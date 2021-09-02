https://uz.sputniknews.ru/20210902/inostrantsy-vozvraschayutsya-na-uchebu-v-rossiyu-20346771.html

Иностранцы возвращаются на учебу в Россию

Иностранцы возвращаются на учебу в Россию

На каких условиях зарубежные студенты могут въехать на территорию РФ, и как вузы будут им помогать – в материале Sputnik. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T20:28+0500

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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. На этой неделе в Россию начали возвращаться студенты-иностранцы, застрявшие дома из-за пандемии и связанных с ней ограничений.Еще 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял новый алгоритм, который снимает все ограничения по въезду иностранных студентов в Россию. Теперь въезд разрешен учащимся-иностранцам из всех стран. Правило действует даже на тех студентов, с чьими странами у России сейчас нет авиасообщения.Процедура въезда для студентовИностранным студентам, прибывающим в Россию, нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус, до и после прилета в страну, объяснил корреспонденту Sputnik представитель Роспотребнадзора.Согласно новому алгоритму, каждый университет должен составить список своих иностранных студентов и на основе этих данных отправить запросы на оказание визовой поддержки обучающимся в местные органы МВД.При этом каждый учащийся из списка получит инструкцию по въезду в Россию. Главное требование инструкции – иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Как отметили в Роспотребназдоре, справка о результатах теста должна быть оформлена на русском либо английском языке.До получения результатов анализов студент обязан соблюдать режим самоизоляции. Для этого университеты подготовят помещения-обсерваторы, где учащиеся смогут жить, пока не будет готов тест. Занятия в данный период можно будет проходить дистанционно.Помощь вузовРоссийские университеты готовы оказывать медицинское сопровождение студентам по вопросам вакцинации против коронавируса. Об этом 2 сентября на конференции "Конкурентоспособность российского образования в условиях пандемийных ограничений" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявила проректор Тюменского государственного университета Елена Тумакова.Кроме этого, представителей ведущих федеральных университетов беспокоит факт, что не все учащиеся смогли прибыть первого сентября. Большой проблемой для многих студентов стали высокие цены на авиабилеты.Такое электронное письмо необходимо, чтобы отсутствие студента на очных занятиях не засчитывалось как прогул, уточнила директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова. По ее словам, приезд всех студентов может занять много времени, и чтобы администрация вуза могла правильно учитывать пропущенные часы, а у студентов позже не было проблем со сдачей сессии, лучше заранее предупредить деканат.

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https://uz.sputniknews.ru/20210828/kak-budut-uchitsya-studenty-iz-uzbekistana-v-rossii-poryadok-vezda-privivki-i-zaselenie-20275659.html

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