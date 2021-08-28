https://uz.sputniknews.ru/20210828/prezident-zapustil-dva-ximzavoda-v-navoiyskoy-oblasti-20276283.html

Президент запустил два химзавода в Навоийской области

Президент запустил два химзавода в Навоийской области

Новые предприятия по производству аммиака, карбамида и азотной кислоты будут выпускать около 1700 тонн продукции в год. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T16:15+0500

2021-08-28T16:15+0500

2021-08-28T16:15+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

навоиазот

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Навоийскую область 27 августа посетил акционерное общество "Навоиазот".Здесь глава государства, нажав на символическую кнопку, запустил производство на двух новых заводах по производству азотной кислоты, а также аммиака и карбамида, сообщает пресс-служба главы государства.Заводы оснащены современнейшей техникой и полностью заменят старое оборудование "Навоиазот" 60-летней давности. Два новых объекта стоимостью 1,5 миллиарда долларов увеличат объем производства на химическом предприятии в три раза, до 410 миллионов долларов в год. Один из заводов будет производить до 660 тысяч тонн аммиака и 578 тысяч тонн карбамида в год. При этом энергозатраты на производство одной тонны аммиака сократятся в 2,5 раза. Второй завод будет производить 500 тысяч тонн азотной кислоты в год и снизит потребление электроэнергии в 18 раз. Все это позволит снизить себестоимость азотных удобрений на треть.На базе химического предприятия "Навоиазот" и Электрохимического завода планируется создать интегрированный химико-технологический кластер.Всего в стране планируется создать шесть таких кластеров: в Навои; Бухарской области, где будут производить различные полимеры; в Кашкадарьинской области, где будут выпускаться компоненты моющих средств и бытовой химии; в Ферганской области – по производству лаков, меламина и синтетических волокон; в Устюрте – по выпуску кальцинированной воды, ПВХ и полиэтилена; и в Ташкентской области – по производству фосфорных и азотных удобрений.В результате, через пять лет объем производства химической промышленности должен вырасти в три раза, а к 2030 году составлять 7% ВВП.В ходе однодневного визита в Навоийскую область президент также побывал на церемонии запуска первой частной солнечной электростанции и завод по переработке техногенных отходов.

https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html

https://uz.sputniknews.ru/20210827/chastnaya-solnechnaya-elektrostantsiya-otkrylas-v-navoyiskoy-oblasti-20268181.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, навоиазот