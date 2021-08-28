https://uz.sputniknews.ru/20210828/prezident-posetil-zavod-po-pererabotke-texnogennyx-otxodov-20278250.html
Президент посетил завод по переработке техногенных отходов
Президент посетил завод по переработке техногенных отходов
Новое предприятие может добывать до 7 тонн золота и перерабатывать 15 миллионов тонн отходов в год. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T18:20+0500
2021-08-28T18:20+0500
2021-08-28T18:20+0500
экономика
шавкат мирзиёев
узбекистан
завод
навои
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В ходе визита в Навоийскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил горно-металлургический комбинат в Тамдынском районе, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь он ознакомился с деятельностью нового завода по переработке техногенных отходов. Предприятие общей стоимостью около 200 миллионов долларов может перерабатывать до 15 миллионов тонн отработанной руды и других отходов производства и выдавать более 7 тонн золота.Завод построен из легких конструкций с применением энергосберегающих технологий. Многие детали и приборы для предприятия не импортировались, как раньше, а изготовлены в мастерских Навоийского машиностроительного завода и в цехах горных управлений. Завод также использует компоненты местного производства для переработки отходов. На предприятии трудятся более 1100 человек. Это местные жители, получившие образование в Навоийском государственном горном институте.На встрече с молодыми специалистами Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность подготовки современных кадров.Завод стал одним из 27 проектов, которые планируется осуществить на Навоийском горно-металлургическом комбинате до 2026 года. Общая стоимость проектов – 3,4 миллиарда долларов.За последние годы объем переработки руды на комбинате увеличился в 3 раза, объем производства – в 2 раза. В результате чего резко возросло количество отходов. Решить эту проблему и призван новый завод. Отходов, скопившихся к настоящему моменту, заводу хватит до 2040 года.В ходе визита в Навоийскую область президент также побывал на церемонии открытия первой частной солнечной электростанции и запустил два химических завода по производству аммиака, карбамида и азотной кислоты.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/prezident-zapustil-dva-ximzavoda-v-navoiyskoy-oblasti-20276283.html
https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, завод, навои
Президент посетил завод по переработке техногенных отходов
Новое предприятие может добывать до 7 тонн золота и перерабатывать 15 миллионов тонн отходов в год.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В ходе визита в Навоийскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил горно-металлургический комбинат в Тамдынском районе, сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь он ознакомился с деятельностью нового завода по переработке техногенных отходов. Предприятие общей стоимостью около 200 миллионов долларов может перерабатывать до 15 миллионов тонн отработанной руды и других отходов производства и выдавать более 7 тонн золота.
Завод построен из легких конструкций с применением энергосберегающих технологий. Многие детали и приборы для предприятия не импортировались, как раньше, а изготовлены в мастерских Навоийского машиностроительного завода и в цехах горных управлений. Завод также использует компоненты местного производства для переработки отходов. На предприятии трудятся более 1100 человек. Это местные жители, получившие образование в Навоийском государственном горном институте.
На встрече с молодыми специалистами Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность подготовки современных кадров.
"За последние четыре года объем работ по освоению наших подземных богатств увеличился на 30 процентов. В нашу промышленность пришли новые, передовые технологии. Самое важное, формируется поколение специалистов, способных работать на таких современных предприятиях. Поэтому вы – богатство еще более ценное для нашего государства", - заявил президент.
Завод стал одним из 27 проектов, которые планируется осуществить на Навоийском горно-металлургическом комбинате до 2026 года. Общая стоимость проектов – 3,4 миллиарда долларов.
За последние годы объем переработки руды на комбинате увеличился в 3 раза, объем производства – в 2 раза. В результате чего резко возросло количество отходов. Решить эту проблему и призван новый завод. Отходов, скопившихся к настоящему моменту, заводу хватит до 2040 года.
В ходе визита в Навоийскую область президент также побывал на церемонии открытия первой частной солнечной электростанции и запустил два химических завода по производству аммиака, карбамида и азотной кислоты.