Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210830/nashelsya-rebenok-s-video-o-podpisanii-kontrakta-s-shomurodovym-20293287.html
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
Всего за время акции найдено живыми двенадцать детей, показанных в анонсах "Ромы". 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T13:22+0500
2021-08-30T13:52+0500
общество
спорт
футбол
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20163186_0:0:2299:1293_1920x0_80_0_0_7da44011502ee8708dc50667ca3fcc07.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Найден польский ребенок, показанный в видеоанонсе подписания контракта с Элдором Шомуродовым, сообщает футбольный клуб "Рома" в Twitter.Итальянский футбольный клуб в видеоанонсах своих новостей показывает параллельно фотографии пропавших детей со всего мира. Всего за время акции найдено 12 пропавших.В видео, опубликованном клубом в начале августа, показано несколько пропавших детей из США, Великобритании, Кении и других стран. Среди них был ребенок из Лодзинского воеводства в Польше.Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/shomurodov-vnov-otlichilsya-golevoy-pas-v-pervom-matche-italyanskoy-serii-a-20196720.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20163186_65:0:2016:1463_1920x0_80_0_0_137163da6ba421046b79cab735d581aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, элдор шомуродов

Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым

13:22 30.08.2021 (обновлено: 13:52 30.08.2021)
930
© AP PhotoЭльдор Шомуродов
Эльдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© AP Photo
Всего за время акции найдено живыми двенадцать детей, показанных в анонсах "Ромы".
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Найден польский ребенок, показанный в видеоанонсе подписания контракта с Элдором Шомуродовым, сообщает футбольный клуб "Рома" в Twitter.

"Отличная новость! Польский ребенок, показанный в нашем видео о подписании контракта с Элдором Шомуродовым, найден живым и здоровым!", — говорится в сообщении клуба.

Итальянский футбольный клуб в видеоанонсах своих новостей показывает параллельно фотографии пропавших детей со всего мира. Всего за время акции найдено 12 пропавших.

"Это заслуга таких организаций, как @ICMEC_official и множества других наших партнеров, но все вместе мы можем распространять информацию, пока они без устали помогают другим", — подчеркивают представители клуба.

В видео, опубликованном клубом в начале августа, показано несколько пропавших детей из США, Великобритании, Кении и других стран. Среди них был ребенок из Лодзинского воеводства в Польше.
Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Французский полузащитник Ромы Жордан Верету и Эльдор Шомуродов радуются забитому голу во время футбольного матча итальянской Серии А между Ромой и Фиорентиной - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Спорт
Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
23 августа, 13:01
941
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов
14:48Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
14:26Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине
13:53Под Ташкентом открылась первая в Узбекистане STEM-школа
13:22Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
12:57Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении
12:24Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
12:18Замминистрам ввели функции CIO: что изменится
11:27На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
11:18Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав
10:46"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина
10:19СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео
09:51Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
09:16Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
08:55Победа за победой: параатлетка Нурхон Курбанова принесла Узбекистану "бронзу"
08:39Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
08:25Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
ВчераЭвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют
ВчераВсе самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
ВчераЛишили "бронзы": узбекский пара-дзюдоист Ширин Шарипов отстранен от боя