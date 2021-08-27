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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210827/mirzieev-zayavil-chto-gotov-pomogat-afganistanu-prodovolstviem-20268975.html
Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
Накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T16:28+0500
2021-08-27T16:39+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
помощь
продовольствие
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным для жителей республики, где в этом месяце власть захватили боевики. Ташкент готов поставлять продовольствие в соседнюю страну. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами во время визита в Навоийскую область, передает РИА Новости.Глава Узбекистана сообщил, что накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.Представитель администрации Термеза сообщал, что логистический центр Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в соседнюю страну. В настоящее время идут переговоры со структурами ООН и ЕС.Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов отразить любую возможную угрозу: границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами, которые обещали не атаковать территорию Узбекистана. Также президент отметил, что республика начала переговоры с "Талибаном"* еще два года назад.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210821/brat-prezidenta-afganistana-prisoedinilsya-k-talibam---zayavlenie-boevikov-20179749.html
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узбекистан, афганистан, помощь, продовольствие

Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием

16:28 27.08.2021 (обновлено: 16:39 27.08.2021)
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© AFP / FARSHAD USYANУзбекско-афганская граница
Узбекско-афганская граница - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© AFP / FARSHAD USYAN
Накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным для жителей республики, где в этом месяце власть захватили боевики. Ташкент готов поставлять продовольствие в соседнюю страну. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами во время визита в Навоийскую область, передает РИА Новости.

"Сейчас Афганистан нуждается в помощи, если они будут стараться ради мира, мы поможем им. Доставим поездами продукты питания, которые поступают от других стран, сами тоже внесем вклад".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава Узбекистана сообщил, что накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.
Представитель администрации Термеза сообщал, что логистический центр Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в соседнюю страну. В настоящее время идут переговоры со структурами ООН и ЕС.
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Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов отразить любую возможную угрозу: границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами, которые обещали не атаковать территорию Узбекистана. Также президент отметил, что республика начала переговоры с "Талибаном"* еще два года назад.
* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
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