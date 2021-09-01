https://uz.sputniknews.ru/20210901/taliby-pozdravili-uzbekistantsev-s-dnem-nezavisimosti-respubliki-20332441.html

Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики

Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики

В послании представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить плодотворные и дружественные отношения с соседним государством. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T20:26+0500

2021-09-01T20:26+0500

2021-09-01T20:26+0500

политика

радикальное движение "талибан"

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Руководство движения "Талибан"* направило МИД Узбекистана поздравление по случаю Дня независимости республики. Об этом пишет в своем Telegram-канале представитель министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов. "Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости", - информируется в сообщении.Отмечается, что послание отправил пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Сухейль Шахин.В поздравительном письме представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить "плодотворные и дружественные отношения с соседним Узбекистаном".К тому же они заявляют, что заинтересованы в создании совместных инфраструктурных проектов, а именно в строительстве железной дороги и ЛЭП в Афганистане. Талибан* обещает оказать Узбекистану любое содействие, необходимое для воплощения этих планов в жизнь. Содержание послания показывает, что нынешнее руководство Афганистана признает ту конструктивную роль, которую Узбекистан играет в продвижении мирного процесса, отметили в МИД. *"Талибан" – радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

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радикальное движение "талибан"