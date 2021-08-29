https://uz.sputniknews.ru/20210829/munisa-rizaeva-vystupila-na-roskoshnoy-svadbe-docheri-rano-shodievoy--video-20284252.html

Муниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео

Муниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео

Как прошло самое яркое торжество свадебного сезона, читайте в обзоре. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T15:31+0500

2021-08-29T15:31+0500

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общество

свадьба

шоу-бизнес

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пышная свадьба дочери популярной актрисы Рано Шодиевой, Рахшоны, отгремела еще 23 августа, однако прошедший праздник обсуждают до сих пор.Так, например, известно, что на мероприятии выступила поп-звезда Муниса Ризаева. Ради торжества артистка даже прервала съемки своего клипа. Почетными гостями на свадьбе также стали актеры Асаль Шодиева и Шохруххон — пара преподнесла молодоженам роскошный букет роз малинового цвета.В соцсетях выложили множество моментов с праздника. Торжество получилось не только романтичным, но и веселым — так, Рано Шодиева устроила танцевальный баттл с зятем. В Сеть также попали кадры с келин-салома новоиспеченной жены. Ранее Рахшона показала национальную одежду, расшитую золотом, которую забрала из салона. В соцсетях появились в том числе фото свадебного платья, в котором была невеста. Рахшона выбрала наряд с открытыми плечами и объемными рукавами. Платье расшито стразами, которые красиво сочетаются с украшением на голове.Девушка также дополнила свой образ утонченными серьгами.

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свадьба, шоу-бизнес, муниса ризаева