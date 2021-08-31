https://uz.sputniknews.ru/20210831/esche-dva-lidera-evropy-pozdravili-uzbekistan-s-30-letiem-nezavisimosti-20300520.html

Кто из лидеров стран ЕС поздравил Узбекистан с 30-летием независимости

Кто из лидеров стран ЕС поздравил Узбекистан с 30-летием независимости

День независимости в Узбекистане отмечается 1 сентября. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

день независимости узбекистана

европа

евросоюз

день независимости

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры сразу с несколькими европейскими лидерами.В частности, состоялся телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили отметили важность поддержания тесных контактов для реализации совместных гуманитарных операций в связи с ситуацией в Афганистане.В ходе разговора Штайнмайер поздравил Мирзиёев и народ Узбекистана с 30-летием обретения независимости страны, отметив достижения последних лет в продвижении демократических преобразований и проведении социально-экономических реформ в республике.Мирзиёев провел телефонный разговор также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В начале беседы французский лидер тепло поздравил Мирзиёева и многонациональный народ Узбекистана с 30-летием независимости страны, искренне пожелав мира, благополучия, больших успехов и процветания.Стороны обсудили в том числе афганский кризис — Макрон и Мирзиёев отметили важность активизации взаимодействия по вопросам региональной безопасности из-за эскалации ситуации в Афганистане.Накануне Узбекистан принял поздравления от лидеров стран СНГ и других государств мира с юбилеем независимости.

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