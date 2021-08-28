Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
Узбекистанские дзюдоисты в финале Паралимпиады завоевали еще четыре медали
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Члены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Дзюдоисты из Узбекистана завершили выступление на Паралимпиаде в Токио-2020, добавив в копилку сборной золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Блестяще завершился день для паралимпийской сборной Узбекистана в Токио. Все четыре дзюдоиста, участвовавшие сегодня в поединках, завоевали медали, сообщает Национальный паралимпийский комитет.
Феруз Саидов в финале в весовой категории до 73 килограммов победил своего казахстанского соперника Темиржана Даулета со счетом 10:0 и принес команде Узбекистана еще одну золотую медаль.
© Национальный паралимпийский комитет УзбекистанаЧлены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Члены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
© Национальный паралимпийский комитет Узбекистана
Вторые места заняли Парвина Самандарова в категории до 57 килограммов в поединке с азербайджанской спортсменкой Севдой Велиевой и Довурхон Кароматов в категории до 81 килограмма в напряженном единоборстве также с дзюдоистом из Азербайджана Хусейном Рагимли.
© Национальный паралимпийский комитет УзбекистанаЧлены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Члены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
© Национальный паралимпийский комитет Узбекистана
Нафиса Шерипбаева в поединке за бронзу в категории до 63 килограммов одержала победу над испанкой Мартой Арче и завоевала одиннадцатую медаль в копилку сборной.
© Национальный паралимпийский комитет УзбекистанаЧлены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Члены сборной Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
© Национальный паралимпийский комитет Узбекистана
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали утром 28 августа легкоатлеты Нозимахон Каюмова, Мохигул Хамдамова и Элбек Султонов, еще одно "золото" получил дзюдоист Учкун Куронбаев, а атлетка Асила Мирзаёрова заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов 26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, на данный момент у Узбекистана 11 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.