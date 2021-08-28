https://uz.sputniknews.ru/20210828/uzbekistanskie-dzyudoisty-v-finale-paralimpiady-zavoevali-esche-chetyre-medali-20275440.html

Узбекистанские дзюдоисты в финале Паралимпиады завоевали еще четыре медали

Узбекистанские дзюдоисты в финале Паралимпиады завоевали еще четыре медали

Дзюдоисты из Узбекистана завершили выступление на Паралимпиаде в Токио-2020, добавив в копилку сборной золотую, две серебряных и одну бронзовую медали. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T15:30+0500

2021-08-28T15:30+0500

2021-08-28T15:30+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

спорт

узбекистан

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Блестяще завершился день для паралимпийской сборной Узбекистана в Токио. Все четыре дзюдоиста, участвовавшие сегодня в поединках, завоевали медали, сообщает Национальный паралимпийский комитет.Феруз Саидов в финале в весовой категории до 73 килограммов победил своего казахстанского соперника Темиржана Даулета со счетом 10:0 и принес команде Узбекистана еще одну золотую медаль.Вторые места заняли Парвина Самандарова в категории до 57 килограммов в поединке с азербайджанской спортсменкой Севдой Велиевой и Довурхон Кароматов в категории до 81 килограмма в напряженном единоборстве также с дзюдоистом из Азербайджана Хусейном Рагимли.Нафиса Шерипбаева в поединке за бронзу в категории до 63 килограммов одержала победу над испанкой Мартой Арче и завоевала одиннадцатую медаль в копилку сборной.Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали утром 28 августа легкоатлеты Нозимахон Каюмова, Мохигул Хамдамова и Элбек Султонов, еще одно "золото" получил дзюдоист Учкун Куронбаев, а атлетка Асила Мирзаёрова заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов 26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, на данный момент у Узбекистана 11 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

https://uz.sputniknews.ru/20210828/dva-zolota-i-bronza-uspexi-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-20272895.html

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