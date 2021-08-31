Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов
10:35 31.08.2021 (обновлено: 10:45 31.08.2021)
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© AP Photo / Shekib RahmaniСотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле
© AP Photo / Shekib Rahmani
Вывод американских войск из Афганистана полностью завершен, местные жители провожают иностранцев стрельбой.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов после вывода американских войск из Афганистана, сообщает РИА Новости.
"Аэропорт Кабула перешел под наш полный контроль после вывода войск США", — сообщили представитель движения "Талибан"* телеканалу Al-Jazeera.
Движение взяло аэропорт под контроль после полного вывода американских войск из страны. Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата. Последним эвакуационным рейсом вылетел и посол США Росс Уилсон.
"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия [США в Афганистане]", — сообщил на брифинге генерал Маккензи.
Эвакуация американцев не обошлась без происшествий и жертв. После теракта в аэропорту Кабула 26 августа военные США впали в панику и стали стрелять по безоружным людям, сообщают очевидцы.
"Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и от того, что со всех сторон американцы стреляли по народу", — заявила очевидица Шах Джан.
Представители "Талибана"* считают уход американцев из страны их поражением. Член движения Забиулла Муджахид заявил, что США не достигли своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. Несмотря на это, талибы намерены установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
"Мы хотим хороших отношений с США", — сказал Муджахид.
Тем временем уход иностранных войск в Кабуле отмечают стрельбой. Участники движения "Талибан"* стреляли вслед покидающим Афганистан американцам, цитирует РИА Новости очевидца событий.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Эвакуация иностранных граждан и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями, проводилась только воздушным путем, через аэропорт Кабула. О завершении вывоза своих граждан уже объявили США, Германия и Великобритания.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран