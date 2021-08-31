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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/aeroport-kabula-pereshel-pod-kontrol-talibov-20303105.html
Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов
Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов
Вывод американских войск из Афганистана полностью завершен, местные жители провожают иностранцев стрельбой. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T10:35+0500
2021-08-31T10:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
аэропорт
сша
афганистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов после вывода американских войск из Афганистана, сообщает РИА Новости.Движение взяло аэропорт под контроль после полного вывода американских войск из страны. Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата. Последним эвакуационным рейсом вылетел и посол США Росс Уилсон.Эвакуация американцев не обошлась без происшествий и жертв. После теракта в аэропорту Кабула 26 августа военные США впали в панику и стали стрелять по безоружным людям, сообщают очевидцы.Представители "Талибана"* считают уход американцев из страны их поражением. Член движения Забиулла Муджахид заявил, что США не достигли своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. Несмотря на это, талибы намерены установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.Тем временем уход иностранных войск в Кабуле отмечают стрельбой. Участники движения "Талибан"* стреляли вслед покидающим Афганистан американцам, цитирует РИА Новости очевидца событий.Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Эвакуация иностранных граждан и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями, проводилась только воздушным путем, через аэропорт Кабула. О завершении вывоза своих граждан уже объявили США, Германия и Великобритания.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210830/posolstvo-rossii-formiruet-spiski-na-evakuatsiyu-iz-afganistana-20292181.html
https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html
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аэропорт, сша, афганистан

Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

10:35 31.08.2021 (обновлено: 10:45 31.08.2021)
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© AP Photo / Shekib RahmaniСотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле
Сотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Вывод американских войск из Афганистана полностью завершен, местные жители провожают иностранцев стрельбой.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов после вывода американских войск из Афганистана, сообщает РИА Новости.

"Аэропорт Кабула перешел под наш полный контроль после вывода войск США", — сообщили представитель движения "Талибан"* телеканалу Al-Jazeera.

Движение взяло аэропорт под контроль после полного вывода американских войск из страны. Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата. Последним эвакуационным рейсом вылетел и посол США Росс Уилсон.

"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия [США в Афганистане]", — сообщил на брифинге генерал Маккензи.

Эвакуация американцев не обошлась без происшествий и жертв. После теракта в аэропорту Кабула 26 августа военные США впали в панику и стали стрелять по безоружным людям, сообщают очевидцы.
"Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и от того, что со всех сторон американцы стреляли по народу", — заявила очевидица Шах Джан.
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Представители "Талибана"* считают уход американцев из страны их поражением. Член движения Забиулла Муджахид заявил, что США не достигли своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. Несмотря на это, талибы намерены установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.

"Мы хотим хороших отношений с США", — сказал Муджахид.

Тем временем уход иностранных войск в Кабуле отмечают стрельбой. Участники движения "Талибан"* стреляли вслед покидающим Афганистан американцам, цитирует РИА Новости очевидца событий.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Эвакуация иностранных граждан и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями, проводилась только воздушным путем, через аэропорт Кабула. О завершении вывоза своих граждан уже объявили США, Германия и Великобритания.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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