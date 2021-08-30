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https://uz.sputniknews.ru/20210830/lidery-stran-pozdravili-mirziyoeva-i-uzbekistantsev-s-30-letiem-nezavisimosti-respubliki-20299042.html
Лидеры стран поздравили Мирзиёева и узбекистанцев с 30-летием независимости республики
Лидеры стран поздравили Мирзиёева и узбекистанцев с 30-летием независимости республики
Президент Узбекистана получил искренние поздравления от глав Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, а также наследного принца Абу-Даби. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T20:33+0500
2021-08-30T20:42+0500
политика
день независимости узбекистана
шавкат мирзиёев
снг
поздравление
праздник
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент республики Шавкат Мирзиёев принимает поздравления от лидеров стран СНГ и других государств мира с национальным праздником.В частности, в ходе телефонного разговора Мирзиёева сердечно поздравил с 30-летием независимости страны глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Во время беседы президенты рассмотрели ход реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам визита узбекистанского лидера в Таджикистан 10-11 июня этого года.Лидеры обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Душанбе в сентябре 2021-го.Также президента Узбекистана поздравил с наступающим праздником лидер Кыргызстана Садыр Жапаров. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений и стратегического партнерства, а также продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, туризма, транспорта и логистики.К тому же Мирзиёев принял искренние поздравления от главы Беларуси Александра Лукашенко. В свою очередь, президент Узбекистана сердечно поздравил политика с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.По телефону лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-белорусского многопланового сотрудничества.Кроме того, Мирзиёева и многонациональный народ Узбекистана поздравил с предстоящим главным праздником наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахаян.Наследный принц Абу-Даби от имени народа Эмиратов искренне поздравил Президента и дружественный народ Узбекистана с 30-летием обретения независимости страны, пожелав благополучия, больших достижений и дальнейшего прогресса.Во время разговора лидеры отметили введение в строй первой в Узбекистане солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт при участии компании Masdar. Помимо этого, в разных отраслях страны также намечено реализовать в общей сложности 15 крупных инвестпроектов на сумму пять миллиардов долларов.
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день независимости узбекистана, шавкат мирзиёев, снг, поздравление, праздник

Лидеры стран поздравили Мирзиёева и узбекистанцев с 30-летием независимости республики

20:33 30.08.2021 (обновлено: 20:42 30.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПлощадь Независимости
Площадь Независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президент Узбекистана получил искренние поздравления от глав Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, а также наследного принца Абу-Даби.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент республики Шавкат Мирзиёев принимает поздравления от лидеров стран СНГ и других государств мира с национальным праздником.
В частности, в ходе телефонного разговора Мирзиёева сердечно поздравил с 30-летием независимости страны глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Во время беседы президенты рассмотрели ход реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам визита узбекистанского лидера в Таджикистан 10-11 июня этого года.
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Лидеры обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Душанбе в сентябре 2021-го.
Также президента Узбекистана поздравил с наступающим праздником лидер Кыргызстана Садыр Жапаров. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений и стратегического партнерства, а также продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, туризма, транспорта и логистики.
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К тому же Мирзиёев принял искренние поздравления от главы Беларуси Александра Лукашенко. В свою очередь, президент Узбекистана сердечно поздравил политика с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.
По телефону лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-белорусского многопланового сотрудничества.
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Кроме того, Мирзиёева и многонациональный народ Узбекистана поздравил с предстоящим главным праздником наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахаян.
Наследный принц Абу-Даби от имени народа Эмиратов искренне поздравил Президента и дружественный народ Узбекистана с 30-летием обретения независимости страны, пожелав благополучия, больших достижений и дальнейшего прогресса.
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Во время разговора лидеры отметили введение в строй первой в Узбекистане солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт при участии компании Masdar. Помимо этого, в разных отраслях страны также намечено реализовать в общей сложности 15 крупных инвестпроектов на сумму пять миллиардов долларов.
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