https://uz.sputniknews.ru/20210827/prosto-kak-dvajdy-dva-pedagog-rasskazala-kak-privit-detyam-lyubov-k-matematike-20270825.html

Просто, как дважды два: педагог рассказала, как привить детям любовь к математике

Просто, как дважды два: педагог рассказала, как привить детям любовь к математике

Обладательница нагрудного знака "Отличник народного образования", учитель математики в специализированной школе информационных технологий имени Аль-Хорезми... 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T20:44+0500

2021-08-27T20:44+0500

2021-08-27T20:51+0500

общество

узбекистан

образование

министерство народного образования узбекистана

математика

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В интервью Sputnik педагог рассказала, чем современный подход к изучению математики отличается от классических уроков и как побудить интерес к этой точной науке даже у самого ленивого школьника.— Ирода Бахтияровна, скажите, почему вы выбрали именно эту профессию, а не другую?— Как говорил мне один известный академик, наверное, это гены (улыбается). Я из династии математиков. Моя мама – талантливый педагог по этому предмету, в свое время обучала нашего президента. И семья наша очень благодарна главе государства, потому что ни один праздник, ни одна знаменательная дата не проходит без его поздравлений. Теперь это общее дело продолжает моя дочь, кстати, зять мой тоже — математик.— Вам, вероятно, как математику много раз приходилось слышать от людей, "а где, мол, мне в жизни могут пригодиться ваши синусы и косинусы?".— Такие вопросы вызывают улыбку. Ведь математика у нас повсюду – она нас окружает и поэтому важно, чтобы наши дети могли видеть и почувствовать это.К примеру, в Сингапуре про это говорят – "дети через все рецепторы должны почувствовать математику". А финны твердят, что дети должны математику видеть даже в природе. Музыканты считают, что математика начиналась с их нот, ведь каждый интервал содержит единицы измерения! И как мы видим, математика — она везде. Наша задача — дать возможность детям увидеть и применять её в жизни.— А в вашей школе предмет преподаете по классической программе или с профильным уклоном?— Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ поставило перед нами задачу составить новую программу, которая предназначалась бы именно для нашей школы – Аль-Хорезми.Так как дети к нам приходят с пятого класса, мне пришлось долго изучать подходы составления такой программы, чтобы все было по кирпичикам. Хотели попробовать применить опыт других стран, но нам показалось что это будет как чужая одежда. И пришли к выводу, что нам нужно составить именно свою программу, ведь фундаментальная математика наша — она очень сильная.— Многие родители жалуются, что в обычных школах математику преподают слабо, а победители международных олимпиад – это плод работы репетиторов. Вы согласны с таким утверждением?— Все неоднозначно, ведь в частных школах работают те же педагоги, что и в государственных учебных заведениях. У меня был опыт преподавания в частной школе. Детишки везде одинаково милые, но не всегда они целенаправленно изучают математику.В частной школе вы платите больше за услуги. Когда я там работала, мне хотелось всегда дать детям больше, мне всегда этого не хватало.Да, были, конечно, ученики, которых интересовал этот предмет, но со всего класса лишь 3-4 человека искали нестандартные решения задач, а всех остальных это мало увлекало.А в нашей школе выбирают именно таких детей, для которых математика – это будущее. Я так не переживала, когда работала в обычной школе, где порой количество детей достигает до 40, а тут в каждом классе всего по 10-12 учеников, притом совершенно одаренных. Эти дети как будто не из мира сего, с ними работать одно удовольствие.А ещё у нас школе есть такая традиция "от сверстника к сверстнику". Наши дети после уроков остаются, обсуждают пройденную тему и объясняют тому ученику, который не до конца понял. Представляете, я стою в классе и молчу, а дети занимают роль учителя. И что здесь хорошего, то что ребенок не ущемляется, и процесс принятия урока идет быстрее, так как ему его же одноклассники объясняют на доступном языке.А на счет участий в олимпиадах, я раньше работала в государственной школе тоже, и наши воспитанники также участвовали в международных конкурсах и приносили медали.— Ребенка можно вдохновить на изучение математики, как вы считаете?— Конечно. К примеру, если он безразличен к математике, а сходит с ума по футболу, значит составляем задачи про футбол. Исходя из его интересов, иначе никак. И это действительно поможет.— Как вы считаете, чему нужно уделять особое внимание при воспитании нынешней молодежи?— Понимаете, разница между поколениями в том, что сегодня перед нашими детьми просто огромное пространство информации, которую они должны уметь фильтровать. Еще один важный навык — учиться обосновывать свои мысли.— Для этого наши дети должны больше читать.— Совершенно верно. Знаете, мы как-то были в Казахстане, в Назарбаевской школе, и там оказалось есть своя традиция, называется "100 книг". То есть ученик должен прочитать за год ровно 100 книг, 60 на казахском, 20 на русском и 20 на английском языках. И мне эта традиция очень понравилась. Хотелось бы перенять у них её. Пусть это будет не 100 книг, давайте начнем с 20.— Какая задаче стоит перед вами — узбекскими математиками?— Я никогда не забуду слова нашего президента, который сказал, что сегодняшние дети, которые пошли в первый класс, при раннем подходе к математике к 11 классу станут современными мирзо-улугбеками, авиценнами, хорезми.— Что вас беспокоит и задевает как математика?— Меня обижает и огорчает амбиции родителей, когда ребенок после специализированной школы уходит в другие сферы, а не выбирает путь науки. Уступая пожеланиям родных, дети выбирают дипломатию, народное хозяйство, юриспруденцию, любые другие сферы, но не математику. Поэтому сейчас моя задача направить одаренных учеников на правильный путь, чтобы завтра из них выросли такие же академики как Алимов или Мирзаахмедов (ученые, авторы учебников по математике для школ РУз).

https://uz.sputniknews.ru/20200803/V-Uzbekistane-sozdana-Mezhdunarodnaya-onlayn-shkola-olimpiady-Al-Khorezmi-14690467.html

https://uz.sputniknews.ru/20201207/Uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-olimpiade-po-matematike-v-Singapure-15552781.html

https://uz.sputniknews.ru/20210813/uzbekskie-studenty-zavoevali-15-medaley-na-mejdunarodnoy-matematicheskoy-olimpiade-20067655.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html

https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekskim-shkolnikam-vruchili-do-122-mln-sumov-za-pobedu-na-mirovyx-olimpiadax-20120785.html

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узбекистан, образование, министерство народного образования узбекистана, математика