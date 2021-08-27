https://uz.sputniknews.ru/20210827/mirzieev-zayavil-chto-gotov-pomogat-afganistanu-prodovolstviem-20268975.html

Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием

Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием

Накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T16:28+0500

2021-08-27T16:28+0500

2021-08-27T16:39+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

помощь

продовольствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20198155_0:0:3246:1827_1920x0_80_0_0_197fd5f4f60134a657cdf165d05c4b36.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным для жителей республики, где в этом месяце власть захватили боевики. Ташкент готов поставлять продовольствие в соседнюю страну. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами во время визита в Навоийскую область, передает РИА Новости.Глава Узбекистана сообщил, что накануне для оказания помощи народу Афганистана был открыт мост "Термез — Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф.Представитель администрации Термеза сообщал, что логистический центр Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в соседнюю страну. В настоящее время идут переговоры со структурами ООН и ЕС.Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов отразить любую возможную угрозу: границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами, которые обещали не атаковать территорию Узбекистана. Также президент отметил, что республика начала переговоры с "Талибаном"* еще два года назад.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210821/brat-prezidenta-afganistana-prisoedinilsya-k-talibam---zayavlenie-boevikov-20179749.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, помощь, продовольствие