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Узбекистан останется в лидерах по денежным переводам из РФ — эксперт
Узбекистан останется в лидерах по денежным переводам из РФ — эксперт
За первые три месяца 2021 года объем денежных переводов физических лиц из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13 процентов. Единственной... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T19:46+0500
2021-07-23T19:46+0500
трудовая миграция
экономика
денежные переводы
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По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного периода 2020-го. С чем это связано, какие факторы влияют на объемы трансграничных переводов и сколько должны получать узбекистанцы на родине, чтобы изменилась тенденция, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал экономист Абдулла Абдукадиров.Однако общая тенденция, наблюдаемая в 2019-2020 годах такая, что объем трансграничных переводов физических лиц из России в страны СНГ сокращается. В то же время объем переводов в пользу физлиц в РФ остается практически на том же уровне: 3484 млн долларов в 2019 году и 3394 млн в 2020 году. То есть сокращение всего на 88 млн.По мнению эксперта, объяснение этого явления заключается в нескольких факторах. Среди них — сокращение количества трудовых мигрантов из стран СНГ. В первую очередь это касается граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы.Кроме того, многие выходцы из Армении, Беларуси, Украины, Казахстана и Кыргызстана успели полностью ассимилироваться и даже перевезти своих близких родственников в РФ, которым ранее отправляли деньги.И, наконец, переводы физических лиц из стран ЕАЭС в РФ больше носят коммерческий характер и связаны с покупкой дорогостоящих товаров, таких как автомашины и бытовая техника, имеющих разный ценовой вес внутри таможенной зоны.Имеет свое влияние и демографическая обстановка в Узбекистане. В этом аспекте страна показывает положительную динамику — ежегодный прирост населения составляет более двух процентов. В то же время проблема занятости в стране до сих пор не решена.Именно поэтому, считает Абдукадиров, объем переводов физических лиц из РФ в Узбекистан в ближайшее время не будет существенно меняться, показывая сезонную изменчивость в пределах 5-6 процентов от аналогичного периода предыдущего года.Он обращает внимание еще на один фактор, который влияет на объем денежных переводов и который, на его взгляд, мало упоминается. Узбекские мигранты в силу квалификации и традиционного трудолюбия быстрее других занимают нишу, где доходы существенно выше — это общепит, коммунальное хозяйство, транспорт.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-uvelichilsya-na-136-v-pervom-polugodii-19756935.html
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трудовая миграция, денежные переводы

Узбекистан останется в лидерах по денежным переводам из РФ — эксперт

19:46 23.07.2021
472
Абдулла Абдукадиров, эксперт в области экономики
Абдулла Абдукадиров, эксперт в области экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Мунаввар Разакова
Все материалы
За первые три месяца 2021 года объем денежных переводов физических лиц из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13 процентов. Единственной страной, показавшей положительную динамику в этом отношении, стал Узбекистан.
По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного периода 2020-го. С чем это связано, какие факторы влияют на объемы трансграничных переводов и сколько должны получать узбекистанцы на родине, чтобы изменилась тенденция, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал экономист Абдулла Абдукадиров.

“По объему трансграничных переводов физических лиц РФ остается “чистым донором”. Если сальдо таких переводов (разница между поступлениями и переводами из РФ) равнялась минус 16588 млн долларов, то в 2020 году этот показатель составил минус 16703 млн”, — обращает внимание Абдукадиров.

Однако общая тенденция, наблюдаемая в 2019-2020 годах такая, что объем трансграничных переводов физических лиц из России в страны СНГ сокращается. В то же время объем переводов в пользу физлиц в РФ остается практически на том же уровне: 3484 млн долларов в 2019 году и 3394 млн в 2020 году. То есть сокращение всего на 88 млн.
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По мнению эксперта, объяснение этого явления заключается в нескольких факторах. Среди них — сокращение количества трудовых мигрантов из стран СНГ. В первую очередь это касается граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы.
“Чаще всего уменьшение количества мигрантов вызвано особенностями внутренней миграционной политики и практики властей РФ. В этом контексте количество мигрантов из Узбекистана в России в начале 2021 года не уменьшилось, а наоборот – увеличилось по сравнению с IV кварталом 2020 года”, — говорит экономист.
Кроме того, многие выходцы из Армении, Беларуси, Украины, Казахстана и Кыргызстана успели полностью ассимилироваться и даже перевезти своих близких родственников в РФ, которым ранее отправляли деньги.
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“Говоря о гражданах Украины, мы должны, прежде всего, понимать, что речь идет о владельцах украинских паспортов с территорий Крыма, Донецкой, Липецкой и Луганской областей, где фактически установлена власть РФ или пророссийских сил”, - уточняет он.
И, наконец, переводы физических лиц из стран ЕАЭС в РФ больше носят коммерческий характер и связаны с покупкой дорогостоящих товаров, таких как автомашины и бытовая техника, имеющих разный ценовой вес внутри таможенной зоны.
Имеет свое влияние и демографическая обстановка в Узбекистане. В этом аспекте страна показывает положительную динамику — ежегодный прирост населения составляет более двух процентов. В то же время проблема занятости в стране до сих пор не решена.
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Именно поэтому, считает Абдукадиров, объем переводов физических лиц из РФ в Узбекистан в ближайшее время не будет существенно меняться, показывая сезонную изменчивость в пределах 5-6 процентов от аналогичного периода предыдущего года.
“Наш выборочный опрос среди мигрантов показал, что примерно 1/3 своих общих доходов они в состоянии отправлять домой. Соответственно, в Узбекистане мы должны предложить им доход не менее 500 долларов в месяц, чтобы они вернулись, даже при том, что их доходы уменьшатся. Пока мы тенденцию увеличения средних доходов граждан до такого уровня не наблюдаем”, — говорит эксперт.
Он обращает внимание еще на один фактор, который влияет на объем денежных переводов и который, на его взгляд, мало упоминается. Узбекские мигранты в силу квалификации и традиционного трудолюбия быстрее других занимают нишу, где доходы существенно выше — это общепит, коммунальное хозяйство, транспорт.
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