https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html

Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана

Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан сравнил миссию советских войск и спешную эвакуацию американских... 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T17:59+0500

2021-08-28T17:59+0500

2021-08-28T18:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. После прихода талибов* к власти в Афганистане продолжается кризис и хаос. Из аэропорта Кабула ежедневно вылетают самолеты с эвакуированными иностранцами и афганскими беженцами. Американские войска почти вывели весь свой контингент из страны, побросав вооружение и боеприпасы на базе. Джо Байден заверил, что до 31 августа все военные будут вывезены после 20 лет присутствия в ИРА.Ветеран афганских событий Талъат Мурадов не скрывает своего удивления и тревоги от происходящего, с тяжелым сердцем следя за новостями у южного соседа Узбекистана.По его словам, за долгие годы советской миссии в Афганистане никто из солдат не бросил свои позиции и не побежал к границе, спасаясь от моджахедов или боевиков.Он добавил, что вопреки разному отношению к воинам интернационалистам на родине, ни он, н его товарищи никогда не предадут свою страну и будут защищать ее до последней капли крови."Я был просто поражен бегством военных. Мы бы никогда так не поступили и не поступим сегодня", — заключил ветеран афганских событий.В субботу, 28 августа у монумента "Касамёд" ("Клятва Родине"), рядом с Музеем Министерства обороны Узбекистан состоялось награждение воинов-интернационалистов республики. Им вручены медали "Ветеран труда", а бойцам 149-го полка боевые ордена и медали, присланных из РФ: "Воинская доблесть", "За боевые заслуги", "За отвагу", "Ветеран Афганской войны", "Звезда Демократической Республики Афганистан" и другие.* — участники террористического движения, запрещенного в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-pokidali-krupneyshuyu-aviabazu-v-afganistane-voyska-ssha---kommentarii-voennyx-19549911.html

https://uz.sputniknews.ru/20210817/xrolenko-kakim-budet-afganistan-posle-prixoda-talibana-k-vlasti--video-20108830.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

сша, узбекистан, афганистан, награда, ветераны