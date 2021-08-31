https://uz.sputniknews.ru/20210831/pogibshiy-pri-udare-ssha-afganets-sotrudnichal-s-amerikantsami-20317160.html

Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами

Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами

Как сообщил брат погибшего, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы оформить документы для своего последующего перенаправления в Америку. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T20:28+0500

2021-08-31T20:28+0500

2021-08-31T20:28+0500

в мире

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Погибший при авиаударе США афганский военный Насер Неджраби сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты. Об этом РИА Новости рассказал его младший брат.По словам собеседника, 29-летний Неджраби служил в армии около десяти лет, а также работал с Силами специального назначения США. Он нес службу в провинции Кандагар, когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане. Неджраби переехал в столицу за три дня до наступления боевиков. Как сообщает брат, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы оформить документы для своего последующего перенаправления в США.Военный был во дворе дома своего дяди, когда в столице прогремел взрыв. Также вместе с ним погибли его восемь двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, которые находились в момент удара на улице.Брат Неджраби также добавил, что Насер планировал жениться и в ночь до трагедии, он обсуждал с ним будущую свадьбу. "США потерпели поражение в Афганистане — и в политике, и в войне. Теперь они убивают невинных жителей", — сказал спикер.На фоне вывода американцев из Афганистана талибы провели активное наступление. Боевики захватили все крупные города и затем объявили об окончании двадцатилетней войны. В настоящее время решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В тоже время аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Ранее американский беспилотник нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают военные США, беспилотник перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате происшествия погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Однако по данным Al-Jazeera число жертв достигло 12-ти.* Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html

https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

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афганистан, радикальное движение "талибан"