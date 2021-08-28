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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html
Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана
Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан сравнил миссию советских войск и спешную эвакуацию американских... 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T17:59+0500
2021-08-28T18:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
узбекистан
афганистан
награда
ветераны
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. После прихода талибов* к власти в Афганистане продолжается кризис и хаос. Из аэропорта Кабула ежедневно вылетают самолеты с эвакуированными иностранцами и афганскими беженцами. Американские войска почти вывели весь свой контингент из страны, побросав вооружение и боеприпасы на базе. Джо Байден заверил, что до 31 августа все военные будут вывезены после 20 лет присутствия в ИРА.Ветеран афганских событий Талъат Мурадов не скрывает своего удивления и тревоги от происходящего, с тяжелым сердцем следя за новостями у южного соседа Узбекистана.По его словам, за долгие годы советской миссии в Афганистане никто из солдат не бросил свои позиции и не побежал к границе, спасаясь от моджахедов или боевиков.Он добавил, что вопреки разному отношению к воинам интернационалистам на родине, ни он, н его товарищи никогда не предадут свою страну и будут защищать ее до последней капли крови."Я был просто поражен бегством военных. Мы бы никогда так не поступили и не поступим сегодня", — заключил ветеран афганских событий.В субботу, 28 августа у монумента "Касамёд" ("Клятва Родине"), рядом с Музеем Министерства обороны Узбекистан состоялось награждение воинов-интернационалистов республики. Им вручены медали "Ветеран труда", а бойцам 149-го полка боевые ордена и медали, присланных из РФ: "Воинская доблесть", "За боевые заслуги", "За отвагу", "Ветеран Афганской войны", "Звезда Демократической Республики Афганистан" и другие.* — участники террористического движения, запрещенного в РФ и ряде стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-pokidali-krupneyshuyu-aviabazu-v-afganistane-voyska-ssha---kommentarii-voennyx-19549911.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/xrolenko-kakim-budet-afganistan-posle-prixoda-talibana-k-vlasti--video-20108830.html
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сша, узбекистан, афганистан, награда, ветераны

Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана

17:59 28.08.2021 (обновлено: 18:00 28.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан сравнил миссию советских войск и спешную эвакуацию американских военных из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. После прихода талибов* к власти в Афганистане продолжается кризис и хаос. Из аэропорта Кабула ежедневно вылетают самолеты с эвакуированными иностранцами и афганскими беженцами. Американские войска почти вывели весь свой контингент из страны, побросав вооружение и боеприпасы на базе. Джо Байден заверил, что до 31 августа все военные будут вывезены после 20 лет присутствия в ИРА.
Ветеран афганских событий Талъат Мурадов не скрывает своего удивления и тревоги от происходящего, с тяжелым сердцем следя за новостями у южного соседа Узбекистана.

"Когда мы там воевали, весь мир был против нас. Все воевали против ограниченного контингента. Нынешняя ситуация – все, объединившись, учат афганскую армию. Разницу и последствия двух этих кампаний мы все увидели. Они просто мирно передали оппозиции и ушли со сцены. Это не воины", — заметил ветеран.

По его словам, за долгие годы советской миссии в Афганистане никто из солдат не бросил свои позиции и не побежал к границе, спасаясь от моджахедов или боевиков.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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"Мы были на чужой земле. Нас попросили об интернациональной помощи, мы защищали их интересы. Ребята отдавали жизнь за демократию свободу это страны. И когда мы видим, как американцы побросали технику и просто убежали, это конечно очень больно. Больно за ту армию, которая создавалась годами, больно за ту коррупцию, которая там зародилась. А еще больнее, если мы сегодня увидим, не дай бог, конечно, как оттуда будут посягать на наши границы", — предостерег Мурадов.
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Он добавил, что вопреки разному отношению к воинам интернационалистам на родине, ни он, н его товарищи никогда не предадут свою страну и будут защищать ее до последней капли крови.
"Я был просто поражен бегством военных. Мы бы никогда так не поступили и не поступим сегодня", — заключил ветеран афганских событий.
© Sputnik / РамизНаграждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
© Sputnik / РамизНаграждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
© Sputnik / РамизНаграждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
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© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
2/3
© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
3/3
© Sputnik / Рамиз
Награждение воинов-интернационалистов государственными и боевыми наградами
В субботу, 28 августа у монумента "Касамёд" ("Клятва Родине"), рядом с Музеем Министерства обороны Узбекистан состоялось награждение воинов-интернационалистов республики. Им вручены медали "Ветеран труда", а бойцам 149-го полка боевые ордена и медали, присланных из РФ: "Воинская доблесть", "За боевые заслуги", "За отвагу", "Ветеран Афганской войны", "Звезда Демократической Республики Афганистан" и другие.
* — участники террористического движения, запрещенного в РФ и ряде стран.
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