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За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда
За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда
В отношении иностранцев, прибывших на работу в РФ необходимо продемонстрировать строгость закона, чтобы предотвратить криминализацию мигрантского сообщества... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T19:47+0500
2021-08-11T19:47+0500
общество
мигранты
трудовые мигранты
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Мигрантам, которые были участниками массовых драк могут навсегда запретить въезд в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Петра Толстого. Он считает, что иностранцев необходимо обеспечить "не только легальными правами, но и ответственностью за собственное поведение", чтобы продемонстрировать строгость закона и предотвратить криминализацию мигрантского сообщества.На днях в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики заявили, что Узбекистан изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России. Если того будут требовать обстоятельства, ведомство примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий.При этом в Агентстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.В июле в Москве произошла массовая драка с участием 150 мигрантов. По предварительным данным, конфликт разгорелся между уроженцами Таджикистана и Кыргызстана.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/migrantam-uprostyat-vezd-v-rossiyu-no-ne-vsem-19833859.html
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мигранты, трудовые мигранты, массовая драка

За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда

19:47 11.08.2021
234
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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В отношении иностранцев, прибывших на работу в РФ необходимо продемонстрировать строгость закона, чтобы предотвратить криминализацию мигрантского сообщества, считает вице-спикер Госдумы РФ.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Мигрантам, которые были участниками массовых драк могут навсегда запретить въезд в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Петра Толстого. Он считает, что иностранцев необходимо обеспечить "не только легальными правами, но и ответственностью за собственное поведение", чтобы продемонстрировать строгость закона и предотвратить криминализацию мигрантского сообщества.
На днях в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики заявили, что Узбекистан изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России. Если того будут требовать обстоятельства, ведомство примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий.
При этом в Агентстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.
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Мигрантам упростят въезд в Россию. Но не всем
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В июле в Москве произошла массовая драка с участием 150 мигрантов. По предварительным данным, конфликт разгорелся между уроженцами Таджикистана и Кыргызстана.
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