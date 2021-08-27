https://uz.sputniknews.ru/20210827/mirzieev-zayavil-chto-gotov-pomogat-afganistanu-prodovolstviem-20268975.html
Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
Накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T16:28+0500
2021-08-27T16:28+0500
2021-08-27T16:39+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
помощь
продовольствие
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным для жителей республики, где в этом месяце власть захватили боевики. Ташкент готов поставлять продовольствие в соседнюю страну. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами во время визита в Навоийскую область, передает РИА Новости.Глава Узбекистана сообщил, что накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.Представитель администрации Термеза сообщал, что логистический центр Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в соседнюю страну. В настоящее время идут переговоры со структурами ООН и ЕС.Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов отразить любую возможную угрозу: границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами, которые обещали не атаковать территорию Узбекистана. Также президент отметил, что республика начала переговоры с "Талибаном"* еще два года назад.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
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узбекистан, афганистан, помощь, продовольствие
Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
16:28 27.08.2021 (обновлено: 16:39 27.08.2021)
Накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным для жителей республики, где в этом месяце власть захватили боевики. Ташкент готов поставлять продовольствие в соседнюю страну. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами во время визита в Навоийскую область, передает РИА Новости
.
"Сейчас Афганистан нуждается в помощи, если они будут стараться ради мира, мы поможем им. Доставим поездами продукты питания, которые поступают от других стран, сами тоже внесем вклад".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава Узбекистана сообщил, что накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.
Представитель администрации Термеза сообщал, что логистический центр Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в соседнюю страну. В настоящее время идут переговоры со структурами ООН и ЕС.
Ранее Шавкат Мирзиёев заявил
, что Узбекистан готов отразить любую возможную угрозу: границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами, которые обещали не атаковать территорию Узбекистана. Также президент отметил, что республика начала переговоры с "Талибаном"* еще два года назад.
* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах