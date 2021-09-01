Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210901/taliby-pozdravili-uzbekistantsev-s-dnem-nezavisimosti-respubliki-20332441.html
Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики
Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики
В послании представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить плодотворные и дружественные отношения с соседним государством. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T20:26+0500
2021-09-01T20:26+0500
политика
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18228329_0:68:1281:788_1920x0_80_0_0_d2665256fde86e0af05ae24efab35f08.jpg
Руководство движения "Талибан"* направило МИД Узбекистана поздравление по случаю Дня независимости республики. Об этом пишет в своем Telegram-канале представитель министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов. "Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости", - информируется в сообщении.Отмечается, что послание отправил пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Сухейль Шахин.В поздравительном письме представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить "плодотворные и дружественные отношения с соседним Узбекистаном".К тому же они заявляют, что заинтересованы в создании совместных инфраструктурных проектов, а именно в строительстве железной дороги и ЛЭП в Афганистане. Талибан* обещает оказать Узбекистану любое содействие, необходимое для воплощения этих планов в жизнь. Содержание послания показывает, что нынешнее руководство Афганистана признает ту конструктивную роль, которую Узбекистан играет в продвижении мирного процесса, отметили в МИД. *"Талибан" – радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20200831/Kto-iz-liderov-stran-pozdravil-Shavkata-Mirzieva-s-Dnem-nezavisimosti-14879820.html
https://uz.sputniknews.ru/20210830/lidery-stran-pozdravili-mirziyoeva-i-uzbekistantsev-s-30-letiem-nezavisimosti-respubliki-20299042.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18228329_4:0:1143:854_1920x0_80_0_0_e5d5a0e285b556d10a5e8b256db7a35e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
радикальное движение "талибан"

Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики

20:26 01.09.2021
597
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В послании представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить плодотворные и дружественные отношения с соседним государством.
Руководство движения "Талибан"* направило МИД Узбекистана поздравление по случаю Дня независимости республики. Об этом пишет в своем Telegram-канале представитель министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.
"Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости", - информируется в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2020
Политика
Кто из лидеров стран поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости
31 августа 2020, 18:57
4902
Отмечается, что послание отправил пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Сухейль Шахин.
В поздравительном письме представители новой власти Афганистана подчеркивают, что хотят построить "плодотворные и дружественные отношения с соседним Узбекистаном".
К тому же они заявляют, что заинтересованы в создании совместных инфраструктурных проектов, а именно в строительстве железной дороги и ЛЭП в Афганистане.
Площадь Независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Политика
Лидеры стран поздравили Мирзиёева и узбекистанцев с 30-летием независимости республики
30 августа, 20:33
5816
Талибан* обещает оказать Узбекистану любое содействие, необходимое для воплощения этих планов в жизнь.
Содержание послания показывает, что нынешнее руководство Афганистана признает ту конструктивную роль, которую Узбекистан играет в продвижении мирного процесса, отметили в МИД.
*"Талибан" – радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:06Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
21:15В РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами
20:42Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС
20:26Талибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики
19:45"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"
18:16Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales
17:17Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
16:24Google посвятил логотип поисковика 30-летию независимости Узбекистана
15:36Патриарх Кирилл поблагодарил власти Узбекистана за внимание к делам церкви
14:57Россотрудничество увеличит квоты для студентов из всех стран СНГ — Шевцов
14:35В Самаркандской области в крупном пожаре сгорели дотла 20 магазинов — видео
13:33Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео
12:57Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства
12:48В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео
12:40Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС
12:34Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео
12:17Путин и Си Цзиньпин поздравили Узбекистан с Днем независимости
11:57В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики
11:20Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
11:00Зеленский придумал замену российскому газу и решил продавать ее Европе