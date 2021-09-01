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США на фоне выхода из Афганистана хотят укреплять связи с Узбекистаном
США на фоне выхода из Афганистана хотят укреплять связи с Узбекистаном
Накануне американский госдеп опубликовал заявление по случаю юбилея независимости Узбекистана. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T09:09+0500
2021-09-01T09:09+0500
2021-09-01T09:09+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
узбекистан
афганистан
госдеп
госдепартамент сша
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. США на фоне завершившегося вывода войск из Афганистана заявили о надежде на укрепление сотрудничества с граничащим с республикой Узбекистаном.Об этом говорится в заявлении, опубликованном госдепом США по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Штаты ценят внимание, которое республика уделяет региональным связям, а также поддерживают проводимые реформы.Поздравление в адрес Узбекистана совпало с завершением миссии США в приграничном Афганистане.Во вторник американцы завершили почти 20-летнюю военную миссию в Афганистане. Также США накануне закончили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.Талибы всю ночь отмечали свою победу: в городе были слышны стрельба и фейерверки.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210901/evseev-o-begstve-ssha-iz-afganistana-i-ugrozax-dlya-tsentralnoy-azii--video-20318612.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/aeroport-kabula-pereshel-pod-kontrol-talibov-20303105.html
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сша, узбекистан, афганистан, госдеп, госдепартамент сша, радикальное движение "талибан"
США на фоне выхода из Афганистана хотят укреплять связи с Узбекистаном
Накануне американский госдеп опубликовал заявление по случаю юбилея независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. США на фоне завершившегося вывода войск из Афганистана заявили о надежде на укрепление сотрудничества с граничащим с республикой Узбекистаном.
Об этом говорится в заявлении
, опубликованном госдепом США по случаю 30-летия независимости Узбекистана.
"США надеются на укрепление нашего стратегического партнерства с Узбекистаном и продвижение наших общих целей, в том числе по укреплению региональной безопасности и стабильности", — следует из сообщения.
Штаты ценят внимание, которое республика уделяет региональным связям, а также поддерживают проводимые реформы.
Поздравление в адрес Узбекистана совпало с завершением миссии США в приграничном Афганистане.
Во вторник американцы завершили почти 20-летнюю военную миссию в Афганистане. Также США накануне закончили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.
Талибы всю ночь отмечали
свою победу: в городе были слышны стрельба и фейерверки.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран