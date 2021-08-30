https://uz.sputniknews.ru/20210830/nashelsya-rebenok-s-video-o-podpisanii-kontrakta-s-shomurodovym-20293287.html
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
Всего за время акции найдено живыми двенадцать детей, показанных в анонсах "Ромы". 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T13:22+0500
2021-08-30T13:22+0500
2021-08-30T13:52+0500
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футбол
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Найден польский ребенок, показанный в видеоанонсе подписания контракта с Элдором Шомуродовым, сообщает футбольный клуб "Рома" в Twitter.Итальянский футбольный клуб в видеоанонсах своих новостей показывает параллельно фотографии пропавших детей со всего мира. Всего за время акции найдено 12 пропавших.В видео, опубликованном клубом в начале августа, показано несколько пропавших детей из США, Великобритании, Кении и других стран. Среди них был ребенок из Лодзинского воеводства в Польше.Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/shomurodov-vnov-otlichilsya-golevoy-pas-v-pervom-matche-italyanskoy-serii-a-20196720.html
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спорт, футбол, элдор шомуродов
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
13:22 30.08.2021 (обновлено: 13:52 30.08.2021)
Всего за время акции найдено живыми двенадцать детей, показанных в анонсах "Ромы".
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik.
Найден польский ребенок, показанный в видеоанонсе подписания контракта с Элдором Шомуродовым, сообщает футбольный клуб "Рома" в Twitter
.
"Отличная новость! Польский ребенок, показанный в нашем видео о подписании контракта с Элдором Шомуродовым, найден живым и здоровым!", — говорится в сообщении клуба.
Итальянский футбольный клуб в видеоанонсах своих новостей показывает параллельно фотографии пропавших детей со всего мира. Всего за время акции найдено 12 пропавших.
"Это заслуга таких организаций, как @ICMEC_official и множества других наших партнеров, но все вместе мы можем распространять информацию, пока они без устали помогают другим", — подчеркивают представители клуба.
В видео, опубликованном клубом в начале августа, показано несколько пропавших детей из США, Великобритании, Кении и других стран. Среди них был ребенок из Лодзинского воеводства в Польше.
Ранее сообщалось
, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.