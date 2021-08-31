https://uz.sputniknews.ru/20210831/prirost-naseleniya-trebuet-razvitiya-energetiki--ekspert-20306500.html

Прирост населения требует развития энергетики — эксперт

Прирост населения требует развития энергетики — эксперт

В рамках Международной научно-практической конференции, прошедшей в Ташкенте, специалисты обсудили состояние и перспективы развития энергетики страны. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T14:06+0500

2021-08-31T14:06+0500

2021-08-31T14:19+0500

общество

узбекистан

население

энергетика

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Население Узбекистана приближается к 35 миллионам. По прогнозам специалистов, к 2030 году в стране будет около 40 миллионов, а к 2040-му — 44 миллиона. Прирост населения требует развития энергетики, убежден академик Академии наук Узбекистана, профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова Кахрамон Аллаев.По его словам, производство электроэнергии в 2020 году составило 68 миллиардов кВт*ч. При этом 85% выработки электроэнергии приходится в основном на тепловые станции (газ и уголь), остальное — гидроэлектростанции и другие источники.Структура энергопотребления меняется наряду с увеличением населения. Так, по словам академика, за последние 15 лет потребление населением электроэнергии увеличилось на 10%.Главными ее источниками являются 11 тепловых станций, установленной мощностью порядка 14 миллионов киловатт. Здесь, объясняет Кахрамон Аллаев, основным направлением являются парогазовые технологии, которые позволяют увеличивать коэффициент полезного действия агрегатов примерно в два раза. Это способствует экономии газа, уменьшению выбросов, повышению энергоэффективности энергетики Узбекистана. Что касается состояния гидроэнергетики, то, как рассказал академик, сегодня в Узбекистане действуют 37 гидроэлектростанций, а к 2025 году их количество должно вырасти до 54. Выработка энергии увеличится с 7,5 миллиарда киловатт до 9 миллиардов.Аллаев напомнил, что использование энергоресурсов приводит к выбросам СО2. По его словам, в стране происходит выброс примерно 85 миллионов тонн СО2. Применение возобновляемых источников энергии будет сокращать этот показатель.По его мнению, важную роль играет строительство АЭС и, конечно, оптимизация водно-энергетических проблем с учетом трансграничных рек.Аллаев также добавил: если сейчас установленная мощность гидроэлектростанций 2 миллиона киловатт, то к 2030 году она увеличится в два раза и составит 3,5-4 миллиона.Среди поручений главы государства — цифровизация и интеллектуализация энергетики страны. По словам эксперта, в данном направлении Министерством энергетики Узбекистана выполнена серьезная задача — к 1 января 2021 года у всех потребителей установлены 7,5 миллиона электронных счетчиков, позволяющих на расстоянии управлять потреблением электроэнергии.Во всем мире быстрыми темпами развиваются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Особенно солнечная и ветряная. Буквально на днях президент открыл первую в стране солнечную электростанцию мощностью 100 МВт. Как рассказал Аллаев, к 2030 году, согласно Концепции обеспечения республики электроэнергией, мощность солнечной электростанции должна быть порядка 5 тысяч МВт, ветровых установок — около 3 тысяч МВт. По мнению ученого, это приведет к серьезному изменению структуры энергосистемы Узбекистана и повышению энергоэффективности экономики.Он также добавил, что в Ташкентской области предполагается строительство гидроаккумулирующей станции мощностью 200 МВт (проект с участием французских специалистов). Это позволит выровнять суточный график нагрузки и обеспечить устойчивую работу энергосистемы.Кроме того, на основе соглашения между Узбекистаном и Россией принято решение о строительстве в республике АЭС мощностью 2400 МВт. Как известно, основанием для этого стало наличие в Узбекистане запасов урана. По данному показателю республика занимает 7-е место в мире. Как рассказал докладчик, на страну приходится 4% от мировой добычи. По словам Аллаева, добычу урана планируется довести до 4 тысяч тонн по сравнению с нынешними 3 тысячами. К слову, добываемый в Узбекистане уран экспортируется в такие страны, как Китай, Южная Корея, США, Япония, Индия.Академик также добавил, что, согласно постановлению президента "О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в РУз", в стране дан старт развитию еще одного ВИЭ. С этой целью при Министерстве энергетики создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут созданы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.Предполагается, что широкое внедрение инновационных технологий поможет развить водородную энергетику и возобновляемые источники энергии. Это поможет удовлетворить энергетические потребности экономики и социальных секторов страны надежной, безопасной, экологически чистой энергией, а также обеспечит переход Узбекистана к "зеленой" экономике.

https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html

https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-energetike-uzbekistana-realizuyutsya-desyat-krupneyshix-proektov--minenergo-20075507.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, население, энергетика