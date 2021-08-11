https://uz.sputniknews.ru/20210811/za-uchastie-v-massovyx-drakax-migrantov-mogut-vyslat-iz-rossii-navsegda-20044165.html

За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда

За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда

В отношении иностранцев, прибывших на работу в РФ необходимо продемонстрировать строгость закона, чтобы предотвратить криминализацию мигрантского сообщества... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T19:47+0500

2021-08-11T19:47+0500

2021-08-11T19:47+0500

общество

мигранты

трудовые мигранты

массовая драка

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Мигрантам, которые были участниками массовых драк могут навсегда запретить въезд в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Петра Толстого. Он считает, что иностранцев необходимо обеспечить "не только легальными правами, но и ответственностью за собственное поведение", чтобы продемонстрировать строгость закона и предотвратить криминализацию мигрантского сообщества.На днях в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики заявили, что Узбекистан изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России. Если того будут требовать обстоятельства, ведомство примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий.При этом в Агентстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.В июле в Москве произошла массовая драка с участием 150 мигрантов. По предварительным данным, конфликт разгорелся между уроженцами Таджикистана и Кыргызстана.

https://uz.sputniknews.ru/20210726/migrantam-uprostyat-vezd-v-rossiyu-no-ne-vsem-19833859.html

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мигранты, трудовые мигранты, массовая драка