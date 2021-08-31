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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistan-predupredil-ssha-chto-ne-mojet-ostavit-u-sebya-zleyshix-vragov-talibov-20300759.html
Узбекистан предупредил США о депортации "злейших врагов" талибов
Узбекистан предупредил США о депортации "злейших врагов" талибов
После захвата талибами власти в Афганистане из страны в соседний Узбекистан бежала группа пилотов ВВС. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T08:53+0500
2021-08-31T09:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
афганистан
беженцы
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Власти Узбекистана, на территорию которого бежала группа афганских пилотов, просят у США как можно быстрее вывезти их в третьи страны во избежание конфронтации с движением "Талибан"*.Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.После захвата талибами власти в Афганистане из страны в соседний Узбекистан бежала группа пилотов ВВС. По данным издания, речь идет о 46 самолетах и вертолетах, на борту которых находились сотни людей – родственники и коллеги летчиков. Всего в Узбекистан таким путем прибыли 585 афганцев, которые сейчас проживают в помещениях временного госпиталя для больных COVID-19. Талибы настаивают на возвращении в Афганистан авиационной техники и самих пилотов.В этой ситуации Ташкент просит Вашингтон как можно быстрее переместить афганских граждан в третьи страны, чтобы избежать обострения отношений с Кабулом.В госдепартаменте США в качестве комментария заявили, что рассматривают все возможности для обеспечения долгосрочной безопасности афганских граждан в Афганистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210830/mid-uzbekistana-oproverg-otkrytie-granits-dlya-bejentsev-20298502.html
https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html
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сша, афганистан, беженцы, радикальное движение "талибан"

Узбекистан предупредил США о депортации "злейших врагов" талибов

08:53 31.08.2021 (обновлено: 09:06 31.08.2021)
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© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни, Афганистан
Боевики Талибана* в городе Газни, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
После захвата талибами власти в Афганистане из страны в соседний Узбекистан бежала группа пилотов ВВС.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Власти Узбекистана, на территорию которого бежала группа афганских пилотов, просят у США как можно быстрее вывезти их в третьи страны во избежание конфронтации с движением "Талибан"*.
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
После захвата талибами власти в Афганистане из страны в соседний Узбекистан бежала группа пилотов ВВС.
По данным издания, речь идет о 46 самолетах и вертолетах, на борту которых находились сотни людей – родственники и коллеги летчиков.

Как отмечается, военные пилоты считаются одними из "злейших врагов" талибов в связи со своей ролью в нанесении воздушных ударов, в ходе которых были убиты сотни боевиков.

Всего в Узбекистан таким путем прибыли 585 афганцев, которые сейчас проживают в помещениях временного госпиталя для больных COVID-19. Талибы настаивают на возвращении в Афганистан авиационной техники и самих пилотов.
В этой ситуации Ташкент просит Вашингтон как можно быстрее переместить афганских граждан в третьи страны, чтобы избежать обострения отношений с Кабулом.
В госдепартаменте США в качестве комментария заявили, что рассматривают все возможности для обеспечения долгосрочной безопасности афганских граждан в Афганистане.
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
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Вчера, 18:35
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Талибы теряют контроль в Афганистане? ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
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29 августа, 11:30
1786
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