, а также активное сопротивление и неподчинение их законным требованиям;
введение ответственности за распространение сведений о частной жизни сотрудника органов правопорядка и членов его семьи;
создание единой законодательной основы государственной правовой защиты сотрудников органов правопорядка и членов их семей, отражающей четкие механизмы и гарантии в данном направлении.
Ответственными за это назначено руководство Генпрокуратуры, Минюста, Верховного суда, Нацгвардии и Министерства обороны. В этих же стенах должны быть разработаны проекты законодательных актов, предусматривающие дальнейшее улучшение социально-правовой защиты и жилищно-бытовых условий сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
Этим же указом, как сообщалось ранее, на базе опорных пунктов ОВД поэтапно в столице и регионах республики планируется создать махаллинские пункты правопорядка, а с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля".
Платформа позволит в онлайн-формате направлять обращения инспекторам по профилактике, а также отслеживать процесс и статус их рассмотрения. До конца текущего года систему намечено запустить и в других регионах республики.
Вместе с тем, в структуре МВД появятся новые департаменты и центры, такие как оперативно-розыскной, департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма, департамент общественной безопасности и другие.
Тем же документом предусмотрено внедрить информационные технологии в учреждения исполнения наказания для электронного контроля осужденных.
Сотрудников обеспечат боди-камерами, а на территории учреждений установят смарт-камеры, которые смогут самостоятельно контролировать поведение преступников и выявлять факты нарушения порядка отбывания наказания.