https://uz.sputniknews.ru/20210831/migrantam-uprostyat-protseduru-polucheniya-snils-20312752.html

Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС

Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС

Начать оформление документов для работы в РФ мигранты смогут еще на родине. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T16:10+0500

2021-08-31T16:10+0500

2021-08-31T16:32+0500

россия

документы

трудоустройство

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Трудовые мигранты, прибывающие в Россию, смогут начать оформление документов до приезда в РФ и получить СНИЛС сразу после пересечения границы.Такие изменения в существующее законодательство рассмотрела 30 августа Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает портал российского правительства.Поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" разработаны в рамках реализации Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы и призваны упростить процедуру трудоустройства для мигрантов и уменьшить количество нелегалов.Согласно законопроекту, иностранцы смогут пройти часть процедур, необходимых для трудоустройства, еще до въезда в Россию. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации ФГИС ЕСИА и подать через портал госуслуг заявление на открытие индивидуального лицевого счета. Так мигранты смогут получить СНИЛС сразу же после пересечения границы России.Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.По данным МВД, в России сейчас находится около 700 тысяч нелегальных мигрантов. При этом Узбекистан остается лидером по количеству денежных переводов из РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/tsifrovoy-profil-voditelya-chem-on-grozit-migrantam-iz-tsa-20009145.html

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документы, трудоустройство, трудовые мигранты