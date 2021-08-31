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Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС
Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС
Начать оформление документов для работы в РФ мигранты смогут еще на родине. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T16:10+0500
2021-08-31T16:32+0500
россия
документы
трудоустройство
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Трудовые мигранты, прибывающие в Россию, смогут начать оформление документов до приезда в РФ и получить СНИЛС сразу после пересечения границы.Такие изменения в существующее законодательство рассмотрела 30 августа Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает портал российского правительства.Поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" разработаны в рамках реализации Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы и призваны упростить процедуру трудоустройства для мигрантов и уменьшить количество нелегалов.Согласно законопроекту, иностранцы смогут пройти часть процедур, необходимых для трудоустройства, еще до въезда в Россию. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации ФГИС ЕСИА и подать через портал госуслуг заявление на открытие индивидуального лицевого счета. Так мигранты смогут получить СНИЛС сразу же после пересечения границы России.Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.По данным МВД, в России сейчас находится около 700 тысяч нелегальных мигрантов. При этом Узбекистан остается лидером по количеству денежных переводов из РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/tsifrovoy-profil-voditelya-chem-on-grozit-migrantam-iz-tsa-20009145.html
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документы, трудоустройство, трудовые мигранты

Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС

16:10 31.08.2021 (обновлено: 16:32 31.08.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Начать оформление документов для работы в РФ мигранты смогут еще на родине.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Трудовые мигранты, прибывающие в Россию, смогут начать оформление документов до приезда в РФ и получить СНИЛС сразу после пересечения границы.
Такие изменения в существующее законодательство рассмотрела 30 августа Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает портал российского правительства.
Поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" разработаны в рамках реализации Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы и призваны упростить процедуру трудоустройства для мигрантов и уменьшить количество нелегалов.
Согласно законопроекту, иностранцы смогут пройти часть процедур, необходимых для трудоустройства, еще до въезда в Россию. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации ФГИС ЕСИА и подать через портал госуслуг заявление на открытие индивидуального лицевого счета. Так мигранты смогут получить СНИЛС сразу же после пересечения границы России.
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.
По данным МВД, в России сейчас находится около 700 тысяч нелегальных мигрантов. При этом Узбекистан остается лидером по количеству денежных переводов из РФ.
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Цифровой профиль водителя: чем он грозит мигрантам из ЦА
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