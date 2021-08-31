https://uz.sputniknews.ru/20210831/tsentry-vaktsinatsii-v-uzbekistane-budut-rabotat-v-prazdnichnye-dni-20316806.html

Центры вакцинации в Узбекистане будут работать в праздничные дни

Центры вакцинации в Узбекистане будут работать в праздничные дни

В пунктах будут сформированы дежурные бригады, которые будут функционировать ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T19:59+0500

2021-08-31T19:59+0500

2021-08-31T19:59+0500

общество

узбекистан

день независимости

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. В Узбекистане не намерены ограничивать работу центров вакцинации населения от коронавирусной инфекции в праздничные дни, сообщает Минздрав страны.Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране. В пунктах будут сформированы дежурные бригады, которые будут функционировать ежедневно с 08.00 до 20.00 часов.С 1 по 5 сентября в Узбекистане объявлены выходные дни по случаю празднования 30-летия независимости. Ранее стало известно, что в первые же рабочие дни в стране начнут выплачивать пенсии и пособия за сентябрь.Что же касается вакцинации, то по данным на 30 августа в стране хотя бы одну дозу прививки от коронавируса сделали уже свыше 14,3 млн человек. Прививочная кампания стартовала в апреле, используются такие препараты, как "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.При этом с начала пандемии инфекция обнаружена уже у 156 394 человек, выздоровело 148 590. Вирус унес жизни 1 082 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

https://uz.sputniknews.ru/20210812/minoborony-uzbekistana-zayavili-o-stoprotsentnoy-vaktsinatsii-voennoslujaschix-20058825.html

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узбекистан, день независимости, вакцинация от covid-19 в узбекистане