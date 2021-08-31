Общество
Прирост населения требует развития энергетики — эксперт
14:06 31.08.2021 (обновлено: 14:19 31.08.2021)
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В рамках Международной научно-практической конференции, прошедшей в Ташкенте, специалисты обсудили состояние и перспективы развития энергетики страны.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Население Узбекистана приближается к 35 миллионам. По прогнозам специалистов, к 2030 году в стране будет около 40 миллионов, а к 2040-му — 44 миллиона.
Прирост населения требует развития энергетики, убежден академик Академии наук Узбекистана, профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова Кахрамон Аллаев.
"На сегодняшний день энергобаланс государства составляет 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента, в том числе производство природного газа 60 миллиардов кубических метров, нефти с учетом конденсата — 2 миллиона тонн, угля — 4 миллиона тонн", — рассказал Аллаев.
По его словам, производство электроэнергии в 2020 году составило 68 миллиардов кВт*ч. При этом 85% выработки электроэнергии приходится в основном на тепловые станции (газ и уголь), остальное — гидроэлектростанции и другие источники.
Структура энергопотребления меняется наряду с увеличением населения. Так, по словам академика, за последние 15 лет потребление населением электроэнергии увеличилось на 10%.
Главными ее источниками являются 11 тепловых станций, установленной мощностью порядка 14 миллионов киловатт.
Здесь, объясняет Кахрамон Аллаев, основным направлением являются парогазовые технологии, которые позволяют увеличивать коэффициент полезного действия агрегатов примерно в два раза. Это способствует экономии газа, уменьшению выбросов, повышению энергоэффективности энергетики Узбекистана.
Что касается состояния гидроэнергетики, то, как рассказал академик, сегодня в Узбекистане действуют 37 гидроэлектростанций, а к 2025 году их количество должно вырасти до 54. Выработка энергии увеличится с 7,5 миллиарда киловатт до 9 миллиардов.
Аллаев напомнил, что использование энергоресурсов приводит к выбросам СО2. По его словам, в стране происходит выброс примерно 85 миллионов тонн СО2. Применение возобновляемых источников энергии будет сокращать этот показатель.
"Руководством республики перед энергетиками поставлены серьезные задачи. В частности, к 2030 году увеличить выработку электроэнергии до 120 миллиардов кВт*ч. Как можно решить эту задачу? Прежде всего интенсифицировать энергоэффективность и энергосбережение (резерв 30-40%). Кроме этого, широко внедрять парогазовые технологии, ветровую и солнечную энергетику, увеличивать долю угля в выработке электроэнергии", — объяснил ученый.
По его мнению, важную роль играет строительство АЭС и, конечно, оптимизация водно-энергетических проблем с учетом трансграничных рек.
Аллаев также добавил: если сейчас установленная мощность гидроэлектростанций 2 миллиона киловатт, то к 2030 году она увеличится в два раза и составит 3,5-4 миллиона.
Среди поручений главы государства — цифровизация и интеллектуализация энергетики страны.
По словам эксперта, в данном направлении Министерством энергетики Узбекистана выполнена серьезная задача — к 1 января 2021 года у всех потребителей установлены 7,5 миллиона электронных счетчиков, позволяющих на расстоянии управлять потреблением электроэнергии.
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Во всем мире быстрыми темпами развиваются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Особенно солнечная и ветряная. Буквально на днях президент открыл первую в стране солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.
Как рассказал Аллаев, к 2030 году, согласно Концепции обеспечения республики электроэнергией, мощность солнечной электростанции должна быть порядка 5 тысяч МВт, ветровых установок — около 3 тысяч МВт.
По мнению ученого, это приведет к серьезному изменению структуры энергосистемы Узбекистана и повышению энергоэффективности экономики.
"Внедрение переменных составляющих в виде солнца и ветра влияет на режим работы электрической системы, усложняется система управления. А, как известно, тепловые станции не рассчитаны на резкопеременную нагрузку. Если в течение дня два раза меняется нагрузка, то это может привести к снижению надежности агрегатов тепловых станций. Выход из этой ситуации — интенсификация гидростанций и гидроаккумулирующих станций", — сказал Аллаев.
Он также добавил, что в Ташкентской области предполагается строительство гидроаккумулирующей станции мощностью 200 МВт (проект с участием французских специалистов).
Это позволит выровнять суточный график нагрузки и обеспечить устойчивую работу энергосистемы.
Кроме того, на основе соглашения между Узбекистаном и Россией принято решение о строительстве в республике АЭС мощностью 2400 МВт.
Как известно, основанием для этого стало наличие в Узбекистане запасов урана. По данному показателю республика занимает 7-е место в мире. Как рассказал докладчик, на страну приходится 4% от мировой добычи.
По словам Аллаева, добычу урана планируется довести до 4 тысяч тонн по сравнению с нынешними 3 тысячами. К слову, добываемый в Узбекистане уран экспортируется в такие страны, как Китай, Южная Корея, США, Япония, Индия.
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Академик также добавил, что, согласно постановлению президента "О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в РУз", в стране дан старт развитию еще одного ВИЭ.
С этой целью при Министерстве энергетики создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут созданы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.
Предполагается, что широкое внедрение инновационных технологий поможет развить водородную энергетику и возобновляемые источники энергии.
Это поможет удовлетворить энергетические потребности экономики и социальных секторов страны надежной, безопасной, экологически чистой энергией, а также обеспечит переход Узбекистана к "зеленой" экономике.