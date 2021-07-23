https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-ostanetsya-v-liderax-po-denejnym-perevodam-iz-rf--ekspert-19805020.html

Узбекистан останется в лидерах по денежным переводам из РФ — эксперт

Узбекистан останется в лидерах по денежным переводам из РФ — эксперт

За первые три месяца 2021 года объем денежных переводов физических лиц из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13 процентов. Единственной... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T19:46+0500

2021-07-23T19:46+0500

2021-07-23T19:46+0500

трудовая миграция

экономика

денежные переводы

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По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного периода 2020-го. С чем это связано, какие факторы влияют на объемы трансграничных переводов и сколько должны получать узбекистанцы на родине, чтобы изменилась тенденция, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал экономист Абдулла Абдукадиров.Однако общая тенденция, наблюдаемая в 2019-2020 годах такая, что объем трансграничных переводов физических лиц из России в страны СНГ сокращается. В то же время объем переводов в пользу физлиц в РФ остается практически на том же уровне: 3484 млн долларов в 2019 году и 3394 млн в 2020 году. То есть сокращение всего на 88 млн.По мнению эксперта, объяснение этого явления заключается в нескольких факторах. Среди них — сокращение количества трудовых мигрантов из стран СНГ. В первую очередь это касается граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы.Кроме того, многие выходцы из Армении, Беларуси, Украины, Казахстана и Кыргызстана успели полностью ассимилироваться и даже перевезти своих близких родственников в РФ, которым ранее отправляли деньги.И, наконец, переводы физических лиц из стран ЕАЭС в РФ больше носят коммерческий характер и связаны с покупкой дорогостоящих товаров, таких как автомашины и бытовая техника, имеющих разный ценовой вес внутри таможенной зоны.Имеет свое влияние и демографическая обстановка в Узбекистане. В этом аспекте страна показывает положительную динамику — ежегодный прирост населения составляет более двух процентов. В то же время проблема занятости в стране до сих пор не решена.Именно поэтому, считает Абдукадиров, объем переводов физических лиц из РФ в Узбекистан в ближайшее время не будет существенно меняться, показывая сезонную изменчивость в пределах 5-6 процентов от аналогичного периода предыдущего года.Он обращает внимание еще на один фактор, который влияет на объем денежных переводов и который, на его взгляд, мало упоминается. Узбекские мигранты в силу квалификации и традиционного трудолюбия быстрее других занимают нишу, где доходы существенно выше — это общепит, коммунальное хозяйство, транспорт.

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2021

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

трудовая миграция, денежные переводы