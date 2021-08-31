https://uz.sputniknews.ru/20210831/aeroport-kabula-pereshel-pod-kontrol-talibov-20303105.html

Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

Вывод американских войск из Афганистана полностью завершен, местные жители провожают иностранцев стрельбой. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

аэропорт

сша

афганистан

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов после вывода американских войск из Афганистана, сообщает РИА Новости.Движение взяло аэропорт под контроль после полного вывода американских войск из страны. Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата. Последним эвакуационным рейсом вылетел и посол США Росс Уилсон.Эвакуация американцев не обошлась без происшествий и жертв. После теракта в аэропорту Кабула 26 августа военные США впали в панику и стали стрелять по безоружным людям, сообщают очевидцы.Представители "Талибана"* считают уход американцев из страны их поражением. Член движения Забиулла Муджахид заявил, что США не достигли своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. Несмотря на это, талибы намерены установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.Тем временем уход иностранных войск в Кабуле отмечают стрельбой. Участники движения "Талибан"* стреляли вслед покидающим Афганистан американцам, цитирует РИА Новости очевидца событий.Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Эвакуация иностранных граждан и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями, проводилась только воздушным путем, через аэропорт Кабула. О завершении вывоза своих граждан уже объявили США, Германия и Великобритания.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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