https://uz.sputniknews.ru/20210829/munisa-rizaeva-vystupila-na-roskoshnoy-svadbe-docheri-rano-shodievoy--video-20284252.html
Муниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео
Муниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео
Как прошло самое яркое торжество свадебного сезона, читайте в обзоре. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T15:31+0500
2021-08-29T15:31+0500
2021-08-29T17:09+0500
общество
свадьба
шоу-бизнес
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пышная свадьба дочери популярной актрисы Рано Шодиевой, Рахшоны, отгремела еще 23 августа, однако прошедший праздник обсуждают до сих пор.Так, например, известно, что на мероприятии выступила поп-звезда Муниса Ризаева. Ради торжества артистка даже прервала съемки своего клипа. Почетными гостями на свадьбе также стали актеры Асаль Шодиева и Шохруххон — пара преподнесла молодоженам роскошный букет роз малинового цвета.В соцсетях выложили множество моментов с праздника. Торжество получилось не только романтичным, но и веселым — так, Рано Шодиева устроила танцевальный баттл с зятем. В Сеть также попали кадры с келин-салома новоиспеченной жены. Ранее Рахшона показала национальную одежду, расшитую золотом, которую забрала из салона. В соцсетях появились в том числе фото свадебного платья, в котором была невеста. Рахшона выбрала наряд с открытыми плечами и объемными рукавами. Платье расшито стразами, которые красиво сочетаются с украшением на голове.Девушка также дополнила свой образ утонченными серьгами.
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свадьба, шоу-бизнес, муниса ризаева
Муниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео
15:31 29.08.2021 (обновлено: 17:09 29.08.2021)
Как прошло самое яркое торжество свадебного сезона, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пышная свадьба дочери популярной актрисы Рано Шодиевой, Рахшоны, отгремела еще 23 августа, однако прошедший праздник обсуждают до сих пор.
Так, например, известно, что на мероприятии выступила поп-звезда Муниса Ризаева. Ради торжества артистка даже прервала съемки своего клипа
.
"Остановила съемки своего нового клипа на пару часов ради того, чтобы приехать к моей дочери на свадьбу. Спасибо, дорогая", — обратилась в своем Instagram Рано Шодиева к Ризаевой.
Почетными гостями на свадьбе также стали актеры Асаль Шодиева и Шохруххон — пара преподнесла молодоженам роскошный букет роз малинового цвета.
В соцсетях выложили множество моментов с праздника.
Торжество получилось не только романтичным, но и веселым — так, Рано Шодиева устроила танцевальный баттл с зятем.
В Сеть также попали кадры с келин-салома новоиспеченной жены. Ранее Рахшона показала
национальную одежду, расшитую золотом, которую забрала из салона.
В соцсетях появились в том числе фото свадебного платья, в котором была невеста.
Рахшона выбрала наряд с открытыми плечами и объемными рукавами. Платье расшито стразами, которые красиво сочетаются с украшением на голове.
Девушка также дополнила свой образ утонченными серьгами.