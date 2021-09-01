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В Самаркандской области в крупном пожаре сгорели дотла 20 магазинов — видео
В Самаркандской области в крупном пожаре сгорели дотла 20 магазинов — видео
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина происшествия и подсчитывается материальный ущерб. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T14:35+0500
2021-09-01T15:01+0500
происшествия
самаркандская область
пожар
торговый центр
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Накануне в Булунгурском районе Самаркандской области в ТК "Булунгур-Буюм" произошел крупный пожар. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил источник.Инцидент случился 31 августа в 23.16 по местному времени. На место происшествия прибыли 10 пожарных и спасательных бригад, а также и. о. главы СГБ Самаркандской области и СГБ Булунгурского района. Пожар был полностью потушен в 01.26 ночи. Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в линии электропередачи. В результате пожара пострадали 20 помещений: шесть швейных, пять продуктовых и семь хозяйственных магазинов, а также две кухни. В общей сложности в огне пострадало около 680 квадратных метров. При этом удалось спасти сооружения, расположенные на 1200 квадратных метрах. Женщина-очевидец, которая шила в одной из швейных комнат, рассказала Sputnik Узбекистан, что владельцы магазинов на первом этаже пытались вынести свои товары из здания, охваченного пламенем. Однако эти действия привели к блокировке дороги, в результате чего пожарные машины не могли подъехать к загоревшему зданию, пояснила она. По ее словам, в полночь, когда продавцы были заняты спасением своих товаров, некоторые из вновь пришедших людей, решили воспользоваться ситуацией и стали забирать себе вынесенные на улицу вещи, а также продукты питания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина пожара и подсчитывается материальный ущерб. По факту происшествия ведется расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyatye-plamenem-v-samarkande-krupnyy-pojar-unichtojil-pyat-domov--19836072.html
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самаркандская область, пожар, торговый центр

В Самаркандской области в крупном пожаре сгорели дотла 20 магазинов — видео

14:35 01.09.2021 (обновлено: 15:01 01.09.2021)
809
© Pixabay / SchäferleПожарный
Пожарный - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Pixabay / Schäferle
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина происшествия и подсчитывается материальный ущерб.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Накануне в Булунгурском районе Самаркандской области в ТК "Булунгур-Буюм" произошел крупный пожар. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил источник.
Инцидент случился 31 августа в 23.16 по местному времени. На место происшествия прибыли 10 пожарных и спасательных бригад, а также и. о. главы СГБ Самаркандской области и СГБ Булунгурского района. Пожар был полностью потушен в 01.26 ночи.
Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в линии электропередачи. В результате пожара пострадали 20 помещений: шесть швейных, пять продуктовых и семь хозяйственных магазинов, а также две кухни. В общей сложности в огне пострадало около 680 квадратных метров. При этом удалось спасти сооружения, расположенные на 1200 квадратных метрах.
Женщина-очевидец, которая шила в одной из швейных комнат, рассказала Sputnik Узбекистан, что владельцы магазинов на первом этаже пытались вынести свои товары из здания, охваченного пламенем. Однако эти действия привели к блокировке дороги, в результате чего пожарные машины не могли подъехать к загоревшему зданию, пояснила она.
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По ее словам, в полночь, когда продавцы были заняты спасением своих товаров, некоторые из вновь пришедших людей, решили воспользоваться ситуацией и стали забирать себе вынесенные на улицу вещи, а также продукты питания.
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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина пожара и подсчитывается материальный ущерб.
По факту происшествия ведется расследование.
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